8095 Премиум моб 1
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Екатерина Смирнова
Новости ФНС

Важное сообщение от ФНС: обновленный КПП для налоговых платежей

Федеральная налоговая служба информирует, что при оформлении платежных поручений на перечисление налогов, сборов и страховых взносов необходимо указывать обновленный код причины постановки на учет (КПП) получателя.

Актуальные реквизиты для заполнения:

· Новый КПП получателя: 770701001

  (Ранее использовался КПП 770801001. Изменение связано с корректировкой адреса Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом).

Остальные реквизиты остаются прежними:

· Наименование банка получателя: ОКЦ N 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула

· БИК: 017003983

· Номер счета банка получателя: 40102810445370000059

· Получатель: Казначейство России (ФНС России)

· Номер казначейского счета: 03100643000000018500

· ИНН получателя: 7727406020

🔔 Рекомендация

Во избежание задержек в зачислении платежей и возможного начисления пеней проверьте и обновите шаблоны платежных поручений в ваших бухгалтерских программах и интернет-банке.

Информации об авторе

Екатерина Смирнова

Екатерина Смирнова

Исполнительный директор в Sona Private Consulting

14 подписчиков92 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум