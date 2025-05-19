Как я в Думе предложила усовершенствовать систему маркировки товара

Пример №3

Компания использует систему “Честный знак”: получает от системы коды и маркирует товар. По итогам месяца подает в налоговую отчет о количестве использованных марок. И начинается самое интересное. Налоговая получает такой же отчет от “Честного знака”. И он не совпадает с информацией от компании. Что делает предприниматель? Логично — идет в личный кабинет свериться с “Честным знаком”. Но ему это не удается. То технический сбой, то система висит. Поэтому представитель компании каждый месяц едет в налоговую, и они вместе с инспектором выверяют данные. И так каждый месяц.

Это частые ситуации и далеко не полный список минусов. Нужно что-то делать.

Ругаешь — предлагай. И мы предложили Комитету Думы по обелению бизнеса усовершенствовать систему маркировки через создание единой системы прослеживаемости товара.