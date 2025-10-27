ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Где и как купить недвижимость в Сербии: гайд по ценам и районам Белграда

Планируете переезд в Сербию или ищите выгодное направление для инвестиций в зарубежную недвижимость? Ознакомитесь с основными этапами покупки квартиры в этой республике: от выбора района и стоимости до особенностей оплаты с помощью криптовалюты и оформления ипотеки по низкой ставке.

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать ВНЖ и покупать недвижимость за рубежом, в том числе и в Сербии.

В статье рассказал, где можно купить квартир в Сербии, сколько стоит недвижимость, как оплатить криптовалютой, и есть ли возможность оформить ипотеку с низкой ставкой.

Преимущества покупки недвижимости в Сербии

Покупка квартиры в любом сербском городе даёт нерезиденту право оформить временный вид на жительство (ВНЖ) для всей семьи. Позже этот статус позволит подать документы на получение гражданства страны. Но это не единственное преимущество:

  • Нет сложностей с оформлением документов, особенно при содействии юридических консультантов.

  • Стоимость недвижимости ниже, чем в большинстве европейских стран. Налоговая нагрузка остаётся минимальной.

  • Жить можно в условиях благоприятной экологии и пользоваться качественной медициной по доступной цене.

  • Инвестор вправе в дальнейшем сдавать квартиру в аренду и получать стабильный доход.

  • Рост цен на сербские квартиры продолжается, поэтому покупка жилья воспринимается как инвестиция с хорошей перспективой.

Получение ВНЖ после приобретения недвижимости происходит не автоматически, а по итогам рассмотрения документов. Необходимо будет подтвердить финансовую независимость, наличие жилья, медицинской страховки и отсутствие судимостей.

Актуальные цены на жильё: сколько стоит недвижимость в Сербии и Белграде в 2025

Сразу обозначу, что Белград — не вся Сербия. Есть развивающиеся и туристические города, где квартиру можно найти дешевле, чем в столице. Такими вариантами делимся в Telegram-канале с недвижимостью в Сербии.

А теперь к вопросу: сколько стоят квартиры и дома в Белграде?

  • В среднем стоимость квадратного метра квартиры от застройщика составляет 2 990 €. В новых районах (Novi Beograd) средние цены — от 2 500 до 3 400 € за квадрат. В пригороде Rakovica квартиры доступны по цене от 2 000 € за метр.

  • В центральных районах Белграда ценник превышает 4 260 € за один квадрат. Готовая просторная квартира площадью 95 м² с ремонтом стоит примерно 500 000 €.

  • Вторичный рынок предлагает варианты по средней цене 2 100 € за квадратный метр. Квартира площадью 33 м² в районе Zemun оценивается в 59 000 €.

Цены не будут держаться вечно и уже ожидается, что городская недвижимость вырастет в стоимости на 3-7%.

Поможем купить квартиру в Сербии, оформить документы и проверить на обременения собственника и недвижимость — пишите для бесплатной консультации.

Как оплатить недвижимость в Сербии

Оплатить недвижимость в Сербии можно:

  • Наличными средствами при открытом банковском счёте в сербском банке.

  • Криптовалютой через лицензированные платформы и с трансфером на счёт нотариуса.

У ипотеки в Сербии плавающая ставка в 2-7%. Полные условия можно уточнить у визового агента World Open. А если оформить ВНЖ Сербии, то в будущем также можно претендовать на льготную ипотеку и переплачивать ещё меньше.

За оформлением ВНЖ Сербии, открытием банковского счёта и получением ипотеки — обращайтесь в World Open. Проведём бесплатную консультацию и будем сопровождать на всём пути.

Где выбирать квартиру в Сербии и Белграде для покупки

Центральные районы Stari Grad, Vračar

  • Старый центр славится историческими зданиями, развитыми инфраструктурами, быстрым доступом ко всему городу.

  • Жильё здесь ликвидно, пользуется спросом для сдачи в аренду.

  • Каждый квартал максимально приближен к большим магазинам, образовательным учреждениям, медицинским центрам.

Современные Novi Beograd, Voždovac

  • Новые жилые дома, деловые центры, инфраструктура формируется с учётом современных стандартов.

  • Обширные зелёные зоны, развитая дорожная система.

