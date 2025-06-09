Как понять что бухгалтер перегружен?
📛 Физические признаки переутомления. Постоянно усталый вид, нездоровый цвет лица, жалобы на головные боли.
📛 Раздражительность. Поведение бухгалтера изменилось. Он стал нервным и токсичным. Ухудшились отношения с коллегами.
📛 Постоянные задержки отчетов и подачи деклараций. Контрагенты и сотрудники жалуются на несвоевременное представление данных.
📛 Частые ошибки. Надо признать, что ошибаются все. Но! Обратите внимание на повторяющиеся ошибки.
📛 Работа внеурочно. Бухгалтер задерживается после работы, трудится по выходным, берет работу в отпуск.
Все эти признаки указывают на переутомление, которое может обернуться проблемами для бизнеса: штрафами и проверками. Поймите, заботясь о бухгалтере, вы страхуете себя от неприятностей и потери денег.
Что же делать?
– Поговорить с бухгалтером. Узнать, что вызывает наибольшие сложности.
– Провести аудит нагрузки. Оценить функционал и время, затрачиваемое на его выполнение. Проверить, все ли задачи необходимы.
– Перераспределить задачи. Нанять помощника или передать часть нагрузки другому специалисту.
– Автоматизировать процессы, внедрить программные решения для рутинных процессов.
– Ввести контроль. Проверять основные показатели работы.
Действуйте!
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Олеся Бакаева молодец!!
Обязанности по его проведению возложить... на бухгалтера.