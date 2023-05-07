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Управление персоналом

Как найти бухгалтера своей мечты. 5 советов

Найти «своего» бухгалтера — это почти как жениться или выйти замуж. Хочется, чтобы это случилось один раз и навсегда. Мы составили 5 простых советов, которые помогут найти специалиста вашей мечты.
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Как найти бухгалтера своей мечты. 5 советов

Какой бухгалтер вам нужен?

Прежде чем разбираться с тем, как выбрать подходящего бухгалтера, давайте быстро определим, какой именно специалист вам нужен.

Разделим всех бухгалтеров на 3 категории и рассмотрим преимущества и недостатки каждой.

1. Бухгалтер-конвейер

Такие специалисты одновременно ведут много маленьких компаний. Их услуги представлены на сайтах объявлений или включены в минимальный пакет услуг аутсорсинга бухгалтерии.

Задачи бухгалтера этой категории самые простые, а главное преимущество — низкая стоимость. Если бизнес ещё на старте — сотрудничество  с таким специалистом оптимальное решение.

2. Бухгалтер-исполнитель

Он тоже решает задачи первой необходимости, но дополнительно изучает показатели, работает над оптимизацией налогов, помогает сделать условия договоров более выгодными.

Найти бухгалтера-исполнителя можно на сайте поиска работы, или в бухгалтерской аутсорсинговой компании. Минус такого специалиста один — он не может руководить отделом бухгалтерии.

3. Бухгалтер-управленец

Бухгалтер-управленец — правая рука директора. Кроме профессиональных качеств, в этом случае особенно важно то, насколько специалист комфортен лично для вас как человек.

На помощь в подборе такого специалиста могут прийти личные рекомендации, а если таковых не поступит, то агентства по подбору персонала.

Итак, мы определили, какого типа бухгалтер вам нужен. Идём дальше!

Отложим первую категорию, как самую простую в подборе, и рассмотрим, как не прогадать с выбором бухгалтера из второй и третьей категории.

На что следует обращать внимание при выборе специалиста?

1. Узнайте качества соискателя

Приведём особенности, на которые мы обращаем внимание при подборе бухгалтеров в команду Аудит А.

• Заинтересованность в клиентах и их бизнесе
• Фокус на решении задач бизнеса, а не заморочках бухгалтерии
• Системность
• Разработка планов и следование им. Желание учесть все детали
• Умение организовывать рабочие процессы
• Умение работать в команде. Это про актуальные сейчас soft skills.
• Созидательность
• Стремление к улучшениям во всех сферах

Обычно всё это можно выяснить уже на первом интервью и отсечь неподходящих соискателей.

2. Соло или оркестр? Выясните, что для кандидата главное в работе

Ценности компании и ценности сотрудника должны совпадать. Это поможет избежать взаимного разочарования.

В противном случае может случиться так, что для вас важна слаженная работа всей команды, а у сотрудника на первом плане чёткое следование должностной инструкции.

Больше узнать о ценностях соискателя помогут вопросы о его отношениях с предыдущими  работодателями и разбор воображаемых или реальных кейсов.

3. Попробуйте ролевые игры

Кейсы — отличный способ проверить кандидата на соответствие вашим ожиданиям. Если у вас были непростые ситуации, связанные с главным бухгалтером, предложите соискателю представить себя на его месте, и посмотрите, какие решения он предложит, как будет реагировать на условия задачи, какие мотивы будут преобладать в его поведении.

4. Договоритесь «на берегу»

Определите, какую работу будет выполнять главный бухгалтер, и разберите каждый пункт с соискателем. Этот, казалось бы, очевидный нюанс часто пропускают на интервью.

Обязанности были указаны в вакансии, кандидат откликнулся, значит, он согласен! Не тут то было! У соискателя может отсутствовать опыт или желание заниматься отдельными задачами, которые вы можете считать ключевыми. Не обсудив этот вопрос заранее, вы будете строить отношения с новым членом команды на зыбком фундаменте.

5. А что с профессиональными компетенциями?

Для оценки профессиональных компетенций бухгалтера, а особенно главного бухгалтера, необходимо самому быть опытным бухгалтером. Если вам нужна помощь в оценке кандидата при трудоустройстве или вы хотите проверить качество работы действующего специалиста, наши эксперты к вашим услугам.

Мы рассмотрели процесс подбора бухгалтера с нескольких сторон, и теперь у вас есть инструкция по подбору специалиста. Тем не менее, всегда существует фактор удачи. Порой, даже следуя всем правилам, получить ожидаемый результат с первого раза не удаётся и приходится повторять весь процесс сначала.

bakaeole

bakaeole

Директор в ООО Бизнес Солюшенс

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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