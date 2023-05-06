Анализ состояния бухгалтерского и налогового учета на 63 млн рублей. Или зачем внутренний контроль над денежными средствами

В июне прошлого года к нам обратился представитель руководителя группы компаний с запросом проведения аудиторской проверки по собственной инициативе за 3 года. Причиной проверки стал факт неоднократного возникновения вопросов к работе главного бухгалтера со стороны руководителя группы компаний.

Главный бухгалтер дистанционно работает в компании более 5 лет, имеет в подчинении несколько дистанционных сотрудников и вполне справляется с ведением бухгалтерского и налогового учета, однако, зачастую не представляет руководителю отчет о проделанной работе, а также периодически не выполняет его запросы на предоставление информации о финансовом состоянии компании.

Отказ в предоставлении информации обычно имеет объективные причины, например, отчетный период, сбор документов для учета и прочее, но, в силу сложной специфики бизнеса, руководитель выразил обеспокоенность соблюдением законодательных норм и качеством финансовой отчетности в целом. Отдельно был поднят вопрос о возможном злоупотреблении в отношении использования наличных средств компании персоналом.

Что было нами сделано

После переговоров наши специалисты установили, что для выполнения проверки с исследованием обозначенных проблем, будет недостаточно регламентированных аудиторских процедур, поэтому клиенту был предложен анализ состояния бухгалтерского и налогового учета с выделенными направлениями:

Анализ логистических связей по поставкам строительных материалов, в т.ч. анализ перевозок.

Анализ расчетов с поставщиками, покупателями и подотчетными лицами.

В итоге был разработан следующий план работ. Акцентируя внимание на данных направлениях, для поиска ошибок и злоупотреблений специалистам Аудит А потребуется анализировать всего один год деятельности каждой компании клиента вместо трех. Таким образом, удастся существенно сократить срок проведения проверки и ее стоимость для клиента без ущерба качеству и достоверности полученных данных.

После заключения договора анализ был проведен дистанционно в установленный срок. Аудиторы контактировали с главным бухгалтером в рамках запросов по электронной почте и телефону. Для достижения поставленных задач сквозным методом были проверены:

Все счета учета.

Инвентаризация и остатки основных средств.

Остатки материалов и товаров на складах.

Кассовые операции и расчеты по банковским счетам.

Взаиморасчеты с контрагентами и подотчетными лицами.

Результаты

По результатам анализа руководителю был представлен подробный отчет с выявленными нарушениями по каждой компании группы.

Помимо обнаруженных фактов несоблюдения правил ведения учета — устаревшего порядка учета арендованного имущества и отсутствия контроля над складскими запасами, нам удалось подтвердить злоупотребления сотрудников, что было выражено в следующих аспектах:

Отсутствие документального подтверждения проведения ремонта основных средств на 3 млн. руб. ;

Отсутствие документального подтверждения списания горюче-смазочных материалов на 9 млн. руб. ;

Отсутствие документального подтверждения расходов на перевозку товаров на 35 млн. руб. ;

Немотивированная выплата заработной платы сотрудникам на 9 млн. руб. ;

Неподтвержденная дебиторская задолженность более 300 тыс. руб. ;

Неподтвержденная кредиторская задолженность более 7 млн. руб. ;

Возможное сокрытие выручки от продажи товаров и оказания транспортных услуг.

Ознакомившись с отчетами, руководитель принял решение об усилении внутреннего контроля над денежными средствами компании и обновлении внутренних регламентов, а также произвел частичную смену персонала.

Мы же пополнили свое портфолио еще один замечательным кейсом и положительным отзывом.