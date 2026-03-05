Подписаться ФНС обновила форматы фискальных данных для новой ставки НДС В связи с повышением основной ставки НДС до 22% с 1 января 2026 года ФНС внесла изменения в форматы фискальных документов.

В Таблицу 8 «Значения реквизита "ставка НДС"» формата фискальных данных добавлены новые коды: · 11 – для ставки НДС 22%; · 12 – для расчетной ставки 22/122. Приказ действует с 5 января 2026 года до 1 сентября 2031 года. 💡 Ранее ФНС поручила инспекциям в I квартале 2026 года информировать, а не штрафовать налогоплательщиков за возможные ошибки в отражении новой ставки в чеках.