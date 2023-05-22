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Олеся Бакаева
Бухгалтерские программы

Один день из жизни директора. Или чудес на свете не бывает

Моей бухгалтерией не нужно управлять, не нужно обустраивать кабинет, оплачивать базы для ведения учета. Мой бухгалтер не уходит в отпуск, не болеет. Знает ответ на любой вопрос. Всегда берет трубку, когда я звоню.
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Один день из жизни директора. Или чудес на свете не бывает

В дверь кабинета Владимира Николаевича постучали.

— Войдите.

Татьяна, главный бухгалтер компании зашла в кабинет к директору.

— Владимир Николаевич, 2 недели назад вы презентовали цели и задачи компании на этот год. Я разработала план работ отдела со сроками и ответственными лицами.

В этом году компания решила сделать марш-бросок и увеличить прибыль на 20%, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию.

У вас найдется немного времени, чтобы обсудить мои идеи?

Татьяна открывает файл на ноутбуке и делится:

  • Ежемесячное отражение финансового результата по согласованной форме к 15 числу позволит увидеть, где находится компания, сколько получено доходов, понесено расходов, каковы налоги и чистая прибыль.

  • В связи с расширением компании и увеличением документооборота, вместо найма отдельного бухгалтера на первичную документацию, можно приобрести специальную программу, которая решает сразу два блока задач. Во-первых, автоматически распознает и заносит документы в базу, во-вторых, создает электронный архив. Каждый сотрудник сможет легко и быстро найти скан или образ нужного документа. Целесообразность данного решения подтверждается сравнением стоимости содержания сотрудника с покупкой программы в пользу программы.

Увеличение скорости обработки заказа и доставки товара до покупателя. В течение дня бухгалтер отражает в системе платежи за предыдущий день. Менеджер не может совершить отгрузку заказа, пока не увидит его оплату. Если отражать банк каждые 2 часа, срок отгрузок сократится в 4 раза.

Через час директор и бухгалтер пришли к общему итогу. Предложения были приняты на 90%, и Татьяна отправилась претворять их в жизнь.

Прозвенел будильник. Владимир Николаевич проснулся.

— Ох как хорош сон, — подумал Владимир Николаевич.

— Двадцать лет работаю директором, а таких бухгалтеров не встречал.

— А вдруг случится чудо? Да какое чудо…

— А у вас как с главным бухгалтером? — спустя 2 часа уже на бизнес-завтраке Владимир Николаевич задавал вопрос коллегам.

— Радуйся, что твой хотя бы налоги вовремя считает. А моя приходит 25 числа и говорит: «С вас 3 миллиона рублей».

— А я, как не зайду в бухгалтерию — все завалено документами. И среди хаоса
сидят за столиком чаек пьют, конфетами заедая. Между прочим, купленными на мои деньги!

— Сочувствую, — иронично отозвался серийный бизнесмен Алексей.

Все затихли.

— У меня нет бухгалтера. У меня «Бухгалтерия 2.0». Моя правая рука. Не могу сказать, что сразу догадался об этом решении. Я допустил немало ошибок в найме. И то, о чем вы сейчас говорите, я тоже испытал на себе. Зато сейчас у меня тот самый бухгалтер.

Моей бухгалтерией не нужно управлять, не нужно обустраивать кабинет, оплачивать базы для ведения учета. Мой бухгалтер не уходит в отпуск, не болеет. Знает ответ на любой вопрос. Всегда берет трубку, когда я звоню. Сочетает сразу 3 квалификации: бухгалтер, юрист, кадровик.

Я совершенно не беспокоюсь о своей бухгалтерии, потому что знаю, что бухгалтер предупредит меня о возможности оптимизации налога. Увидит риски бизнеса и обратит на них мое внимание.

Увеличивая обороты бизнеса, я не беспокоюсь, что мощностей бухгалтерии не хватит. У нее всегда есть ресурсы. Хотите, поделюсь с вами специалистом Бухгалтерии 2.0? Ее на всех хватит.

Сон Владимира Николаевича сбылся.

Увеличивая обороты бизнеса, я не беспокоюсь, что мощностей бухгалтерии не хватит. У нее всегда есть ресурсы.

Олеся Бакаева

Олеся Бакаева

Директор в ООО Бизнес Солюшенс

8 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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