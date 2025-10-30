Где открыть бизнес за границей в 2025: юрисдикции с простой и безопасной регистрацией

В 2025 году регистрация бизнеса за рубежом становится более актуальной темой для предпринимателей из России и стран СНГ. Причин интереса несколько. Во-первых, зарубежная регистрация позволяет снизить операционные и налоговые расходы компании. Во-вторых, администрирование и отчетность зачастую оказываются проще и удобнее, чем в РФ и странах соседей.
Как выбрать юрисдикцию для регистрации бизнеса
Перед тем, как начать процесс регистрации компании за границей, определите ключевые критерии для выбора иностранной юрисдикции:
Простота оформления. Есть ли дистанционная регистрация и насколько понятна последовательность шагов.
Масштабы бюрократии. Сколько потребуется документов, и как долго по времени длится рассмотрение.
Налоговые условия. Какие ставки предусмотрены, есть ли защита от двойного налогообложения, и какие режимы доступны иностранцам и стартапам.
Доступ к счетам и банкам. Просто ли открыть счёт не резиденту, есть ли ограничения.
Правовая защита. Позволяет ли страна получать защиту бизнеса на легальных основаниях.
ВНЖ через компанию. Дает ли открытие бизнеса основания подать на вид на жительство.
Далее разберу пять юрисдикций, которые в 2025 году чаще всего выбирают для старта международного бизнеса: Сербия, ОАЭ, Грузия, Узбекистан и Кипр.
Бизнес в Сербии: регистрация ИП и ДОО
Сербия привлекает предпринимателей и инвесторов европейским расположением вне ЕС и гибкой политикой регулирования. Преимущества ведения бизнеса в стране следующие:
Умеренные налоговые ставки.
Возможность расчетов в долларах и евро.
Современная платежная инфраструктура.
Простой финансовый отчет.
Доступность для иностранных учредителей.
Часто выбирают фрилансеры и малый бизнес выбирают открытие ИП в Сербии благодаря:
Онлайн оформлению за несколько дней.
Легальной деятельности на глобальных рынках.
Прозрачным условиям для иностранцев.
Минимальным налогам и низкой стоимость открытия.
Выбирают и полноценную компанию ДОО для ведения деятельности (аналог ООО). Чтобы открыть компанию в Сербии, нужно:
Выбрать форму бизнеса (ИП или ДОО).
Собрать документы: паспорт, подтверждение адреса, форма заявления.
Подать заявку в Агентство по регистрации предприятий.
Открыть счёт в местном банке.
Получить налоговый номер.
Срок регистрации — от 3 до 7 дней. Стоимость — от 250 евро. Жёстких требований к уставному капиталу нет.
ОАЭ: бизнес в Free Zones и Mainland
ОАЭ — центр притяжения для оптовых, IT-компаний, интернет-проектов и консалтинга. Преимущества регистрации компании в юрисдикции следующие:
Отсутствие налогов на прибыль в Free Zones (с рядом ограничений по деятельности и обороту).
Электронное оформление документов.
Стабильная и прогнозируемая экономика.
Открытие бизнеса в ОАЭ в 2025 доступно как резидентам, так и нерезидентам стран региона. Можно зарегистрировать компанию в Free Zone или Mainland.
Free Zones. 100% иностранное владение, почти полный нулевой налог, регистрация начинается от 3 дней.
Mainland. Компании могут работать по всему ОАЭ, но есть требования по резиденту-директору и обязательствам.
Регистрация бизнеса дает право получения резиденции для владельцев и сотрудников.
Грузия: легкий старт и прозрачные правила
Грузия занимает ведущие позиции среди стран для релокации стартапов и малого бизнеса.
Преимущества открыть бизнес в Грузии:
Налог от 1% для малого бизнеса.
Быстрое оформление и открытие счета.
Минимальный уставный капитал (от 1 лари).
Нет требований к нахождению в стране.
Чтобы открыть бизнес в Грузии:
Зарегистрируйтесь на сайте Государственного реестра.
Пройдите онлайн-идентификацию.
Выберите форму бизнеса (ИП, ООО).
Предоставьте минимальный уставный капитал — от 1 лари.
Откройте счет в местном банке и ожидайте одобрения.
Бизнес в Грузии возможен как полностью дистанционно, так и с личным присутствием на этапе открытия счета.
Узбекистан: быстрорастущий рынок для иностранных инвесторов
За последние годы Узбекистан существенно упростил условия для бизнеса и поддерживает иностранных учредителей. Из плюсов для предпринимателей:
Развитие индустриальных зон.
Снижение налогов для новых компаний.
Минимальные лицензионные сборы для ИП, низкие требования к уставному капиталу для ООО.
Иностранный инвестор может получить налоговые каникулы и преференции для ВНЖ за инвестиции.
Подача документов через электронные сервисы занимает от 1 до 3 дней. Для ИП в Узбекистане лицензионные сборы минимальны; для ООО — снижен уставной капитал.
Кипр: лучший европейский оффшор для компаний и холдингов
Кипр — традиционный выбор для международных IT и торговых компаний, а также холдинговых структур.
Преимущества бизнеса на Кипре в:
Прямом доступе к рынкам Евросоюза.
Низких ставках налога на прибыль по ЕС — 12,5%.
Выгодных условиях для холдингов и стартапов.
Прозрачном регулировании и англоязычной поддержке.
Возможности получения резидентства за инвестиции.
Для регистрации бизнеса на Кипре нужно подготовить стандартный комплект документов: уставные документы, подтверждение адреса и сведения о бенефициарах. Срок оформления компании от 5 до 10 дней.
Главное из статьи
Регистрация бизнеса за рубежом позволяет снизить расходы и получить доступ к более простому администрированию и новым рынкам.
В 2025 году самыми привлекательными странами для регистрации компании считаются Сербия, ОАЭ, Грузия, Узбекистан и Кипр.
Критерии выбора страны: простота регистрации, уровень бюрократии, налоговая система, доступность банковских счетов, юридическая защита и возможность получения ВНЖ.
Регистрация бизнеса в перечисленных странах занимает от 1 до 10 дней, возможна дистанционно и подходит как для малого бизнеса, так и для крупных компаний.
Каждая страна предлагает свои преимущества для иностранных предпринимателей: налоговые льготы, быстрые процедуры, прозрачные правила и иммиграционные возможности через бизнес.
