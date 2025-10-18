Регистрация компании в Сингапуре: преимущества, процесс и требования в 2025 году

В поисках идеальной юрисдикции для выхода на международный уровень бизнес все чаще обращает взгляд на Азию. И здесь бесспорным лидером уже много лет остается Сингапур. Этот глобальный финансовый центр предлагает уникальное сочетание политической стабильности, безупречной деловой репутации и одного из самых благоприятных налоговых климатов в мире. Для компаний из СНГ и России сингапурская «прописка» становится стратегическим активом, позволяющим легально оптимизировать налоги, привлекать иностранные инвестиции и беспрепятственно работать с контрагентами по всему миру.
В этой статье мы детально разберем, как зарегистрировать компанию в Сингапуре в 2025 году, какие подводные камни ждут на пути и почему это решение остается одним из самых выгодных для международного бизнеса.
Почему Сингапур? Ключевые преимущества для международного бизнеса
Выбор в пользу Сингапура обусловлен рядом неоспоримых конкурентных преимуществ:
Стабильность и репутация: Высокий уровень доверия со стороны банков, партнеров и инвесторов.
Стратегическое расположение: Ворота в рынки Юго-Восточной Азии с населением более 650 миллионов человек.
Льготное налогообложение: Одна из самых низких ставок корпоративного налога в мире — 17%, а также широкие возможности для ее дальнейшего снижения.
Отсутствие валютного контроля: Свободное движение капитала и дивидендов.
Соглашения об избежании двойного налогообложения (DTA): Подписаны с более чем 80 странами, включая ключевых торговых партнеров.
Простота и скорость регистрации: Процесс занимает от 1 до 3 дней и максимально цифровизирован.
Как IT-стартап из Алматы с помощью World Open вышел на глобальный рынок через Сингапур
В 2023 году Айдар и его команда из Алматы столкнулись с классической проблемой. Их успешный логистический стартап уперся в «стеклянный потолок»: инвесторы и крупные клиенты с недоверием относились к казахстанской юрисдикции. Нужно было надежное «юридическое лицо» с международной репутацией.
Обратившись в World Open, они получили готовое решение. Мы провели аудит их модели и предложили не просто регистрацию, а построение эффективной структуры. Сингапур стал идеальным мостом между рынками ЕС и Азии.
Результат?
Всего за 48 часов мы зарегистрировали их компанию «LogiChain Solutions Pte Ltd», предоставив юридический адрес и резидент-директора. Банковский счет был открыт дистанционно благодаря нашей подготовке. А за счет налоговых льгот для стартапов их нагрузка в первый год была минимальной.
Уже через 3 месяца после регистрации проект привлек $500,000 от сингапурского инвестора и заключил контракты с европейскими ритейлерами.
«Решение обратиться в World Open стало поворотным моментом. Мы получили не «бумажку», а легальную и эффективную глобальную структуру», — резюмирует Айдар.
Именно такой комплексный подход мы применяем к каждому клиенту.
Выбор юридической структуры: основа основ
Наиболее популярной и рекомендуемой формой для иностранного бизнеса является Private Company Limited by Shares (Pte Ltd). Именно она обеспечивает ограничение ответственности учредителей размерам уставного капитала и обладает максимальной гибкостью.
Ключевые требования к структуре Pte Ltd:
Акционеры: Минимум 1, максимум 50. Могут быть как физическими, так и юридическими лицами, резидентными или нет. Для нерезидентов часто требуется назначить номинального акционера для соблюдения 100%-ного местного владения в момент регистрации.
Директора: Минимум 1, из которых хотя бы один должен быть резидентом Сингапура (гражданином, владельцем вида на жительство или держателем Employment Pass).
Уставной капитал: Минимальный выпущенный капитал обычно составляет 1 SGD. Стандартный размер — от 10 000 до 50 000 SGD, что положительно влияет на восприятие компании банками.
Корпоративный секретарь: Назначение квалифицированного секретаря является обязательным в течение 6 месяцев с даты регистрации. Он отвечает за соблюдение компанией норм законодательства.
Юридический адрес: Должен быть физическим адресом в Сингапуре (не P.O. Box), на который поступает официальная корреспонденция.
Альтернативами являются филиалы (Branch Office) или представительства (Representative Office), но они не являются самостоятельными юридическими лицами и несут риски для материнской компании.
Процесс регистрации компании: пошаговая инструкция на 2025 год
Процедура регистрации в Сингапуре известна своей прозрачностью и скоростью. Весь процесс управляется государственным регулятором — ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority).
Проверка и резервирование названия компании. Название должно быть уникальным и не противоречить общественным нормам. Проверка и резерв на 60 дней осуществляются через портал ACRA онлайн. Стоимость — 15 SGD.
Подготовка пакета учредительных документов. Это Устав (Constitution), детали директоров, акционеров, секретаря и юридического адреса.
Подача заявки в ACRA. Заявление подается через лицензированного регистрационного агента (например, нас в World Open) или корпоративного секретаря. Электронная подача занимает минимум времени.
Получение сертификата инкорпорации (Certificate of Incorporation). После одобрения заявки вы получаете основной документ, подтверждающий существование вашей компании. Срок — от 1 до 3 рабочих дней.
Регистрационный сбор ACRA составляет 300 SGD.
Важный нюанс 2025 года: Ужесточились требования к предоставлению информации о бенефициарных владельцах в реестр контролирующих лиц (Register of Registrable Controllers), который не является публичным, но должен всегда быть актуальным.
