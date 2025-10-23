Предпринимательская виза и бизнес в Дубае: пошаговый гид для иностранцев

Почему выбирают ОАЭ для ведения бизнеса? Это просто выгодно. В юрисдикции почти нет подоходных налогов, зато есть доступ к экономным корпоративным режимам и выход на международный рынок.

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать ВНЖ и регистрировать бизнес за рубежом.

В этой статье рассказал обо всех преимуществах ведения бизнеса в ОАЭ, и как открыть компанию в Дубае иностранцу, а также разобрал визы для предпринимателей, налоги и сроки.