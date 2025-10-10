Почему компании выбирают оффшор на Маршаллах: налоги, конфиденциальность и особенности юрисдикции

Маршалловы Острова — одна из популярных оффшорных юрисдикций для бизнеса. Они подходят компаниям, которые ищут гибкость и прозрачность в законах.

Оффшоры на Маршалловых островах часто выбирают стартапы, чтобы быстро начать международное развитие, а холдинги для защиты активов. Торговые компании обращают внимание на местную юрисдикцию, чтобы облегчить внешнеэкономическую деятельность, минимизировать издержки и упростить документооборот.

В этой статье разобрал, какие законы для бизнеса действуют на островах, как проходит регистрация оффшора, какие документы понадобятся, и в каком банке можно будет открыть счёт.