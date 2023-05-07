Сервис оценки юридических лиц: ФНС уточнила методику

В частности, была добавлена проверка доли вычетов по НДС в части начисленного налога за последние 8 кварталов, которая будет сравниваться со средним значением для соответствующего вида деятельности в регионе.

Этот анализ будет проводиться на втором этапе проверки.

Кроме того, изменились данные, представляемые в выписке по результатам оценки. В пункте 1 "Наличие существенных прямых расхождений по НДС" теперь необходимо указывать сумму расхождений, а также размер вычетов.

Методику оценки ФНС разработала на основе сервиса "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица". Она включает в себя двухэтапную оценку параметров финансово-хозяйственного состояния организации.

По итогам анализа формируется выписка с данными по каждому критерию, которая доступна в личном кабинете по запросу юридического лица.

Для более подробной информации можно ознакомиться с приказом ФНС России от 09.10.2024 N ЕД-7-31/840@.