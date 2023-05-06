Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип bakaeole
bakaeole
Ведение бизнеса

6 шагов для самостоятельной проверки работы бухгалтерии. На какие моменты обратить внимание

Обычно руководители прекрасно разбираются в бизнес-процессах компании, продвижении или управленческом учете, но им часто бывает не до конца понятны некоторые вопросы. В этой статье разделим работу бухгалтерии на несколько частей и выполним проверку каждой из них.
44
6 шагов для самостоятельной проверки работы бухгалтерии. На какие моменты обратить внимание

Обычно руководители прекрасно разбираются в бизнес-процессах компании, продвижении или управленческом учете, но им часто бывает не до конца понятно:

  • Как контролировать бухгалтера?

  • Как убедиться, что учет в порядке?

  • Как проверить, что в бухгалтерии присутствует столько сотрудников, сколько нужно?

В этой статье, узнаем, как найти ответы на все эти вопросы. Разделим работу бухгалтерии на несколько частей и выполним проверку каждой из них. Приступаем!

Проверка работы с документами и их отражение в базе

Пожалуй, это самая объемная часть. Попросите бухгалтера предоставить поквартальную расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности по каждому контрагенту и снабдить ее комментариями. Выясните, что уже сделано, чтобы закрыть долг, в какие сроки ожидается его погашение.

На что нужно обратить внимание:

  1. Отсутствие долгов по документам перед вашей компанией.

  2. Подтвержденные цифры расчетов между вами и партнерами.

Если оба пункта выполнены — все в порядке. Во всяком случае, в данном отношении. Если чего-то не хватает, выясните у бухгалтера, по какой причине это произошло и сделайте выводы.

Полезный лайфхак!

Осмотритесь в кабинете бухгалтерии. Обратите внимание на то, как лежат документы и другие бумаги. Они рассортированы по папкам, подписаны и стоят на полке в строгом порядке или хаотично разбросаны в разных местах? А на что похож стол бухгалтера?

Если документы разбросаны по кабинету — есть вероятность, что такой же бардак и в учете вашей компании. Конечно, это не научный подход, и делать окончательные выводы только на его основе не стоит, но такой метод позволит за несколько секунд определить вероятность наличия проблемы.

Проверка корректности отражения банковской выписки

Откройте все расчетные счета в банках и посмотрите баланс на вчерашний день.

Баланс счетов в банках должен совпадать с суммой в виджетах на начальной странице 1С.

Не совпадает? Позовите бухгалтера и выясните, почему. Если у бухгалтера есть ответ — уже хорошо. Уточните, что предпринимается для того, чтобы устранить расхождение. Если вразумительного ответа у бухгалтера нет — стоит оперативно предпринять шаги для взятия ситуации под контроль.

Проверка расчетов с сотрудниками

Откройте вместе с бухгалтером карточку счета 71 в 1С. Посмотрите, какие суммы сотрудники получили у компании, но не отчитались. Уточните у бухгалтера, знает ли он, когда тот или иной сотрудник обещал сдать авансовый отчет.

Поставьте себе на контроль и проследите за ситуацией.

Проверка сдачи отчетности

В системе передачи отчетов в налоговые и прочие государственные органы есть календарь, где указано, какие отчеты предстоит сдать, а какие уже сданы.

Внимательно проверьте прошлый период на предмет долгов.

Если не все отчеты сданы в срок, обсудите с бухгалтером, что стало причиной задержки.

Проверка долгов и требований налоговой

Зайдите в систему, которую вы используете для подачи отчетности, и проверьте, какие требования поступали за последний год. К примеру, есть ли долги перед бюджетом или вопросы по сданной отчетности, а также, кого из контрагентов проверяют в настоящий момент.

С помощью данного метода вы можете узнать много нового о репутации своей компании в налоговых органах.

Если после проверки у вас остались какие-либо вопросы, обсудите с бухгалтером текущую ситуацию. Он должен знать все нюансы.

