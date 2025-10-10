Почему компании выбирают оффшор на Маршаллах: налоги, конфиденциальность и особенности юрисдикции

Маршалловы Острова — одна из популярных оффшорных юрисдикций для бизнеса. Они подходят компаниям, которые ищут гибкость и прозрачность в законах.
Оффшоры на Маршалловых островах часто выбирают стартапы, чтобы быстро начать международное развитие, а холдинги для защиты активов. Торговые компании обращают внимание на местную юрисдикцию, чтобы облегчить внешнеэкономическую деятельность, минимизировать издержки и упростить документооборот.
В этой статье разобрал, какие законы для бизнеса действуют на островах, как проходит регистрация оффшора, какие документы понадобятся, и в каком банке можно будет открыть счёт.
Какие законы действуют на Маршалловых островах?
Правовая база островов строится на английском праве. Это облегчает работу тем, у кого уже есть опыт на зарубежных рынках.
Управлять компанией легко — юридическая структура предельно простая. Фирму оформляют через лицензированного агента, а для урегулирования споров можно применять международное право.
Деятельность компаний контролируется Международным реестром Marshall Islands (RMI), ответственным за выдачу лицензий и поддержание деловой репутации.
6 преимуществ оффшора на Маршалловых Островах
Система налогообложения практически отсутствует. Прибыль от $10 000 облагается минимальными налоговыми платежами.
Конфиденциальность. Вся информация о владельцах и конечных бенефициарах полностью скрыта от третьих лиц и не публикуется в открытом реестре. Активы находятся под защитой оффшорной юрисдикции.
Минимум требований. Для регистрации необходимы только один директор и один акционер, ведение бухучёта не обязателен.
Гибкость в структуре собственности. Можно использовать акции на предъявителя, что обеспечивает дополнительную анонимность.
Упрощенная отчетность и минимум контроля. Нет требований к обязательному аудиту или годовой финансовой отчётности. Отсутствует ограничение на валютные операции с другими странами.
Быстрая и удалённая регистрация. Компанию можно оформить быстро и дистанционно, средний срок — от 1 до 5 рабочих дней.
Опыт клиента World Open в регистрации на Маршалловых островах
С 2017 открыл и развивал свою компанию по разработке ПО и ИТ-инфраструктур. К 2023 отечественный бизнес тряхнуло, понимал что налоги будут расти, а выручка падать. Поэтому задумался о регистрации легального офшора для защиты активов.
Посёрчил информацию по теме и нашёл личку World Open. Там предложили зарегистрировать офшор на маршалловых островах из-за нулевых налогов. Остальные плюсы конечно тоже приятные, но в приоритете была легальность, безопасность и экономия на налогах.
Чтобы не тратить время и сэкономить нервы, делегировал весь процесс по регистрации на агентов World Open. Процесс прошел быстро, меньше чем за неделю уже сделали все документы для оформления офшора. С открытием счета тоже помогли, хотя это самая тяжёлая часть. Но я свою цель достиг, риски для банкротства теперь минимальные и можно спокойно работать в СНГ.
Дмитрий, клиент World Open
Порядок регистрации оффшора на островах
Для открытия компании на Маршалловых Островах нужно:
Определиться со структурой компании. Выбрать между международной коммерческой компанией (IBC), полным партнёрством, ограниченным партнёрством или ООО.
Проверить уникальность наименования. Имя фирмы должно соответствовать требованиям юрисдикции.
Собрать комплект документов. Копии паспортов, подтверждения адреса для учредителей и директоров.
Подготовить учредительную документацию. Меморандум и устав компании.
Зарегистрировать компанию. Передать пакет документов регистратору фирму.
Получить свидетельства о регистрации. Это официальное подтверждение существования компании.
Открыть банковский счёт. Рекомендуется для удобства ведения бизнеса.
Основной перечень документов для регистрации
Копии паспортов всех участников и акционеров
Подтверждение адреса (банковская выписка, квитанция ЖКХ)
Описание деятельности компании
Учредительные документы и регистрационные свидетельства (для юрлиц)
Банковские счета для оффшора: где реально открыть
Местные банки обслуживают только резидентов или предприятия, работающие внутри страны. Поэтому большинство оффшорных компаний выбирает международные банки — например, Euro Pacific Bank, Caye International Bank, OCBC Bank, HSBC.
Для открытия счета требуется стандартный пакет: учредительные документы, подтверждение личности и адреса участников оффшора, описание источников дохода.
Особенности открытия банковских счетов
Банки предъявляют строгие требования по KYC и AML (борьба с отмыванием денег): предоставляются данные о бенефициарах, источниках дохода, деятельности компании.
Некоторые учреждения требуют крупные депозиты: от $5 000 до $50 000.
Счёт открывают от двух до шести недель — процесс может затянуться.
Возможны ограничения на проводимые операции: отдельные банки лимитируют переводы для оффшоров из Marshall Islands.
Риски регистрации оффшора на Маршалловых Островах
CRS и обмен сведениями
Маршалловы Острова подписали международное соглашение CRS, регламентирующее обмен финансовой информацией между странами. Если владельцы компании проживают в странах-участниках CRS, сведения о счетах и бенефициарах могут быть переданы налоговым органам этих стран.
Проверки в международных банках
Зарубежные банки проводят проверки на соответствие стандартам KYC/AML. Только легальная деловая деятельность обеспечит одобрение. В противном случае возможны дополнительные запросы.
Санкционные риски
Юрисдикция может попасть под международные экономические санкции, особенно при выявлении незаконных схем с участием компаний с Маршалловых Островов. Это отражается на доступе к банковским и финансовым ресурсам за рубежом.
Что важно запомнить
Маршалловы Острова являются легальной оффшорной юрисдикцией с быстрой регистрацией, высокой анонимностью и отсутствием налогов. Законодательство островов основано на английском праве, компании могут использовать международное право для разрешения споров, деятельность контролируется Международным реестром Marshall Islands (RMI).
Основные преимущества оффшора на Маршалловых островах: почти полное отсутствие налогов на прибыль, конфиденциальность информации о владельцах, минимальные требования к структуре, отсутствие обязательной отчетности и валютного контроля, быстрая и удалённая регистрация.
Этапы регистрации: выбор структуры (обычно IBC), проверка названия, сбор документов (паспорта, подтверждение адреса), подготовка учредительных документов, подача через регистратор и открытие банковского счета. Для регистрации нужны копии паспортов, подтверждение адреса, описание деятельности, учредительные документы для юрлиц.
Банки на островах не работают с международными компаниями, поэтому счета обычно открывают в международных банках. Например, в Euro Pacific Bank, Caye International Bank, OCBC Bank, HSBC.
Помогу с регистрацией оффшора на Маршалловых островах и дальнейшем сопровождением компании
📩 Пишите для бесплатной консультации в Telegram
👉 И подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы больше узнать об открытии бизнес за границей
Начать дискуссию