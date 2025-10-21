Безвизовый режим для россиян в Черногорию планируют отменить к 2028: как получить ВНЖ и остаться в стране

В 2025 граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Но президент Яков Милатович рассчитывает, что страна вступит в ЕС к 2028 году, а прежний визовый режим будет переработан.
Но для тех, кто хочет задержаться в стране подольше, уже есть вариант — оформить визу цифрового кочевника, получить ВНЖ Черногории в 2025 и остаться в стране на 4 года.
Какие плюсы ВНЖ Черногории для россиян, кто может получить визу, и как оформить разрешение для всей семьи — рассказала команда World Open в этой статье.
Преимущества ВНЖ Черногории и визы digital nomad
Черногория — небольшая страна с чистым морем, горами и мягким климатом. Тут свежий воздух, вокруг нет суеты больших городов, жизнь течёт спокойно.
Продукты, транспорт и аренда стоят дешевле, чем во многих европейских странах: жить здесь не так дорого. И для онлайн-работы всё есть.
Виза цифрового кочевника даёт право не только работать удалённо, но и официально жить в Черногории два года подряд. При желании срок продлевается.
Преимущества ВНЖ Черногории:
Легальный статус. Не надо каждые тридцать дней выезжать и заезжать обратно ради новой печати в паспорте. Можно жить без постоянного страха.
Хорошая экология. Море рядом, горы кругом, пробок почти нет.
Невысокая стоимость жизни. Еда, аренда, коммунальные услуги дешевле, чем в других странах Европы.
Простота налогов. Доход из-за границы не облагается налогом в Черногории. Всё прозрачно.
Семейная программа. Оформить вид на жительство можно сразу на всех: жену, мужа, детей.
Продление. Виза выдаётся на два года с возможностью пролонгации.
Кто может получить визу цифрового кочевника и ВНЖ Черногории
Правила просты и понятны. На визу digital nomad могут претендовать те, кто:
Занят удалённой работой в иностранной компании или ведёт бизнес вне Черногории.
Получает официальный доход — не менее 1500 евро в месяц.
На момент подачи документов не судим ни на родине, ни в Черногории.
Оформил медицинскую страховку на весь срок.
Снимает жильё или владеет недвижимостью в стране.
Необходимые документы для визы digital nomad
Чтобы оформить визу и ВНЖ Черногории, понадобится:
Загранпаспорт (действует минимум полгода).
Фото (35х45 мм).
Доказательства удалённой занятости или контракта с иностранной компанией.
Выписка из банка (подтверждение дохода не меньше 1500 евро). Для семьи — на каждого доплата: 10% от суммы — на супруга/супругу, 5% — на ребёнка.
Страховка, действующая в Черногории.
Справка о несудимости (полгода срок действия).
Договор аренды или подтверждение собственности.
Заполненная анкета и квитанция оплаты госпошлины.
Все бумаги — с переводом на английский или черногорский, нотариально заверенные.
Пошаговая инструкция: как оформить визу digital nomad и ВНЖ Черногории
Подготовьте весь пакет документов, сделайте переводы, заверьте у нотариуса.
Подайте заявление в консульство Черногории за границей или на территории страны в миграционную службу.
Ждите результата. Рассмотрение, как правило, занимает до двух месяцев.
Получите визу и после этого оформите ВНЖ через миграционный офис.
Срок действия и продление ВНЖ
ВНЖ цифрового кочевника действует два года. Если условия сохранились, его можно продлить ещё на два. Лимит — четыре года подряд.
По окончании срока придётся выехать из Черногории и прожить за границей минимум полгода. Потом можно возвращаться и снова оформлять вид на жительство.
Есть и другие варианты продлить легальное пребывание — можно купить недвижимость, вложиться в бизнес или оформить иной тип ВНЖ.
Как подать документы на ВНЖ Черногории для всей семьи
Программа семейного воссоединения позволяет остаться вместе за границей. На каждого члена семьи нужен дополнительный доход: 310 евро ежемесячно. Для оформления потребуется:
Копии паспорта всех членов семьи.
Копия визы цифрового кочевника главного заявителя.
Квитанция об оплате госпошлины.
Копия договора аренды (подтверждение проживания всей семьи).
Переводы и копии свидетельств о браке и рождении.
Справка о несудимости у всех взрослых.
Действующая страховка.
Всё оформляется официально, заверяется у нотариуса и переводится.
Ограничения и условия использования визы digital nomad
Работать на местные черногорские компании нельзя — только удалённый доход.
Обладатели визы освобождаются от налогообложения доходов.
Эта виза не приводит напрямую к получению ПМЖ или гражданства.
