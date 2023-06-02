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Имущественный вычет

Возврат налога при покупки жилья у взаимозависимого лица. Можно ли заявить имущественный вычет?

Расскажу, кто же является взаимозависимыми лицами. И когда можно получить имущественный вычет при покупке жилья у взаимозависимого лица.
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Возврат налога при покупки жилья у взаимозависимого лица. Можно ли заявить имущественный вычет?

«Я купила квартиру у мамы и теперь могу заявить имущественный вычет» — как то услышала я.

Увы, я к сожалению разочаровала обратившегося ко мне за консультацией клиента 🤷‍♀️.

Согласно п.5 ст. 220 НК имущественный вычет при приобретении жилья у взаимозависимого лица не предоставляется.

Так кто же является взаимозависимыми лицами?

▶Смотрим ст.105.1 НК взаимозависимыми лицами признаются:
— члены семьи: муж и жена, родители и дети, братья и сёстры
— начальник и подчинённый

❗ У налоговой есть все данные и хитрить я бы не рекомендовала, так как нередки случаи, что ИФНС может и попросить вернуть назад ошибочно переведённый налог.

Поделюсь небольшим ЛАЙФХАКОМ — когда же можно получить имущественный вычет при покупке жилья у взаимозависимого лица?⏬

  1. Продать имущественное право. Это возможно сделать, если например квартира покупалась мамой на стадии строительства (был оформлен ДДУ с застройщиком). До подписания акта приёма передачи, продать дочери строящуюся квартиру. И тогда дочь может заявить имущественный вычет.

  2. Продать квартиру замужней дочери и тогда вычет можно будет оформить на мужа дочери. Но тут лучше изначально договор купли продажи оформить на зятя, чтобы у налоговой не было лишних вопросов.

❗Других способов обхитрить налоговую нет.

Я на связи https://t.me/vychet_naloga_rf.

Бухгалтер_налоговый консультант

Бухгалтер_налоговый консультант

налоговый консультант в Самозанятая

3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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