Путь к жизни за границей после диплома: рабочие визы, продление статуса и продолжение обучения

Студенческая миграция: что нужно знать

Студенческая виза — инструмент, который открывает не только двери к международному образованию, но и к возможности оформления вида на жительство. Например, выпускники канадских учебных заведений могут оформить Post-Graduation Work Permit (PGWP) и работать по нему на территории страны до трёх лет. Этот временный статус позволяет в дальнейшем перейти на постоянное место жительства через Express Entry или Canadian Experience Class.

Плюсы оформления ВНЖ через образование

Процесс получения ВНЖ этим способом предусматривает меньше условий и барьеров. По сравнению с иммиграцией по семейным связям, студенческая требует меньших средств на счёте, а заявка рассматривается по упрощённой процедуре.

Многие государства предоставляют возможность выпускникам продлить визовый статус после окончания университета. Так выпускники из вуза могут получить post-study визы, которые позволяют остаться в стране и искать работу в течение конкретного срока. В Великобритании, например, применяется Graduate Route, который даёт два года до первого трудоустройства.

Вдобавок получение рабочей визы после обучения даёт шанс оформить ВНЖ и затем прийти к постоянному статусу проживания.