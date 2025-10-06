Вид на жительство в Сербии через регистрацию бизнеса: условия, плюсы и пошаговый чек-лист

Преимущества бизнес-миграции в Сербию

После регистрации фирмы любой предприниматель получает возможность подать заявление на ВНЖ, которое допускается продлевать ежегодно.

В отличие от большинства других европейских государств, в Сербии не предъявляются высокие требования к уставному капиталу предприятий. Россияне могут открыть компанию, внести символическую сумму, арендовать недорогой офис и уже спустя месяц получить ВНЖ на себя и членов своей семьи.

Владение фирмой или ИП позволяет пользоваться европейскими банковскими сервисами, получать медицинские услуги в частных и государственных клиниках страны, а ставка налога на прибыль составляет только 15%. Все эти нюансы делают оформление бизнеса и последующую легализацию в Сербии привлекательным решением для начинающих и опытных предпринимателей.