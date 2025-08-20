🆘 Что грозит бизнесу за агрессивное налоговое планирование?

Агрессивное налоговое планирование означает использование несовершенств налогового законодательства для минимизации налогов. При этом действия налогоплательщика формально не нарушают закон, но противоречат его духу.

ФНС, в отличие от энциклопедий, считает иначе. Агрессивное налоговое планирование чревато санкциями. Давайте рассмотрим несколько схем агрессивного планирования, над выявлением которых работает налоговая.

〽️Схема №1. Фиктивные сделки и «однодневки»