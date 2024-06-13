Важная информация для организаций: изменения в налоге на имущество с 2024 года

С 1 января 2024 года вступили в силу изменения, внесенные Законом г. Москвы № 34 от 22.11.2023 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения». Эти изменения затронули статьи 1.1, 2 и 4 Закона г. Москвы № 64 «О налоге на имущество организаций».

Теперь налоговая база определяется как кадастровая стоимость для жилых помещений, строений, многоквартирных домов, гаражей и других объектов недвижимости.

Налоговая ставка для объектов, принадлежащих личному фонду и имеющих кадастровую стоимость до 300 млн. рублей, составляет от 0,1% до 0,3%.

Кроме того, организации освобождаются от уплаты налога на имущество за объекты, используемые для перевозок на высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва, по решению Правительства Москвы.

Следите за изменениями и правильно учитывайте налоговые обязательства.