Проверка соответствия количества персонала объему выполняемых задач

Для решения этой задачи есть 2 пути:

  1. Довериться своему главному бухгалтеру.

  2. Заказать услугу проверки оптимальности нагрузки на бухгалтерию у внешних специалистов  в этой области.

Какой вариант выбрать?

Все зависит от ситуации. Если главный бухгалтер работает в компании относительно недолго или вы нашли недочеты в предыдущих пунктах, есть основания передать данную задачу на проверку сторонним экспертам.

Мнение со стороны может обнаружить неочевидные аспекты деятельности бухгалтерии, оптимизация которых поможет снизить издержки и ускорить процесс решения текущих задач.

bakaeole

bakaeole

Директор в ООО Бизнес Солюшенс

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип bakaeole
    bakaeole
    Ведение бизнеса

    6 шагов для самостоятельной проверки работы бухгалтерии. На какие моменты обратить внимание

    Обычно руководители прекрасно разбираются в бизнес-процессах компании, продвижении или управленческом учете, но им часто бывает не до конца понятны некоторые вопросы. В этой статье разделим работу бухгалтерии на несколько частей и выполним проверку каждой из них.

    6 шагов для самостоятельной проверки работы бухгалтерии. На какие моменты обратить внимание
    44
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Добровольные долгосрочные сбережения. Новый инструмент инвестирования для граждан

    Предлагается установить новый инструмент инвестирования для граждан. Новый законопроект подготовлен Правительством РФ.

    Добровольные долгосрочные сбережения. Новый инструмент инвестирования для граждан
    26
    Логотип motaev
    motaev
    Менеджмент

    Чем задача отличается от действия? Часть 2

    Продолжаем рассуждать о том, чем «задача» принципиально отличается от «действий». Ранее мы уже разобрали различия между сущностью «цель» и сущностью «задача». А вот теперь перейдем к сущности, от которой надо чётко отделить «задачу». Это сущность и есть «действие».

    Чем задача отличается от действия? Часть 2
    13
    Логотип Клерк
    Клерк
    ФСБУ Аренда

    Основной порядок бухучета аренды по ФСБУ 25/2018: как оценивать обязательства и рассчитывать дисконтирование

    Пройдемся по первоначальной оценке обязательств по аренде, покажем формулы. Разберемся с ППА и с тем, по каким правилам рассчитывать ставку дисконтирования для оценки обязательств по аренде.

    Основной порядок бухучета аренды по ФСБУ 25/2018: как оценивать обязательства и рассчитывать дисконтирование
    1,8 тыс.
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Мосбиржа пересчитала своих клиентов. И стала манипулировать статистикой

    Мосбиржа поделилась итогами четвёртого месяца 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. А также Мосбиржа стала заниматься манипуляциями со статистикой.

    Мосбиржа пересчитала своих клиентов. И стала манипулировать статистикой
    43
    Логотип Фискалам.нет
    Фискалам.нет
    Налоговый мониторинг

    Налогоплательщик под прицелом фискалов. Что стоит знать о АИС Налог-3 чтобы минимизировать риск доначислений

    Расскажем какими базами данных налоговики пользуются для выявления  неблагонадежных организаций. А также о том, что стоит знать о программном комплексе «АИС Налог-3», чтобы минимизировать риск доначислений.

    Налогоплательщик под прицелом фискалов. Что стоит знать о АИС Налог-3 чтобы минимизировать риск доначислений
    369
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Отпуска

    Жизнь в Сербии. Плюсы и минусы для релокации из России

    Сербия — это прекрасная страна с богатой историей и культурой, находящаяся в самом сердце Балканского полуострова. Если вы думаете о релокации из России, то Сербия может быть отличным выбором. В этой статье я расскажу о плюсах и минусах жизни в Сербии, чтобы помочь вам принять решение.

    Жизнь в Сербии. Плюсы и минусы для релокации из России
    242
    Читать еще