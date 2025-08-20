ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
Олеся Бакаева
Налоговое планирование

🆘 Что грозит бизнесу за агрессивное налоговое планирование?

Вы, скорее всего, встречали эту фразу. Ее определение вводит многих предпринимателей в заблуждение. Вот что пишут в словарях.

Агрессивное налоговое планирование означает использование несовершенств налогового законодательства для минимизации налогов. При этом действия налогоплательщика формально не нарушают закон, но противоречат его духу.

ФНС, в отличие от энциклопедий, считает иначе. Агрессивное налоговое планирование чревато санкциями. Давайте рассмотрим несколько схем агрессивного планирования, над выявлением которых работает налоговая.

〽️Схема №1. Фиктивные сделки и «однодневки»

Что это такое?

— Использование фирм-«прокладок» без реальной деятельности.

— Операция с контрагентом, который создан для разовых операций, не ведёт реальной деятельности и исчезает после выполнения своей роли.

Риски?

— Отказы в вычетах

— Штрафы до 40% от суммы сделки

— Попадание компании в черный список ФНС, что усложнит работу с контрагентами

Как выявляют?

— Отсутствие сотрудников, активов, реального офиса

— Короткий срок существования (менее года)

— Нулевая или минимальная отчетность

— Отсутствие реального движения товара

⚡️И это только начало.

Следите за следующими постами.

Информации об авторе

Исполнительный директор в ООО Бизнес Солюшенс

16 подписчиков29 постов

