Как я в Думе предложила усовершенствовать систему маркировки товара

Стоит признать, что у использования систем прослеживания и маркировки товара есть как плюсы, так и минусы. Плюсы предлагаем оставить, а эффект минусов … минимизировать. Начнем.
Сколько вы знаете систем прослеживания и маркировки товара? ГИС “Меркурий”, ЕГАИС Лес, ЕГАИС Алкоголь, “Честный знак”, ГИС “Зерно”, Система прослеживания импортного товара и другие. Многообразие, которое множит вероятность ошибок.
Пример №1
Ресторан. У него алкоголь, мясо, молочная продукция, табак. Это разные системы маркировки. А еще если холодильное оборудование импортное, то появляется прослеживаемый товар, по которому сдаются в налоговую отдельные отчеты. Ошибиться в таком разнообразии легко.
Пример №2
Компания занимается продажей компьютерного оборудования. У нее из 2000 наименований всего 5 прослеживаемый товар. Какова вероятность, что сотрудник упустит и не сдаст отчет? 97%.
Пример №3
Компания использует систему “Честный знак”: получает от системы коды и маркирует товар. По итогам месяца подает в налоговую отчет о количестве использованных марок. И начинается самое интересное. Налоговая получает такой же отчет от “Честного знака”. И он не совпадает с информацией от компании. Что делает предприниматель? Логично — идет в личный кабинет свериться с “Честным знаком”. Но ему это не удается. То технический сбой, то система висит. Поэтому представитель компании каждый месяц едет в налоговую, и они вместе с инспектором выверяют данные. И так каждый месяц.
Это частые ситуации и далеко не полный список минусов. Нужно что-то делать.
Ругаешь — предлагай. И мы предложили Комитету Думы по обелению бизнеса усовершенствовать систему маркировки через создание единой системы прослеживаемости товара.
Как будет работать усовершенствованная система маркировки?
В уникальный код зашить ИНН производителя или импортера. На каждом этапе покупки товара добавлять в код ИНН покупателя.
Это позволяет:
легко проследить любой товар;
сократить продажу “налево” и контрафакта;
быстро найти утечку данных. Налоговая сможет увидеть выручку каждой компании и сравнить с данными в декларации;
повысить прозрачность агентских схем.
Обе стороны — и бизнес и государство — выиграют. Баланс интересов соблюден. Ждем решения наших законодателей и надеемся, что наши предложения будут внедрены.
Комментарии1
Олеся Бакаева, отлично! только не реально(( денег нет и не будет. Например, давно ведется речь о единой системе, например (у меня): Госуслуги +СФР + ФНС + Единый портал обр. граждан + Здоровый петербуржец + еще что-то.P.S. не факт, что в новой системе не будет технических сбоев, все бесплатно и прочее