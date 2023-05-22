Один день из жизни директора. Или чудес на свете не бывает

Моей бухгалтерией не нужно управлять, не нужно обустраивать кабинет, оплачивать базы для ведения учета. Мой бухгалтер не уходит в отпуск, не болеет. Знает ответ на любой вопрос. Всегда берет трубку, когда я звоню.

В дверь кабинета Владимира Николаевича постучали.

— Войдите.

Татьяна, главный бухгалтер компании зашла в кабинет к директору.

— Владимир Николаевич, 2 недели назад вы презентовали цели и задачи компании на этот год. Я разработала план работ отдела со сроками и ответственными лицами.

В этом году компания решила сделать марш-бросок и увеличить прибыль на 20%, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию.

У вас найдется немного времени, чтобы обсудить мои идеи?

Татьяна открывает файл на ноутбуке и делится:

Ежемесячное отражение финансового результата по согласованной форме к 15 числу позволит увидеть, где находится компания, сколько получено доходов, понесено расходов, каковы налоги и чистая прибыль.

В связи с расширением компании и увеличением документооборота, вместо найма отдельного бухгалтера на первичную документацию, можно приобрести специальную программу, которая решает сразу два блока задач. Во-первых, автоматически распознает и заносит документы в базу, во-вторых, создает электронный архив. Каждый сотрудник сможет легко и быстро найти скан или образ нужного документа. Целесообразность данного решения подтверждается сравнением стоимости содержания сотрудника с покупкой программы в пользу программы.

Увеличение скорости обработки заказа и доставки товара до покупателя. В течение дня бухгалтер отражает в системе платежи за предыдущий день. Менеджер не может совершить отгрузку заказа, пока не увидит его оплату. Если отражать банк каждые 2 часа, срок отгрузок сократится в 4 раза.

Через час директор и бухгалтер пришли к общему итогу. Предложения были приняты на 90%, и Татьяна отправилась претворять их в жизнь.

Прозвенел будильник. Владимир Николаевич проснулся.

— Ох как хорош сон, — подумал Владимир Николаевич.

— Двадцать лет работаю директором, а таких бухгалтеров не встречал.

— А вдруг случится чудо? Да какое чудо…

— А у вас как с главным бухгалтером? — спустя 2 часа уже на бизнес-завтраке Владимир Николаевич задавал вопрос коллегам.

— Радуйся, что твой хотя бы налоги вовремя считает. А моя приходит 25 числа и говорит: «С вас 3 миллиона рублей».

— А я, как не зайду в бухгалтерию — все завалено документами. И среди хаоса

сидят за столиком чаек пьют, конфетами заедая. Между прочим, купленными на мои деньги!

— Сочувствую, — иронично отозвался серийный бизнесмен Алексей.

Все затихли.

— У меня нет бухгалтера. У меня «Бухгалтерия 2.0». Моя правая рука. Не могу сказать, что сразу догадался об этом решении. Я допустил немало ошибок в найме. И то, о чем вы сейчас говорите, я тоже испытал на себе. Зато сейчас у меня тот самый бухгалтер.

Моей бухгалтерией не нужно управлять, не нужно обустраивать кабинет, оплачивать базы для ведения учета. Мой бухгалтер не уходит в отпуск, не болеет. Знает ответ на любой вопрос. Всегда берет трубку, когда я звоню. Сочетает сразу 3 квалификации: бухгалтер, юрист, кадровик.

Я совершенно не беспокоюсь о своей бухгалтерии, потому что знаю, что бухгалтер предупредит меня о возможности оптимизации налога. Увидит риски бизнеса и обратит на них мое внимание.

Увеличивая обороты бизнеса, я не беспокоюсь, что мощностей бухгалтерии не хватит. У нее всегда есть ресурсы. Хотите, поделюсь с вами специалистом Бухгалтерии 2.0? Ее на всех хватит.

Сон Владимира Николаевича сбылся.

Увеличивая обороты бизнеса, я не беспокоюсь, что мощностей бухгалтерии не хватит. У нее всегда есть ресурсы.