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Олеся Бакаева
Карьера бухгалтера

Что делать бухгалтеру при на работе на себя, чтоб не сгореть до тла. История одного бухгалтера

В один день Татьяна приняла решение, что хочет уйти из найма. Стать свободным бухгалтером, работать на себя. Оказывать услуги бизнесу по ведению учета. Что же из этого вышло?
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Что делать бухгалтеру при на работе на себя, чтоб не сгореть до тла. История одного бухгалтера

Решено — сделано.

На первом этапе Татьяна работала одна. Количество клиентов росло. Появился помощник.

Слава о качестве работы Татьяна расширялось — сарафанное радио работало отлично. Новые клиенты продолжали приходить. Татьяна взяла второго помощника. Потом третьего.

Но вот незадача — чем больше Татьяна брала помощников, тем больше тратила сил и время на функционирование бизнеса.

Почему?

Ведь каждый новый помощник должен уменьшить количество работы. С таким портфелем клиентов наш герой может позволить заняться тем, о чем мечтала, но не было возможности. Однако так не происходило.

Клиенты однажды начали уходить с обслуживания. Потому что качество услуг Татьяна падало. Работала Татьяна все больше.

Через полгода закончились силы Татьяны. Она решила вернуться в найм — лучше иметь фиксированное количество времени, чем работать с утра до ночи. Разгребать претензии клиентов. Готовить по 20 отчетов одной.

Так что же сделала Татьяна не так?

Татьяна не учла один важный факт — когда появляются сотрудники, ими нужно управлять. Организовывать работу, правильно распределять задачи. Ставить точки контроля.

Взять одного помощника, второго, третьего, четвертого — не работает. Татьяна становится предпринимателем, а не бухгалтером, у которого есть несколько сотрудников, за которых она отвечает. Бизнес, который она ведет.

Наобум кидать запросы от клиентов на помощников, не следить за выставлением счетов клиентам, их оплатами, приводит к хаосу, разрухе и выгоранию.

Как изменить ситуацию?

Шаг один

  • Разработать перечень продуктов и прайс. Определить набор процедур в каждом продукте.

  • Разработать шаблон договорных документов, защищающих интересы обеих сторон. Рекомендую воспользоваться услугами хорошего юриста.

Шаг два

  • Определить вариант(ы) ценообразования.

  • От чего зависит цена — часы, документы, фикса, иное?

  • Выбрать вариант расчета себестоимости каждого проекта.

Шаг три

Пришла пора создать организационную структуру:

  • Составить весь перечень функционала.

  • Распределить его по сотрудникам согласно квалификации.

  • Выбрать варианты оплаты труда, исходя из выполняемых задач.

Шаг четыре

Удостоверится путем расчетов, что нагрузка на сотрудников достаточна — ни больше ни меньше.

Шаг пять

Найти и внедрить варианты мотивации сотрудников. Критерии оценки каждого сотрудника.

Шаг шесть

Разработать процесс выставления счетов клиентам, контроль дебиторской задолженности.

Шаг семь

Придумать управленческий отчет, показывающий как поработала компания в целом и по каждому проекту отдельно.

Что делаете для клиента. В какие сроки. Каким образом. Об этом поговорим в следующих статьях.

Кажется сложно? Зачем столько всего делать? Чтобы бизнес работал как мотор бесперебойно.

Компания могла масштабироваться легко — новый клиент становился радостью, а не проблемой. А вы не работали 24 на 7. Это реально сделать? Безусловно. Я сама прошла этот путь.

Этот пост написан блогером Трибуны, начать писать может каждый пользователь (сделать это можно здесь).

Олеся Бакаева

Олеся Бакаева

Директор в ООО Бизнес Солюшенс

5 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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