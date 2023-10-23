Путь к финансовой устойчивости: 10 ключевых инициатив ФНС России для 2024 года

1️⃣ Обеспечение стабильного уровня поступлений в бюджет страны и увеличение доходов до 2024 года на 14% путем улучшения системы администрирования налогов.

2️⃣ Максимизация эффективности работы Единого налогового счета.

3️⃣ Развитие автоматизированной системы упрощенного налогообложения с целью расширения ее применения по всей стране.

4️⃣ Углубление анализа эффективности налоговых льгот с помощью расширения источников данных о неналоговых мерах поддержки, субсидиях и прочих финансовых инструментах.

5️⃣ Расширение функционала проекта «Налоговые расходы» с интеграцией данных от ФТС России.

6️⃣ Расширение области налогового мониторинга путем снижения требований по минимальным суммам для перехода на этот инструмент.

7️⃣ Максимальное обеспечение доступа к данным от ФНС России для государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества с использованием Платформы внешней поставки данных.

8️⃣ Разработка и усовершенствование различных сервисов, упрощающих процедуры как для граждан, так и для предприятий.

9️⃣ Эффективное администрирование новой категории товаров, таких как сахаросодержащие напитки, с предотвращением налоговой оптимизации.

🔟 Продолжение интеграции новых субъектов в систему российского налогового администрирования

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