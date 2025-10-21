Безвизовый режим для россиян в Черногорию планируют отменить к 2028: как получить ВНЖ и остаться в стране

В 2025 граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Но президент Яков Милатович рассчитывает, что страна вступит в ЕС к 2028 году, а прежний визовый режим будет переработан.

Но для тех, кто хочет задержаться в стране подольше, уже есть вариант — оформить визу цифрового кочевника, получить ВНЖ Черногории в 2025 и остаться в стране на 4 года.

Какие плюсы ВНЖ Черногории для россиян, кто может получить визу, и как оформить разрешение для всей семьи — рассказала команда World Open в этой статье.