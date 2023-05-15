Что делать бухгалтеру при на работе на себя, чтоб не сгореть до тла. История одного бухгалтера

Решено — сделано.
На первом этапе Татьяна работала одна. Количество клиентов росло. Появился помощник.
Слава о качестве работы Татьяна расширялось — сарафанное радио работало отлично. Новые клиенты продолжали приходить. Татьяна взяла второго помощника. Потом третьего.
Но вот незадача — чем больше Татьяна брала помощников, тем больше тратила сил и время на функционирование бизнеса.
Почему?
Ведь каждый новый помощник должен уменьшить количество работы. С таким портфелем клиентов наш герой может позволить заняться тем, о чем мечтала, но не было возможности. Однако так не происходило.
Клиенты однажды начали уходить с обслуживания. Потому что качество услуг Татьяна падало. Работала Татьяна все больше.
Через полгода закончились силы Татьяны. Она решила вернуться в найм — лучше иметь фиксированное количество времени, чем работать с утра до ночи. Разгребать претензии клиентов. Готовить по 20 отчетов одной.
Так что же сделала Татьяна не так?
Татьяна не учла один важный факт — когда появляются сотрудники, ими нужно управлять. Организовывать работу, правильно распределять задачи. Ставить точки контроля.
Взять одного помощника, второго, третьего, четвертого — не работает. Татьяна становится предпринимателем, а не бухгалтером, у которого есть несколько сотрудников, за которых она отвечает. Бизнес, который она ведет.
Наобум кидать запросы от клиентов на помощников, не следить за выставлением счетов клиентам, их оплатами, приводит к хаосу, разрухе и выгоранию.
Как изменить ситуацию?
Шаг один
Разработать перечень продуктов и прайс. Определить набор процедур в каждом продукте.
Разработать шаблон договорных документов, защищающих интересы обеих сторон. Рекомендую воспользоваться услугами хорошего юриста.
Шаг два
Определить вариант(ы) ценообразования.
От чего зависит цена — часы, документы, фикса, иное?
Выбрать вариант расчета себестоимости каждого проекта.
Шаг три
Пришла пора создать организационную структуру:
Составить весь перечень функционала.
Распределить его по сотрудникам согласно квалификации.
Выбрать варианты оплаты труда, исходя из выполняемых задач.
Шаг четыре
Удостоверится путем расчетов, что нагрузка на сотрудников достаточна — ни больше ни меньше.
Шаг пять
Найти и внедрить варианты мотивации сотрудников. Критерии оценки каждого сотрудника.
Шаг шесть
Разработать процесс выставления счетов клиентам, контроль дебиторской задолженности.
Шаг семь
Придумать управленческий отчет, показывающий как поработала компания в целом и по каждому проекту отдельно.
Что делаете для клиента. В какие сроки. Каким образом. Об этом поговорим в следующих статьях.
Кажется сложно? Зачем столько всего делать? Чтобы бизнес работал как мотор бесперебойно.
Компания могла масштабироваться легко — новый клиент становился радостью, а не проблемой. А вы не работали 24 на 7. Это реально сделать? Безусловно. Я сама прошла этот путь.
Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).
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