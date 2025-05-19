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Олеся Бакаева
Маркировка товаров

Как я в Думе предложила усовершенствовать систему маркировки товара

Я как бизнес-эксперт и СЕО выступила в Государственной Думе РФ на заседании экспертного совета по обелению экономики. Делюсь тезисами выступления.

Стоит признать, что у использования систем прослеживания и маркировки товара есть как плюсы, так и минусы. Плюсы предлагаем оставить, а эффект минусов … минимизировать. Начнем.

Сколько вы знаете систем прослеживания и маркировки товара? ГИС “Меркурий”, ЕГАИС Лес, ЕГАИС Алкоголь, “Честный знак”, ГИС “Зерно”, Система прослеживания импортного товара и другие. Многообразие, которое множит вероятность ошибок.

Пример №1

Ресторан. У него алкоголь, мясо, молочная продукция, табак. Это разные системы маркировки. А еще если холодильное оборудование импортное, то появляется прослеживаемый товар, по которому сдаются в налоговую отдельные отчеты. Ошибиться в таком разнообразии легко.

Пример №2

Компания занимается продажей компьютерного оборудования. У нее из 2000 наименований всего 5 прослеживаемый товар. Какова вероятность, что сотрудник упустит и не сдаст отчет? 97%.

Пример №3

Компания использует систему “Честный знак”: получает от системы коды и маркирует товар. По итогам месяца подает в налоговую отчет о количестве использованных марок. И начинается самое интересное. Налоговая получает такой же отчет от “Честного знака”. И он не совпадает с информацией от компании. Что делает предприниматель? Логично — идет в личный кабинет свериться с “Честным знаком”. Но ему это не удается. То технический сбой, то система висит. Поэтому представитель компании каждый месяц едет в налоговую, и они вместе с инспектором выверяют данные. И так каждый месяц.

Это частые ситуации и далеко не полный список минусов. Нужно что-то делать.

Ругаешь — предлагай. И мы предложили Комитету Думы по обелению бизнеса усовершенствовать систему маркировки через создание единой системы прослеживаемости товара.

Как будет работать усовершенствованная система маркировки?

В уникальный код зашить ИНН производителя или импортера. На каждом этапе покупки товара добавлять в код ИНН покупателя.

Это позволяет:

  • легко проследить любой товар;

  • сократить продажу “налево” и контрафакта;

  • быстро найти утечку данных. Налоговая сможет увидеть выручку каждой компании и сравнить с данными в декларации;

  • повысить прозрачность агентских схем.

Обе стороны — и бизнес и государство — выиграют. Баланс интересов соблюден. Ждем решения наших законодателей и надеемся, что наши предложения будут внедрены.

Информации об авторе

Олеся Бакаева

Олеся Бакаева

Исполнительный директор в ООО Бизнес Солюшенс

16 подписчиков 18 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Олеся Бакаева, отлично! только не реально(( денег нет и не будет. Например, давно ведется речь о единой системе, например (у меня): Госуслуги +СФР + ФНС + Единый портал обр. граждан + Здоровый петербуржец + еще что-то.P.S. не факт, что в новой системе не будет технических сбоев, все бесплатно и прочее

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