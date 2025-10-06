ЦОК Премиум 02.10 Мобильная
Савчич Дмитрий
Вид на жительство в Сербии через регистрацию бизнеса: условия, плюсы и пошаговый чек-лист

Открытие бизнеса на территории Сербии дает иностранцам не только возможность выйти на рынок ЕС, но и получить вид на жительство. Как именно оформить этот статус, и с какими нюансами придется столкнуться — подробно раскрыл в этой статье.

Преимущества бизнес-миграции в Сербию

После регистрации фирмы любой предприниматель получает возможность подать заявление на ВНЖ, которое допускается продлевать ежегодно.

В отличие от большинства других европейских государств, в Сербии не предъявляются высокие требования к уставному капиталу предприятий. Россияне могут открыть компанию, внести символическую сумму, арендовать недорогой офис и уже спустя месяц получить ВНЖ на себя и членов своей семьи.

Владение фирмой или ИП позволяет пользоваться европейскими банковскими сервисами, получать медицинские услуги в частных и государственных клиниках страны, а ставка налога на прибыль составляет только 15%. Все эти нюансы делают оформление бизнеса и последующую легализацию в Сербии привлекательным решением для начинающих и опытных предпринимателей.

Какие плюсы открыть компании в Сербии?

Организация бизнеса на территории Сербии предоставляет целый ряд плюсов.

  • Прямой выход на европейский рынок. Фирмы, зарегистрированные в Сербии, могут взаимодействовать и заключать договора с партнерами из стран ЕС, экспортировать свою продукцию на территорию Испании, Германии, Франции и других государств без посредников и сложных барьеров.

  • Требования к уставному капиталу в Сербии формальны. Регистрация компании не обязывает вносить крупные суммы, достаточно минимальной суммы в пару евро.

  • Государство поддерживает разные отрасли бизнеса. Получить налоговые льготы, субсидии, воспользоваться программами для развития сфер IT или сельского хозяйства могут как местные граждане, так и иностранцы.

  • Простота оформления для ИП и фрилансеров. Программисты, дизайнеры, маркетологи, а также представители других профессий из России, Грузии, Беларуси выбирают Сербию для легализации своей удаленной деятельности или работы через ИП.

  • Возможность в будущем претендовать на ПМЖ и гражданство. Длительное пребывание и ежегодное продление ВНЖ после 5 лет открывает путь к постоянному месту жительства, а еще через 3 года — к гражданству.

Какой набор прав даёт ВНЖ Сербии?

Оформление ВНЖ после регистрации бизнеса открывает владельцу компании дополнительные возможности:

  • Возможность проживания вместе со всей семьёй. Владелец ВНЖ вправе пригласить супругу или супруга, детей, а также родителей по программе воссоединения семьи.

  • Открыт доступ к медицинскому обслуживанию — страховка действует в частных клиниках Сербии и покрывает основные затраты на лечение или профилактические процедуры.

  • Получение кредитов, оформление расчетных и дебетовых карт в европейских банках.

  • Упрощенное получение визовых разрешений в страны Шенгенской зоны, а также в США и Канаду, так как иностранец официально подтверждает свой легальный статус на территории Европы.

Условия и требования для открытия бизнеса в Сербии

Ведение бизнеса в Сербии возможно практически для любого иностранца, имеющего действительный внутренний или заграничный паспорт, а также минимальные финансы для начала деятельности и проживания в стране.

Открыть компанию или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя может гражданин любого государства, независимо от наличия профильного образования или опыта работы именно в выбранной сфере.

Какие есть формы бизнес-миграции в Сербию

По сербскому законодательству допускаются четыре стандартные формы ведения бизнеса: индивидуальное предпринимательство (ИП), общество с ограниченной ответственностью (ДОО), акционерное общество и партнерство.

Специалисты в IT, фрилансеры и представители творческих профессий чаще открывают ИП, тогда как для развития производства, складской или торговой деятельности подходит регистрация ДОО.

Основные сценарии бизнес-миграции включают:

  • Регистрация новой компании. Иностранцы арендуют офис или коворкинг, подписывают соглашение с бухгалтером и запускают процесс регистрации.

  • Открытие филиала крупного бизнеса. Уже существующий зарубежный бизнес оформляет представительство или отдельный филиал на территории Сербии.

  • Покупка готового бизнеса. Сделка совершается с участием нотариусов для минимальных рисков нового владельца.

Как поэтапно получить ВНЖ через открытие бизнеса?

Пошаговый процесс оформления включает несколько этапов:

  1. Въезд в Сербию. Для граждан ряда стран действует безвизовый режим, поэтому на первых порах отдельная виза не нужна. Если страна не участвует в безвизовом соглашении, потребуется оформление визы типа D.

  2. Регистрация компании. Предприниматель выбирает форму организации, определяет юридический адрес, открывает счет в банке, снимает в аренду физический офис и оформляет учредительные документы. Подать документы возможно онлайн или через локальное отделение Агентства коммерческих реестров.

  3. Оформление адреса проживания. Постановка на учёт в полиции необходима для дальнейших шагов и получения официального подтверждение адреса.

  4. Подготовка и сбор полного пакета документов на ВНЖ. Владелец фирмы подает в полицию или онлайн комплект документов: действительный заграничный паспорт, уставные бумаги фирмы, медицинский страховой полис, договор аренды жилья, подтверждение легального источника дохода и квитанцию об оплате госпошлины.

Рассмотрение заявки на ВНЖ занимает до 30 календарных дней. После одобрения иностранец получает в паспорт вклеенную визу, разрешающую законное проживание на территории республики Сербия.

Как избежать распространённых ошибок при оформлении ВНЖ в Сербии через бизнес

В 2025 при оформлении в Сербии по бизнес-обосновании важно наличие реальной компании или ИП. Это и реальный расчёстный счёт в банке, и фактический офис, и немассовый юридический адрес.

По опыту консультаций в World Open, сперва предприниматели пытаются самостоятельно зарегистрировать бизнес и собрать пакет документов, что при допущении ошибок приводит к отказам.

А если отказы от ВНЖ накопятся, то и вовсе есть шанс надолго забыть про вид на жительство в Сербии. Поэтому рекомендую обратиться в World Open за бесплатной консультацией. Так вы сможете обезопасить себя, не допустить ошибок и гарантированно оформить ВНЖ.

Главное из статьи

  1. Среди основных преимуществ открытия бизнеса в Сербии — выход на рынки ЕС, минимальные финансовые требования, государственная поддержка, упрощённое оформление для индивидуальных предпринимателей и фрилансеров.

  2. ВНЖ в Сербии предоставляет предпринимателям и их семьям неограниченное право проживания, доступ к медицинским услугам, европейским банкам и упрощённое получение виз в страны Шенгенской зоны, США и Канаду.

  3. Продлить вид на жительство можно неограниченное количество раз, если соблюдать цели пребывания, правила миграционной политики и предоставлять подтверждения легального дохода. Спустя 5 лет можно получить ПМЖ, а ещё через 3 года — гражданство страны.

  4. Основные ошибки при самостоятельном оформлении связаны с открытием номинальных компаний без реальной деятельности, неточностями в документах и неправильной регистрацией, что может привести к отказам и затянуть процесс получения ВНЖ.

