Предпринимательская виза и бизнес в Дубае: пошаговый гид для иностранцев

Почему выбирают ОАЭ для ведения бизнеса? Это просто выгодно. В юрисдикции почти нет подоходных налогов, зато есть доступ к экономным корпоративным режимам и выход на международный рынок.
Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать ВНЖ и регистрировать бизнес за рубежом.
В этой статье рассказал обо всех преимуществах ведения бизнеса в ОАЭ, и как открыть компанию в Дубае иностранцу, а также разобрал визы для предпринимателей, налоги и сроки.
Почему предприниматели выбирают ОАЭ для регистрации и ведения бизнеса?
Регистрация компании в ОАЭ простая, а все этапы проводятся онлайн. Ещё пара плюсов: минимальное общение с властями, нет контроля валюты и переводы без ограничений.
Также ОАЭ открывает доступ к рынкам Азии, Европы и Ближнего Востока. Здесь удобно вести дела международного масштаба. Открывать корпоративный счет можно либо в банке ОАЭ, либо в зарубежном учреждении. В ряде зон нет корпоративного налога, либо он минимальный и действует по условиям.
Запуск бизнеса в Дубае также путь к релокационной визе ОАЭ. ВНЖ открывает дополнительные перспективы, а статус могут получить члены семьи и сотрудники. Резидент может пользоваться банковской системой, медициной, образованием страны. А ещё быстро арендовать офис под задачи без бумажной волокиты.
При этом не обязательно ехать в ОАЭ на долгий срок, так как документы оформляются удаленно. А если обратиться к нашей команде за консультацией, то и про бюрократию можно забыть — возьмём все процессы по подготовке и оформлению визы или ВНЖ ОАЭ на себя.
Виды виз для бизнеса в ОАЭ
Для предпринимателей установлены четкие требования для получения бизнес-визы ОАЭ: отсутствие долгов и подтверждение дохода. Иногда нужен опыт с высшим образованием.
Рассмотрим все 3 типа бизнес-виз в ОАЭ.
Investor Visa
Предназначена для инвесторов, которые реализуют проект или открывают фирму. Владелец становится руководителем компании. Документы оформляют за 2-4 недели. Цена — от 3000 до 5000 $. Сумма зависит от специфики зоны регистрации и условий.
Freelance Permit
Виза выдается специалисту или фрилансеру. Позволяет работать самостоятельно. Офис не обязателен. Срок действия — от года до двух. Получатель становится официальным резидентом.
Golden Visa
Программа для тех, кто хочет остаться в ОАЭ надолго и не думать о ежегодном обновлении разрешения. Срок действия — 5-10 лет. Требуется внести не менее 2 миллионов дирхамов в экономику, но инвестор получает полные права в юрисдикции.
Запуск бизнеса в ОАЭ: документы и экономические зоны
Иностранец можно быстро зарегистрировать компания за 5-15 дней. Вариантов оформления два и оба зависят от выбранной зоны.
Первый вариант — Free Zone. Иностранные предприниматели выбирают этот способ чаще всего за льготы по налогам и быструю регистрацию. Но в бесплатной зоне нельзя полноценно работать напрямую с внутренним рынком ОАЭ.
Для работы внутри страны выбирают материковую зону или Mainland. Тогда доступны все клиенты и контракты, а также участие в тендерах. Для оформления в такой зоне понадобится партнер из числа граждан и дополнительные лицензии.
Для открытия фирмы нужно подготовить пакет документов. В минимальный набор входит::
Паспорт владельца.
Фото на документы.
Меморандум предприятия.
Подтвержденный адрес регистрации.
Выписка с личного банковского счета, трех-шести месяцев достаточно.
Договор аренды офисного помещения.
Стоимость лицензии варьируется. В Free Zone — от 12 тысяч дирхамов в год, а в Mainland — не менее 18 тысяч. Документы можно подать удаленно.
Сколько стоит открытие бизнеса в свободной зоне?
Регистрация — от 3 до 5 тысяч долларов.
Перевод, нотариальное заверение бумаг — 50-150 долларов.
Открытие счета — до 3500 долларов.
Бухгалтерский сервис — от 135 до 270 долларов.
Бизнес-лицензия — 3000 долларов.
Минимальные суммарные затраты для открытия бизнеса в Free Zone — 9685 долларов.
Какие налоги для бизнеса действуют в ОАЭ
Корпоративный налог 9% начисляет только для компаний с оборотом свыше 375 000 дирхам.
Крупные международные холдинги подходят под отдельные налоговые режимы.
В большинстве свободных зон нет НДС на экспорт и оказание услуг вне Эмиратов.
Ведение отчетности и аудит требуется не во всех зонах и зависит от выбранной юрисдикции.
Отчеты подаются онлайн, а взаимодействие с регулятором минимальное.
Три важных нюанса при открытии бизнеса в ОАЭ
В стране насчитывается сорок с лишним свободных зон. Каждая предъявляет отдельные условия по видам бизнеса — производству, торговле, IT, консалтингу. Ошибка при выборе может обойтись дорого: попадете под ограничения и потратите больше денег.
Банки всегда требуют доказательства коммерческой активности. Подготовьте соглашения, контракты, счета, чтобы не возникло вопросов. Даже если всё легально, доказательства нужны.
Продлять лицензию или продлевать визу стоит дороже, чем многие ожидают. Бюджет нужно пересматривать заранее и держать связь с визовыми специалистами.
Опыт регистрации компании в Дубае в 2025
Когда решил перевести IT-бизнес в ОАЭ, выбор пал на Dubai Internet City. По совету друзей я обратился в World Open, так как уже на первом этапе стало понятно, что сам с регистрацией не справлюсь. Слишком много нюансов и бюрократических деталей. Команда агентов и юристов всё объяснила, собрала нужные документы, помогла выбрать тип компании и подготовила заявку.
Дистанционно отправили пакет документов, паспорт, фото, выписку из банка. Вся регистрация заняла 10 дней, причём мне почти не пришлось отвлекаться от работы. Следующим этапом было оформление бизнес-визы ОАЭ, с которой уже смог легко получить резидентство ОАЭ на себя, жену и ребёнка.
Теперь официально владелец компании в Дубае, получил резидентство ОАЭ через бизнес на себя и семью. А мои ожидания оправдал не только выбор страны, но и работа World Open, рекомендую.
Алексей, клиент World Open
Главное из статьи по регистрации бизнеса в Дубае и ВНЖ ОАЭ
ОАЭ привлекают предпринимателей отсутствием подоходного налога, выгодными корпоративными режимами и выходом на международный рынок.
Регистрация бизнеса максимально автоматизирована, проходит онлайн, и требует минимального взаимодействия с госорганами.
Для предпринимателей доступны три типа виз: Investor Visa, Freelance Permit и Golden Visa. Каждая с разными условиями и требованиями.
Большинство иностранцев открывают компании в свободных экономических зонах (Free Zone) из-за простоты оформления и налоговых льгот.
Минимальный набор документов для регистрации компании включает паспорт, фото, меморандум, адрес, банковскую выписку и договор аренды.
Корпоративный налог 9% применяется только к компаниям с оборотом выше 375 000 AED. В большинстве свободных зон отсутствует НДС на экспортные операции.
В ОАЭ более 40 свободных зон со своими требованиями; важно правильно выбрать юрисдикцию и быть готовым к дополнительным запросам банков и расходам на продление лицензии.
