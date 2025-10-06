Вид на жительство в Сербии через регистрацию бизнеса: условия, плюсы и пошаговый чек-лист

Преимущества бизнес-миграции в Сербию
После регистрации фирмы любой предприниматель получает возможность подать заявление на ВНЖ, которое допускается продлевать ежегодно.
В отличие от большинства других европейских государств, в Сербии не предъявляются высокие требования к уставному капиталу предприятий. Россияне могут открыть компанию, внести символическую сумму, арендовать недорогой офис и уже спустя месяц получить ВНЖ на себя и членов своей семьи.
Владение фирмой или ИП позволяет пользоваться европейскими банковскими сервисами, получать медицинские услуги в частных и государственных клиниках страны, а ставка налога на прибыль составляет только 15%. Все эти нюансы делают оформление бизнеса и последующую легализацию в Сербии привлекательным решением для начинающих и опытных предпринимателей.
Какие плюсы открыть компании в Сербии?
Организация бизнеса на территории Сербии предоставляет целый ряд плюсов.
Прямой выход на европейский рынок. Фирмы, зарегистрированные в Сербии, могут взаимодействовать и заключать договора с партнерами из стран ЕС, экспортировать свою продукцию на территорию Испании, Германии, Франции и других государств без посредников и сложных барьеров.
Требования к уставному капиталу в Сербии формальны. Регистрация компании не обязывает вносить крупные суммы, достаточно минимальной суммы в пару евро.
Государство поддерживает разные отрасли бизнеса. Получить налоговые льготы, субсидии, воспользоваться программами для развития сфер IT или сельского хозяйства могут как местные граждане, так и иностранцы.
Простота оформления для ИП и фрилансеров. Программисты, дизайнеры, маркетологи, а также представители других профессий из России, Грузии, Беларуси выбирают Сербию для легализации своей удаленной деятельности или работы через ИП.
Возможность в будущем претендовать на ПМЖ и гражданство. Длительное пребывание и ежегодное продление ВНЖ после 5 лет открывает путь к постоянному месту жительства, а еще через 3 года — к гражданству.
Какой набор прав даёт ВНЖ Сербии?
Оформление ВНЖ после регистрации бизнеса открывает владельцу компании дополнительные возможности:
Возможность проживания вместе со всей семьёй. Владелец ВНЖ вправе пригласить супругу или супруга, детей, а также родителей по программе воссоединения семьи.
Открыт доступ к медицинскому обслуживанию — страховка действует в частных клиниках Сербии и покрывает основные затраты на лечение или профилактические процедуры.
Получение кредитов, оформление расчетных и дебетовых карт в европейских банках.
Упрощенное получение визовых разрешений в страны Шенгенской зоны, а также в США и Канаду, так как иностранец официально подтверждает свой легальный статус на территории Европы.
Условия и требования для открытия бизнеса в Сербии
Ведение бизнеса в Сербии возможно практически для любого иностранца, имеющего действительный внутренний или заграничный паспорт, а также минимальные финансы для начала деятельности и проживания в стране.
Открыть компанию или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя может гражданин любого государства, независимо от наличия профильного образования или опыта работы именно в выбранной сфере.
Какие есть формы бизнес-миграции в Сербию
По сербскому законодательству допускаются четыре стандартные формы ведения бизнеса: индивидуальное предпринимательство (ИП), общество с ограниченной ответственностью (ДОО), акционерное общество и партнерство.
Специалисты в IT, фрилансеры и представители творческих профессий чаще открывают ИП, тогда как для развития производства, складской или торговой деятельности подходит регистрация ДОО.
Основные сценарии бизнес-миграции включают:
Регистрация новой компании. Иностранцы арендуют офис или коворкинг, подписывают соглашение с бухгалтером и запускают процесс регистрации.
Открытие филиала крупного бизнеса. Уже существующий зарубежный бизнес оформляет представительство или отдельный филиал на территории Сербии.
Покупка готового бизнеса. Сделка совершается с участием нотариусов для минимальных рисков нового владельца.
Как поэтапно получить ВНЖ через открытие бизнеса?
Пошаговый процесс оформления включает несколько этапов:
Въезд в Сербию. Для граждан ряда стран действует безвизовый режим, поэтому на первых порах отдельная виза не нужна. Если страна не участвует в безвизовом соглашении, потребуется оформление визы типа D.
Регистрация компании. Предприниматель выбирает форму организации, определяет юридический адрес, открывает счет в банке, снимает в аренду физический офис и оформляет учредительные документы. Подать документы возможно онлайн или через локальное отделение Агентства коммерческих реестров.
Оформление адреса проживания. Постановка на учёт в полиции необходима для дальнейших шагов и получения официального подтверждение адреса.
Подготовка и сбор полного пакета документов на ВНЖ. Владелец фирмы подает в полицию или онлайн комплект документов: действительный заграничный паспорт, уставные бумаги фирмы, медицинский страховой полис, договор аренды жилья, подтверждение легального источника дохода и квитанцию об оплате госпошлины.
Рассмотрение заявки на ВНЖ занимает до 30 календарных дней. После одобрения иностранец получает в паспорт вклеенную визу, разрешающую законное проживание на территории республики Сербия.
Как избежать распространённых ошибок при оформлении ВНЖ в Сербии через бизнес
В 2025 при оформлении в Сербии по бизнес-обосновании важно наличие реальной компании или ИП. Это и реальный расчёстный счёт в банке, и фактический офис, и немассовый юридический адрес.
По опыту консультаций в World Open, сперва предприниматели пытаются самостоятельно зарегистрировать бизнес и собрать пакет документов, что при допущении ошибок приводит к отказам.
А если отказы от ВНЖ накопятся, то и вовсе есть шанс надолго забыть про вид на жительство в Сербии. Поэтому рекомендую обратиться в World Open за бесплатной консультацией. Так вы сможете обезопасить себя, не допустить ошибок и гарантированно оформить ВНЖ.
Главное из статьи
Среди основных преимуществ открытия бизнеса в Сербии — выход на рынки ЕС, минимальные финансовые требования, государственная поддержка, упрощённое оформление для индивидуальных предпринимателей и фрилансеров.
ВНЖ в Сербии предоставляет предпринимателям и их семьям неограниченное право проживания, доступ к медицинским услугам, европейским банкам и упрощённое получение виз в страны Шенгенской зоны, США и Канаду.
Продлить вид на жительство можно неограниченное количество раз, если соблюдать цели пребывания, правила миграционной политики и предоставлять подтверждения легального дохода. Спустя 5 лет можно получить ПМЖ, а ещё через 3 года — гражданство страны.
Основные ошибки при самостоятельном оформлении связаны с открытием номинальных компаний без реальной деятельности, неточностями в документах и неправильной регистрацией, что может привести к отказам и затянуть процесс получения ВНЖ.
