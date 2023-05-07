ФНС разъяснила порядок исключения пеней из сальдо ЕНС при истечении срока взыскания налога

Федеральная налоговая служба (ФНС) напоминает, что в случае пропуска инспекцией срока взыскания налога, она лишается возможности взыскивать начисленные на него пени.

Ведомство пояснило, как следует поступать с пенями в таких ситуациях:

1️⃣ Если налог исключается из совокупной обязанности плательщика из-за истечения срока его взыскания, то пени также исключаются из сальдо единого налогового счета (ЕНС) до даты вступления в силу судебного акта о восстановлении срока или взыскании таких сумм.

2️⃣ Если суд принимает решение о восстановлении пропущенного срока или взыскании недоимки по налогу, то пени также восстанавливаются в совокупной обязанности плательщика.

3️⃣ Если суд принимает акт об утрате возможности взыскания недоимки из-за истечения срока, в том числе есть определение об отказе в восстановлении срока подачи заявления в суд о взыскании, то налог и пени признаются безнадежными к взысканию и списываются.

Согласно позиции Конституционного суда Российской Федерации (КС РФ), пени не начисляются на налоги, право на взыскание которых инспекция утратила.

Пени нельзя взыскать, если нет обязанности по уплате налога или истек срок на принудительное взыскание.