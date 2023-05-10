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Ведение бизнеса

Баланс — открой свои тайны! Как научиться «читать» баланс

Зачем вам может пригодиться умение «читать» баланс? Это поможет принимать решения не интуитивно, а на основе реальных финансовых показателей. Данные баланса помогут видеть сильные и слабые стороны компании, определять ее стоимость и стоимости долей учредителей.
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Баланс — открой свои тайны! Как научиться «читать» баланс
Иллюстрация: freepik/freepik

Умение разбираться в показателях баланса, позволит выбирать надежных партнеров со стабильным бизнесом.

Понимая баланс, вы сможете запросить бухгалтерскую отчетность компании партнера и самостоятельно убедиться, что его бизнес в порядке.

Наши эксперты подготовили инструкцию по анализу баланса компании. В этой статье мы разберемся:

  1. Из чего состоит баланс

  2. На что следует обращать особое внимание

  3. Какие выводы можно сделать на основе его данных

Активы

Активы — это ресурсы компании. К активам относятся:

  • Патенты;

  • Авторские права;

  • Акции;

  • Различные авансы;

  • Товарно-материальные запасы;

  • Основные средства;

  • Дебиторская задолженность;

  • Денежные средства.

Чем актив менее ликвиден, тем выше он расположен в балансе. Низкая ликвидность означает, что актив сложно реализовать — продать или превратить в деньги иным способом.

К низколиквидным активам обычно относят:

  • Патенты;

  • Авторские права;

  • Не введенное в эксплуатацию оборудование.

Внизу списка активов расположены самые ликвидные — быстро сбываемые активы:

  • Дебиторская задолженность.

  • Денежные средства.

Пассивы

Пассивы — это расходы компании. К ним относятся:

  • Уставный капитал;

  • Займы;

  • Кредиторская задолженность;

  • Нераспределенная по учредителям прибыль компании.

Чем ниже строка в разделе пассив, тем быстрее нужно вернуть средства.

Динамика изменений актива и пассива

Ниже мы приведем несколько примеров изменений актива и пассива, которые вы можете заметить в балансе, и подскажем, что это может означать.

  • Снижение величины показателя основных средств в активе.

Данный показатель демонстрирует, что новое оборудование не закупается. Это может привести к замедлению темпа роста компании.

  • Снижение показателя денежных средств в разделе «Актив».

Показывает количество денег на банковских счетах.

Чем ниже показатель — тем меньше у компании свободных денег. Это тревожный признак! Однажды бизнес не сможет платить по счетам.

Исключение: в конце года свободные средства могли быть направлены на инвестиции. Если вложение окажется удачным, то деньги вернутся в начале года и принесут прибыль.

  • Увеличение товарных запасов при отсутствии роста выручки.

Это может свидетельствовать, что часть товаров реализуется неофициально, или что компания закупает гораздо больше продукции, чем продает.

Идеальный показатель — рост запасов пропорционален росту выручки.

  • Рост краткосрочной задолженности компании.

Если краткосрочная задолженность растет — падает показатель платежеспособности компании, а долги перед партнерами увеличиваются.

Проанализируйте состав долгов и создайте внутренний график их погашения — долги с более высокими процентными ставками за пользование деньгами лучше погасить в первую очередь.

  • Изменение динамики нераспределенной прибыли в разделе «Капитал и резервы».

Этот раздел отражает эффективность управления компанией. Чем больше прибыль, тем выше эффективность. И наоборот, соответственно.

  • Разница между нераспределенной прибылью разных периодов меньше суммы чистой прибыли из отчета о финансовых результатах.

Пример расчета: нераспределенная прибыль за 2022 год

Раздел «Отчет о финансовых результатах»

  • Выручка компании увеличивается.

Это отличный знак. Ваша компания развивается. Вы прекрасны =)

  • Расходы увеличиваются пропорционально росту выручки или медленнее.

Компания эффективно управляет расходами. Все хорошо!

  • Расходы увеличиваются быстрее роста выручки.

Это тревожный сигнал! Подробно изучите, на что именно компания тратит деньги.

Если не принять меры для оптимизации расходов сейчас, данная ситуация может привести к очень неприятным финансовым последствиям в скором будущем.

Как рассчитать стоимость компании

Существует несколько методов расчета стоимости компании, но в данной статье мы используем базовое, общее определение данного понятия.

Стоимость компании — это оценка общей стоимости предприятия, которая показывает, сколько будет стоить покупка всей компании, включая ее долг.

Формула расчета стоимости компании:

Стоимость компании = Активы – Долгосрочные обязательства – Краткосрочные обязательства.

Отныне, благодаря умению «читать» баланс, вы способны понимать процессы, происходящие в вашем бизнесе более глубоко и полно.

Изучите баланс своей компании и проверьте, все ли в порядке. Если какие-то пункты вызовут вопросы или подозрения, обязательно обсудите их с бухгалтером или обратитесь за внешним экспертным анализом.

bakaeole

bakaeole

Директор в ООО Бизнес Солюшенс

3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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