Важная информация для организаций: изменения в налоге на имущество с 2024 года

Теперь налоговая база определяется как кадастровая стоимость для жилых помещений, строений, многоквартирных домов, гаражей и других объектов недвижимости.
Налоговая ставка для объектов, принадлежащих личному фонду и имеющих кадастровую стоимость до 300 млн. рублей, составляет от 0,1% до 0,3%.
Кроме того, организации освобождаются от уплаты налога на имущество за объекты, используемые для перевозок на высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва, по решению Правительства Москвы.
Следите за изменениями и правильно учитывайте налоговые обязательства.
Начать дискуссию