Виза в США B1/B2: как пройти собеседование и избежать отказа

Что нового в 2025 году

С апреля 2025 года изменились технические правила подачи формы DS-160. Теперь номер анкеты должен строго совпадать с тем, что используется при записи на интервью. Если вы заполнили новую форму, а записались по старой — собеседование просто отменят. Это нововведение ввели для борьбы с ошибками и посредниками.

Кроме того, DS-160 теперь нужно подавать минимум за 48 часов до интервью, чтобы система успела её обработать. В анкете также просят указать ваши социальные сети. Если вы их вписали, они должны быть открыты — консулы вправе проверить соответствие информации.

С сентября 2025 года ужесточились и правила продления виз без интервью. Теперь освобождение от собеседования действует только при полном совпадении биометрических данных и если предыдущая виза истекла менее 12 месяцев назад.