  • Во всех локациях цены умеренные, что делает их подходящими для семей и инвесторов.

Пригородные Zemun, Rakovica, Čukarica

  • Тихие районы с большим количеством парков, просторными квартирами.

  • Инфраструктура включает школы, магазины, поликлиники.

  • Такие районы предпочитают семьи, ценящие покой и доступ к природе.

Больше вариантов квартир и домов в Сербии для личного проживания с семьёй публикуем в Telegram-канале.

А если нужно подобрать недвижимость только для инвестирования, рекомендую рассмотреть один из развивающихся и финансово перспективных проектов — Belgrade Waterfront.

Застройку Belgrade Waterfront запустили в 2014 и за десять лет здесь уже закончилась реконструкция исторических объектов и создание новых жилых кварталов.

Как купить недвижимость в Сербии: краткий пошаговый план

  1. Определитесь с бюджетом. Учитывайте дополнительные расходы: налоги, оформление документов, ремонт.

  2. Выберите подходящий объект: новостройка, вторичное жильё или дом. Например, можно рассмотреть варианты в этом каталоге квартир.

  3. Наймите юристов для проверки квартир, чтобы убедиться в «чистоте» документов и отсутствии долгов.

  4. Откройте банковский счёт в Сербии. Без этого приобрести недвижимость не получится.

  5. Заключите предварительный договор с указанием ключевых условий и, при необходимости, внесите аванс.

  6. Подпишите нотариально заверенный основной договор купли-продажи.

  7. Оплатите жильё, получите ключи и документы. Зарегистрируйте право собственности в земельном кадастре.

Это краткий план действий. Чтобы узнать подробнее о процессе покупки недвижимости, напишите для консультации в Telegram.

Как купить недвижимость в Сербии через криптовалюту

Сербия одной из первых создала правовую базу для операций с криптовалютой на рынке недвижимости. Национальный банк выдал лицензии платформам по обмену цифровых активов.

Как выглядит покупка недвижимости через криптовалюту на практике:

  1. Продавец и покупатель согласовывают цену в евро.

  2. Покупатель переводит криптовалюту через официальную платформу.

  3. Сумма поступает на нотариальный счёт.

  4. Оформляется стандартный договор купли-продажи недвижимости.

Если криптовалюта единственный способ для вас купить недвижимость, визовый агент поможет провести сделку через официальные обменники прозрачно и без рисков.

Опыт покупки квартиры в Сербии клиентом World Open

Переехали в Сербию с семьёй в прошлом году, оформляли визу для предпринимателя и ВНЖ как раз таки через World Open. После адаптации с женой пришли к идее покупки собственного жилья. В основном из-за растущих детей, которым нужно больше пространства, а не съёмных 50 м².

Варианты в центре не рассматривали сразу, а вот вторичка в пригороде была уже по карману. Написали снова ребятам из World Open и нам еще рассказали про вариант с ипотекой. По итогу после всех проверок жилья начали оформлять будущую квартиру в Нови-Београд и заплатили первый ипотечный взнос. В 2025 мы уже в своей просторной квартире.

Главные тезисы из статьи

  1. Покупка недвижимости в Сербии даёт иностранцам возможность оформить ВНЖ для себя и семьи, а также в перспективе претендовать на гражданство. При этом сделка проходит просто и без излишней бюрократии, а налоги и цены ниже, чем во многих странах Европы.

  2. Стоимость жилья зависит от района: в центре Белграда и новых комплексах квартиры дороже, а в пригородах и на вторичном рынке встречаются более доступные варианты. Легально оплатить жильё можно как наличными, так и через криптовалюту, либо взять ипотеку со ставкой от 2% до 7%.

  3. Для безопасности сделки рекомендуем юридическое сопровождение и обращение только к проверенным застройщикам, а купить недвижимость в Сербии через криптовалюту можно официально — с помощью лицензированных платформ и нотариуса.

Поможем подобрать недвижимость, открыть счёт в банке и оформить сделку для покупки квартиры в Сербии:

📩 Пишите для бесплатной консультации в Telegram: сопровождаем на всех этапах

👉 И подписывайтесь на Telegram-канал — рассказываем о ВНЖ и покупке жилья в Сербии и других странах мир

