Заблокировали счет. Что делать?

Каждый предприниматель и компания скорее всего сталкивались с проблемой приостановки деятельности. Движение по расчетному счету невозможно! Звучит как приговор, но давайте разбираться!

Начнем с определения причины

Инициатором не всегда является сам банк, в котором у вас расчетный счет.

К примеру, вы не сдали своевременно декларацию на прибыль или УСН, а может расчет по страховым взносам или декларацию по НДС. Налоговый орган направляет в банк решение о приостановке движений по расчетному счету. Банк в свою очередь обязан следовать этим указаниям! Как результат, у вас заблокирован счет. Чтобы его разблокировать, необходимо просто подать декларацию.

Бывают ситуации, когда в адрес предпринимателя или организации направлено требование со сроком ответа и оно не подтверждено юридическим лицом по каналам ТКС. Результат — блокировка счета.

Но самая распространенная причина — это задолженность по налогам и сборам! Только в этой ситуации расчетный счет не полностью заблокируют, а только ограничат на сумму задолженности в рамках направленного требования об уплате налогов и сборов. Здесь следует дождаться, когда деньги будут списаны налоговым органом посредством банка.

Но бывают ситуации, когда именно банк выступает инициатором блокировки вашего расчетного счета. В этом случае вам приходит от банка запрос, в котором сразу прослеживаются операции, показавшиеся банку подозрительными. Обычно в таких запросах идет отсылка к закону 115-ФЗ с «громким» и длинным названием : «О противодействии легализации (отмыванию) доходов , полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Очень часто задают вопрос: «Как я отношусь к этому закону?»

Все очень просто! Когда предприниматель совершает переводы денежных средств своим поставщикам или подрядчикам, он порой не обращает внимание на красный предупреждающий цвет, которым подсвечивает банк операцию. Такой ресурс называется впростонародье светофор, а по-новому, сервис «Знай своего клиента» . И здесь , как в детстве, начинается процесс смешивания цветов. Предприниматель ведет чистую деятельность, светится зеленым цветом и начинает сотрудничать с «грязным» поставщиком красного цвета. Через некоторое время (тут долго не придется ждать), вы из зеленой зоны перейдете в оранжевую, а если не прекратите сотрудничать с этим поставщиком, то станете таким же красным. И вот оно — письмо от банка о блокировке счета!

Что же с этим делать и как работать?

Во-первых, обращаем внимание на «светофор»! Если контрагент красный, посмотрите, возможно в другом банке (если у вас есть дополнительные счета ) он будет другого цвета! Тогда совершайте платеж по-другому расчетному счету. Во-вторых, в каждом банке есть система комплаенс. Подключите ее, она будет вас предупреждать и «оберегать» от внезапной блокировке. В-третьих, даже если блокировка произошла по 115-фз, помните, что отключают только интернет-версию банка. В бумажном варианте вы можете приносить платежки в банк, а параллельно в ускоренном порядке готовить документы по запросу банка. В-четвертых , всегда открывайте несколько расчетных счетов (как запасной вариант).

Если вы предоставите документы своевременно и опишите реальность вашей деятельности, то ваш счет разблокируют и вы сможете продолжить пользоваться вашим интернет-банком.

Почему сейчас блокировка счета особенно «популярна» и опасна среди предпринимателей?!

Да, потому, что совсем недавно в конце 2022 года вышли новые изменения и ЦБ получил полномочия ликвидировать организации с высоким уровнем риска. Таким образом, все банки получили новые протоколы для своей работы. И если банк, пропустит, такого неблагонадежного клиента, то может лишиться лицензии. Наказание суровое , а значит и меры ужесточаются в отношении клиентов.

Но все же есть некоторые критерии для «озеленения», к которым следует прислушаться:

Уставный капитал более 10 000 руб.

Учредитель и директор не одно и то же лицо.

Подтвержденный юридический адрес.

Отсутствие вашего адреса в списках адресов массовой регистрации.

Отсутствие «раздутого» списка ОКВЭДов в ЕГРЮЛ.

Полный список критериев банки не раскрывают, но определить степень риска вы можете у своего менеджера в банке!

Выполняя все рекомендации, четко отслеживая свои действия и взаимодействуя с налоговым органом, можно избежать блокировки своего расчетного счета.