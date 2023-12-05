ФНС России внедрила новый веб-портал для управления машиночитаемыми доверенностями

По истечении срока действия старых электронных подписей, юридические лица должны использовать электронную подпись физического лица и машиночитаемую доверенность.
Машиночитаемая доверенность представляет собой электронный документ, разрешающий подписывать электронные файлы или выполнять определенные действия.
Эта доверенность создается в виде структурированного XML-файла, который может быть интерпретирован программным обеспечением.
Машиночитаемая доверенность автоматизирует проверку предоставленных полномочий, при условии, что следующие требования соблюдены:
Полномочия, указанные в МЧД, выбираются из специального справочника
Документ, подписанный на основе МЧД, также структурирован и содержит элементы, которые могут быть сопоставлены с МЧД.
Например, в документе могут быть указаны полномочия на подписание договоров на сумму не превышающую 1 миллион рублей.
✔️Для автоматической проверки, в документе должно быть специальное поле с указанием валюты и суммы договора
Полномочия в доверенности могут быть указаны в свободной форме или выбраны из классификатора полномочий. Классификатор представляет собой перечень наиболее часто используемых полномочий.
Пользователи могут найти необходимые полномочия по их номеру или названию. Для ознакомления с классификатором можно воспользоваться порталом «Госуслуги».
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