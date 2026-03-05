Акция Женская сила моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Екатерина Смирнова

ФНС обновила форматы фискальных данных для новой ставки НДС

В связи с повышением основной ставки НДС до 22% с 1 января 2026 года ФНС внесла изменения в форматы фискальных документов.

В Таблицу 8 «Значения реквизита "ставка НДС"» формата фискальных данных добавлены новые коды:

· 11 – для ставки НДС 22%;

· 12 – для расчетной ставки 22/122.

Приказ действует с 5 января 2026 года до 1 сентября 2031 года.

💡 Ранее ФНС поручила инспекциям в I квартале 2026 года информировать, а не штрафовать налогоплательщиков за возможные ошибки в отражении новой ставки в чеках.

Дата публикации: 05.03.2026, 17:50

Информации об авторе

Екатерина Смирнова

Екатерина Смирнова

Исполнительный директор в Sona Private Consulting

15 подписчиков98 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3