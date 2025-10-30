Где открыть бизнес за границей в 2025: юрисдикции с простой и безопасной регистрацией

В 2025 году регистрация бизнеса за рубежом становится более актуальной темой для предпринимателей из России и стран СНГ. Причин интереса несколько. Во-первых, зарубежная регистрация позволяет снизить операционные и налоговые расходы компании. Во-вторых, администрирование и отчетность зачастую оказываются проще и удобнее, чем в РФ и странах соседей.

Привет! Я Савчич Дмитрий — визовый агент World Open. Ежемесячно наша команда помогает гражданам России и других стран получать ВНЖ и регистрировать бизнес за рубежом.

В этой статье разобрал пять иностранных стран, где безопаснее, быстрее и проще открыть компанию или ИП. А ещё рассказал, как выбрать подходящую вашему бизнесу юрисдикцию.