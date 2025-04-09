В 2024 году в бюджет России поступило более 56 трлн рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подвела итоги налоговых поступлений за 2024 год, согласно которым в бюджетную систему страны поступила сумма в размере 56,3 трлн рублей. Это на 9,5 трлн рублей, или на 20,3%, больше по сравнению с 2023 годом.

Таким образом, консолидированный бюджет увеличился на 7,3 трлн рублей, или на 20,1%, и составил 43,5 трлн рублей. В федеральный бюджет поступления увеличились на 5,1 трлн рублей (26,1%) и составили 24,8 трлн рублей, в консолидированные бюджеты субъектов РФ - на 2,2 трлн рублей (13,1%), достигнув 18,7 трлн рублей.

✅Поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование составили 12,8 трлн рублей, что на 2,2 трлн рублей или 20,9% больше, чем в предыдущем году.

✅Налог на прибыль в консолидированный бюджет составил 8,1 трлн рублей, увеличившись на 129,3 млрд рублей (1,6%). Основными факторами роста стали увеличение дивидендов, изменения в законодательстве и рост ставок по ценным бумагам на фоне повышения ключевой ставки. НДФЛ увеличился до 8,4 трлн рублей (рост на 1,8 трлн рублей или 28,1%), НДС на товары, реализуемые на территории РФ, составил 8,7 трлн рублей (рост на 1,6 трлн рублей или 21,6%). В то же время поступления акцизов на товары, производимые в стране, были отрицательными и составили минус 1,1 трлн рублей, что связано с ростом возмещения акцизов на нефтяное сырье.

✅Поступления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) составили 12,6 трлн рублей, увеличившись на 2,8 трлн рублей (27,9%), что обусловлено повышением цен на нефть и укреплением курса доллара относительно рубля. Поступления налога на добычу древесины (НДД) также возросли и составили 2 трлн рублей, что на 756,3 млрд рублей больше (в 1,6 раза) по сравнению с прошлым годом.

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