Налоги и отчетность: как легально снизить нагрузку до 0%?
Сингапур придерживается территориального принципа налогообложения: налогом облагается доход, полученный из источников в Сингапуре, а также доход иностранного происхождения, переведенный в Сингапур.
Ставка корпоративного налога: Стандартная — 17%.
Налоговые льготы для стартапов: Компании, зарегистрированные не более 3 лет, могут претендовать на освобождение от налога на первые 100 000 SGD налогооблагаемой прибыли в год и 50% на следующие 100 000 SGD. Фактически, налог за первые годы может быть близок к 0%.
НДС (GST): На 2025 год стандартная ставка составляет 9%. Однако регистрация плательщиком GST обязательна только если ваш налогооблагаемый оборот превышает 1 млн SGD в год. Для многих компаний, работающих на экспорт, это не актуально.
Отчетность и аудит: Все компании обязаны вести бухучет и ежегодно сдавать финансовую отчетность. Аудит обязателен, за исключением малых компаний, которые соответствуют хотя бы 2 из 3 критериев в течение двух последующих финансовых лет: размер активов ≤ 10 млн SGD, выручка ≤ 10 млн SGD, численность сотрудников ≤ 50.
Открытие банковского счета: традиции и современные альтернативы
После регистрации компании ключевой шаг — открытие счета. Сингапурские банки (DBS, UOB, OCBC) известны своим консерватизмом.
Требования банков:
Полный пакет учредительных документов компании.
Подробная информация о бизнесе (бизнес-план, контракты).
Документы на бенефициаров и директоров (паспорта, подтверждения адреса).
Личное присутствие или онлайн-собеседование (требуется не всегда, но приветствуется).
Альтернативы: В 2025 году стали крайне популярны финтех-решения и необанки (например, Wise, Airwallex, Statrys). Они предлагают более быстрый и гибкий процесс открытия счета, мультивалютные счета и удобные онлайн-интерфейсы, что идеально подходит для стартапов и малого бизнеса.
Риски и ограничения: о чем важно знать заранее
Налогообложение локальной деятельности. Если ваша компания ведет операционную деятельность в Сингапуре (арендует офис, нанимает сотрудников), весь ее доход будет считаться полученным в Сингапуре и облагаться налогом.
Прозрачность бенефициаров. Сингапур не является классическим оффшором. Требования к раскрытию конечных владельцев для регуляторов строгие.
Стоимость сопровождения. Ежегодные расходы на корпоративного секретаря, бухгалтера и аудитора (при необходимости) составляют от 2 000 до 5 000 SGD.
Стоимость и пакеты услуг «под ключ»
Большинство компаний обращаются к профессиональным провайдерам. Вот ориентировочные пакеты и цены на 2025 год:
Базовый: «Регистрация компании» (~1,200 – 1,800 SGD)
Подготовка документов и подача в ACRA.
Юридический адрес на 1 год.
Назначение номинального акционера (при необходимости).
Срок: 2-3 рабочих дня.
Стандартный: «Регистрация + банковский счет» (~2,000 – 3,000 SGD)
Все услуги базового пакета.
Подготовка документов для банка.
Запись на встречу и сопровождение в один из традиционных или финтех-банков.
Премиум: «Полное сопровождение бизнеса» (от 4,000 SGD)
Все услуги стандартного пакета.
Бухгалтерское обслуживание на 1 год.
Номинальный директор-резидент.
Подготовка и подача годовой отчетности.
На консультации специалисты World Open бесплатно подберут оптимальную структуру и пакет услуг именно под ваш проект, учитывая его специфику и налоговые риски.
Кейс: Сингапур как холдинг для IT-бизнеса из СНГ
Рассмотрим пример компании «AlphaTech», разрабатывающей SaaS-продукт. Учредители из СНГ регистрируют в Сингапуре холдинговую компанию «AlphaTech Global Pte Ltd». Она заключает договоры с клиентами из ЕС и США, получая выручку на свой счет в DBS. Затраты на разработку (зарплаты команды в СНГ) оптимизируются через аутсорсинговые соглашения. Чистая прибыль, остающаяся в Сингапуре, облагается по льготной ставке, а при соблюдении условий может быть полностью освобождена от налогов в первые годы. Дивиденды акционерам выплачиваются без налога у источника.
Сравнение с Гонконгом: В отличие от Гонконга с его территориальной системой, Сингапур предлагает более гибкие льготы для стартапов и дивидендов, а также более стабильную политическую среду.
Вывод
Регистрация компании в Сингапуре в 2025 году — это не просто формальность, а стратегическое решение для построения легального, защищенного и конкурентоспособного международного бизнеса. Несмотря на ужесточение глобальных стандартов прозрачности, Сингапур сохраняет свой статус одной из самых эффективных и уважаемых корпоративных юрисдикций в Азии.
Готовы ли вы вывести свой бизнес на новый уровень?
👉 Закажите бесплатную консультацию или предварительный расчет стоимости регистрации вашей компании в Сингапуре у экспертов World Open. Мы берем на себя все юридические и административные задачи, позволяя вам сосредоточиться на развитии вашего бизнеса.
👉 Достоверные новости всегда под рукой — в Телеграм-канале World Open.
Поможем собрать документы, зарегистрировать компанию и открыть банковский счёт — сопровождаем на всех этапах оформления. Пишите для бесплатной консультации.
Начать дискуссию