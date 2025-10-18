Регистрация компании в Сингапуре: преимущества, процесс и требования в 2025 году

В поисках идеальной юрисдикции для выхода на международный уровень бизнес все чаще обращает взгляд на Азию. И здесь бесспорным лидером уже много лет остается Сингапур. Этот глобальный финансовый центр предлагает уникальное сочетание политической стабильности, безупречной деловой репутации и одного из самых благоприятных налоговых климатов в мире. Для компаний из СНГ и России сингапурская «прописка» становится стратегическим активом, позволяющим легально оптимизировать налоги, привлекать иностранные инвестиции и беспрепятственно работать с контрагентами по всему миру.

В этой статье мы детально разберем, как зарегистрировать компанию в Сингапуре в 2025 году, какие подводные камни ждут на пути и почему это решение остается одним из самых выгодных для международного бизнеса.