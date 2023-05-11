Как провести проверку за 5 дней и сэкономить 10 млн. На какие моменты обратить особое внимание

О том, как провести анализ и оценку состояния бухгалтерского и налогового учета ООО перед его покупкой. Как искать значимые ошибки, которые могут привести к налоговым и административным рискам.

Ситуация

Заказчик планировал приобрести значительную долю ООО, которое практически не функционировало с 2017 года и имело на балансе помещение. Недвижимость частично находилась в обременении у города, полный ее выкуп предполагался в течение нескольких лет.

Для заказчика было важно удостовериться в корректности ведения бухгалтерского учета, а также верности расчета и уплаты необходимых налогов до совершения сделки. Также было необходимо в кратчайшие сроки проверить наличие всей юридически значимой документации для минимизации рисков при управлении ООО после покупки.

Что было сделано

Специалисты оперативно ознакомились с бухгалтерскими и налоговыми регистрами и обсудили с заказчиком интересующие его участки для проверки, чтобы составить план работ и предоставить результат как можно скорее. До сделки оставалось менее недели.

Скорость проверки действительно была удивительной. Мы получили обращение клиента в четверг, провели первую встречу. В тот же день мы запросили перечень необходимой информации и приступили к работе. В связи с особой срочностью задачи, мы привлекли аудитора в выходной день,

Оперативное проведение контрольных процедур:

Проверка налогового статуса ООО;

Сопоставление данных бухгалтерского учета с данными отчетности;

Анализ данных налогового учета ;

Анализ состава основных средств , в том числе, сдаваемых в аренду: правильность формирования и отражения операций по приобретению объектов основных средств, верная установка сроков полезного использования ОС;

Анализ суммы дебиторской задолженности , исходя из условий заключенного договора аренды, и составление аналитической таблицы по возникновению обязательств по арендной плате всех видов;

Анализ суммы кредиторской задолженности и составление аналитической таблицы по соответствующим обязательствам;

Анализ учетной политики компании.

Также в анализ вошли:

Анализ наличия актов сверки ;

Проверка соблюдения условий заключенных договоров при расчетах;

Анализ наличия задолженностей с просроченным сроком оплаты.

Результаты

Спустя всего пять дней, уже во вторник, мы представили отчет с итоговой сводкой обнаруженных искажений, особо отметив возможные риски для заказчика. В результате проверки были выявлены некоторые нарушения, на которые следовало обратить внимание при сделке, однако, в целом налоговые и административные риски были невысоки.

При личной встрече мы предоставили подробные разъяснения по отчету и ответили на все вопросы заказчика. Проделанная работа помогла снизить цену по сделке на 30% в счет компенсации возможных затрат из-за отклонений в отчетности ООО. В результате нашей работы заказчик сэкономил около 10 миллионов рублей на покупке.