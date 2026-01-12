Подписаться Важное сообщение от ФНС: обновленный КПП для налоговых платежей Федеральная налоговая служба информирует, что при оформлении платежных поручений на перечисление налогов, сборов и страховых взносов необходимо указывать обновленный код причины постановки на учет (КПП) получателя.

✅ Актуальные реквизиты для заполнения: · Новый КПП получателя: 770701001 (Ранее использовался КПП 770801001. Изменение связано с корректировкой адреса Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом). ✅ Остальные реквизиты остаются прежними: · Наименование банка получателя: ОКЦ N 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула · БИК: 017003983 · Номер счета банка получателя: 40102810445370000059 · Получатель: Казначейство России (ФНС России) · Номер казначейского счета: 03100643000000018500 · ИНН получателя: 7727406020 🔔 Рекомендация Во избежание задержек в зачислении платежей и возможного начисления пеней проверьте и обновите шаблоны платежных поручений в ваших бухгалтерских программах и интернет-банке.