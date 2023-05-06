6 шагов для самостоятельной проверки работы бухгалтерии. На какие моменты обратить внимание

Обычно руководители прекрасно разбираются в бизнес-процессах компании, продвижении или управленческом учете, но им часто бывает не до конца понятны некоторые вопросы. В этой статье разделим работу бухгалтерии на несколько частей и выполним проверку каждой из них.

Обычно руководители прекрасно разбираются в бизнес-процессах компании, продвижении или управленческом учете, но им часто бывает не до конца понятно:

Как контролировать бухгалтера?

Как убедиться, что учет в порядке?

Как проверить, что в бухгалтерии присутствует столько сотрудников, сколько нужно?

В этой статье, узнаем, как найти ответы на все эти вопросы. Разделим работу бухгалтерии на несколько частей и выполним проверку каждой из них. Приступаем!

Проверка работы с документами и их отражение в базе

Пожалуй, это самая объемная часть. Попросите бухгалтера предоставить поквартальную расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности по каждому контрагенту и снабдить ее комментариями. Выясните, что уже сделано, чтобы закрыть долг, в какие сроки ожидается его погашение.

На что нужно обратить внимание:

Отсутствие долгов по документам перед вашей компанией. Подтвержденные цифры расчетов между вами и партнерами.

Если оба пункта выполнены — все в порядке. Во всяком случае, в данном отношении. Если чего-то не хватает, выясните у бухгалтера, по какой причине это произошло и сделайте выводы.

Полезный лайфхак!

Осмотритесь в кабинете бухгалтерии. Обратите внимание на то, как лежат документы и другие бумаги. Они рассортированы по папкам, подписаны и стоят на полке в строгом порядке или хаотично разбросаны в разных местах? А на что похож стол бухгалтера?



Если документы разбросаны по кабинету — есть вероятность, что такой же бардак и в учете вашей компании. Конечно, это не научный подход, и делать окончательные выводы только на его основе не стоит, но такой метод позволит за несколько секунд определить вероятность наличия проблемы.

Проверка корректности отражения банковской выписки

Откройте все расчетные счета в банках и посмотрите баланс на вчерашний день.

Баланс счетов в банках должен совпадать с суммой в виджетах на начальной странице 1С.

Не совпадает? Позовите бухгалтера и выясните, почему. Если у бухгалтера есть ответ — уже хорошо. Уточните, что предпринимается для того, чтобы устранить расхождение. Если вразумительного ответа у бухгалтера нет — стоит оперативно предпринять шаги для взятия ситуации под контроль.

Проверка расчетов с сотрудниками

Откройте вместе с бухгалтером карточку счета 71 в 1С. Посмотрите, какие суммы сотрудники получили у компании, но не отчитались. Уточните у бухгалтера, знает ли он, когда тот или иной сотрудник обещал сдать авансовый отчет.

Поставьте себе на контроль и проследите за ситуацией.

Проверка сдачи отчетности

В системе передачи отчетов в налоговые и прочие государственные органы есть календарь, где указано, какие отчеты предстоит сдать, а какие уже сданы.

Внимательно проверьте прошлый период на предмет долгов.

Если не все отчеты сданы в срок, обсудите с бухгалтером, что стало причиной задержки.

Проверка долгов и требований налоговой

Зайдите в систему, которую вы используете для подачи отчетности, и проверьте, какие требования поступали за последний год. К примеру, есть ли долги перед бюджетом или вопросы по сданной отчетности, а также, кого из контрагентов проверяют в настоящий момент.

С помощью данного метода вы можете узнать много нового о репутации своей компании в налоговых органах.

Если после проверки у вас остались какие-либо вопросы, обсудите с бухгалтером текущую ситуацию. Он должен знать все нюансы.

Проверка соответствия количества персонала объему выполняемых задач

Для решения этой задачи есть 2 пути:

Довериться своему главному бухгалтеру. Заказать услугу проверки оптимальности нагрузки на бухгалтерию у внешних специалистов в этой области.

Какой вариант выбрать?

Все зависит от ситуации. Если главный бухгалтер работает в компании относительно недолго или вы нашли недочеты в предыдущих пунктах, есть основания передать данную задачу на проверку сторонним экспертам.



Мнение со стороны может обнаружить неочевидные аспекты деятельности бухгалтерии, оптимизация которых поможет снизить издержки и ускорить процесс решения текущих задач.