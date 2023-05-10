Баланс — открой свои тайны! Как научиться «читать» баланс

Зачем вам может пригодиться умение «читать» баланс? Это поможет принимать решения не интуитивно, а на основе реальных финансовых показателей. Данные баланса помогут видеть сильные и слабые стороны компании, определять ее стоимость и стоимости долей учредителей.

Умение разбираться в показателях баланса, позволит выбирать надежных партнеров со стабильным бизнесом.

Понимая баланс, вы сможете запросить бухгалтерскую отчетность компании партнера и самостоятельно убедиться, что его бизнес в порядке.

Наши эксперты подготовили инструкцию по анализу баланса компании. В этой статье мы разберемся:

Из чего состоит баланс На что следует обращать особое внимание Какие выводы можно сделать на основе его данных

Активы

Активы — это ресурсы компании. К активам относятся:

Патенты;

Авторские права;

Акции;

Различные авансы;

Товарно-материальные запасы;

Основные средства;

Дебиторская задолженность;

Денежные средства.

Чем актив менее ликвиден, тем выше он расположен в балансе. Низкая ликвидность означает, что актив сложно реализовать — продать или превратить в деньги иным способом.

К низколиквидным активам обычно относят:

Патенты;

Авторские права;

Не введенное в эксплуатацию оборудование.

Внизу списка активов расположены самые ликвидные — быстро сбываемые активы:

Дебиторская задолженность.

Денежные средства.

Пассивы

Пассивы — это расходы компании. К ним относятся:

Уставный капитал;

Займы;

Кредиторская задолженность;

Нераспределенная по учредителям прибыль компании.

Чем ниже строка в разделе пассив, тем быстрее нужно вернуть средства.

Динамика изменений актива и пассива

Ниже мы приведем несколько примеров изменений актива и пассива, которые вы можете заметить в балансе, и подскажем, что это может означать.

Снижение величины показателя основных средств в активе.

Данный показатель демонстрирует, что новое оборудование не закупается. Это может привести к замедлению темпа роста компании.

Снижение показателя денежных средств в разделе «Актив».

Показывает количество денег на банковских счетах.

Чем ниже показатель — тем меньше у компании свободных денег. Это тревожный признак! Однажды бизнес не сможет платить по счетам.

Исключение: в конце года свободные средства могли быть направлены на инвестиции. Если вложение окажется удачным, то деньги вернутся в начале года и принесут прибыль.

Увеличение товарных запасов при отсутствии роста выручки.

Это может свидетельствовать, что часть товаров реализуется неофициально, или что компания закупает гораздо больше продукции, чем продает.

Идеальный показатель — рост запасов пропорционален росту выручки.

Рост краткосрочной задолженности компании.

Если краткосрочная задолженность растет — падает показатель платежеспособности компании, а долги перед партнерами увеличиваются.

Проанализируйте состав долгов и создайте внутренний график их погашения — долги с более высокими процентными ставками за пользование деньгами лучше погасить в первую очередь.

Изменение динамики нераспределенной прибыли в разделе «Капитал и резервы».

Этот раздел отражает эффективность управления компанией. Чем больше прибыль, тем выше эффективность. И наоборот, соответственно.

Разница между нераспределенной прибылью разных периодов меньше суммы чистой прибыли из отчета о финансовых результатах.

Пример расчета: нераспределенная прибыль за 2022 год

Раздел «Отчет о финансовых результатах»

Выручка компании увеличивается.

Это отличный знак. Ваша компания развивается. Вы прекрасны =)

Расходы увеличиваются пропорционально росту выручки или медленнее.

Компания эффективно управляет расходами. Все хорошо!

Расходы увеличиваются быстрее роста выручки.

Это тревожный сигнал! Подробно изучите, на что именно компания тратит деньги.

Если не принять меры для оптимизации расходов сейчас, данная ситуация может привести к очень неприятным финансовым последствиям в скором будущем.

Как рассчитать стоимость компании

Существует несколько методов расчета стоимости компании, но в данной статье мы используем базовое, общее определение данного понятия.

Стоимость компании — это оценка общей стоимости предприятия, которая показывает, сколько будет стоить покупка всей компании, включая ее долг.

Формула расчета стоимости компании:

Стоимость компании = Активы – Долгосрочные обязательства – Краткосрочные обязательства.

Отныне, благодаря умению «читать» баланс, вы способны понимать процессы, происходящие в вашем бизнесе более глубоко и полно.

Изучите баланс своей компании и проверьте, все ли в порядке. Если какие-то пункты вызовут вопросы или подозрения, обязательно обсудите их с бухгалтером или обратитесь за внешним экспертным анализом.