Важное сообщение от ФНС: обновленный КПП для налоговых платежей
✅ Актуальные реквизиты для заполнения:
· Новый КПП получателя: 770701001
(Ранее использовался КПП 770801001. Изменение связано с корректировкой адреса Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом).
✅ Остальные реквизиты остаются прежними:
· Наименование банка получателя: ОКЦ N 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г Тула
· БИК: 017003983
· Номер счета банка получателя: 40102810445370000059
· Получатель: Казначейство России (ФНС России)
· Номер казначейского счета: 03100643000000018500
· ИНН получателя: 7727406020
🔔 Рекомендация
Во избежание задержек в зачислении платежей и возможного начисления пеней проверьте и обновите шаблоны платежных поручений в ваших бухгалтерских программах и интернет-банке.
