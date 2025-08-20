🆘 Что грозит бизнесу за агрессивное налоговое планирование?

Агрессивное налоговое планирование означает использование несовершенств налогового законодательства для минимизации налогов. При этом действия налогоплательщика формально не нарушают закон, но противоречат его духу.
ФНС, в отличие от энциклопедий, считает иначе. Агрессивное налоговое планирование чревато санкциями. Давайте рассмотрим несколько схем агрессивного планирования, над выявлением которых работает налоговая.
〽️Схема №1. Фиктивные сделки и «однодневки»
Что это такое?
— Использование фирм-«прокладок» без реальной деятельности.
— Операция с контрагентом, который создан для разовых операций, не ведёт реальной деятельности и исчезает после выполнения своей роли.
Риски?
— Отказы в вычетах
— Штрафы до 40% от суммы сделки
— Попадание компании в черный список ФНС, что усложнит работу с контрагентами
Как выявляют?
— Отсутствие сотрудников, активов, реального офиса
— Короткий срок существования (менее года)
— Нулевая или минимальная отчетность
— Отсутствие реального движения товара
⚡️И это только начало.
Следите за следующими постами.
