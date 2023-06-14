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Социальный вычет

Налоговый вычет за лечение. Какие документы подготовить?

В данной статье поговорим о возврате за платное лечение, покупку лекарств, а так же прибывание в санаторно-курортной организации.
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Налоговый вычет за лечение. Какие документы подготовить?
Изображение от freepik.com

В настоящее время к сожалению многие из нас прибегают к услугам платной медицины, а так же покупают в аптеках лекарства.

Но, почему то не все возвращают с этого налог. А ведь если это было дорогостоящее лечение, то сумма совсем немаленькая получается.💰

На мой взгляд, нельзя упускать этот бонус от государства💯

Что относится к медицинским услугам?⏬

  • лечение не дорогостоящее (например платно сходили на прием к терапевту);

  • лечение дорогостоящее (например платное ортопедическое лечение зубов — импланты);

  • оформили ДМС (заключили например договор на годовое обслуживание с медклиникой);

  • покупка лекарств (причём не имеет значении каких, главное чтобы это было назначение врача);

  • проходили лечение в санатории.

Какой размер налогового вычета в настоящее время положен?

По не дорогостоящему лечению = 120 000 рублей, следовательно 120 000 ×13% = 15 600 рублей к возврату.

ВАЖНО! что в этот лимит входит помимо лечения: вычет на обучение, фитнес, лекарства и т.д. Например вы купили в отчетном году абонемент в фитнес-клуб за 80 тыс.руб., тогда за лечение можно вернуть 40 тыс.руб.

Дорогостоящее лечение - лимита нет! Заплатили 200 000 рублей, следовательно 200 тыс.руб. * 13% = 26 000 рублей к возврату.

Назначил врач лекарства?

Обязательно берем у врача рецепт на бланке №107-1/у, сохраняем чек на покупку (в чеке должно быть видно какое лекарство приобретено).

Если лечение было в стационаре и лекарства там назначили без выдачи рецепта, право на вычет подтвердит выписка из медкарты.

Лечились в санатории?

Возврат будет именно за лечение!

Все сопутствующие расходы: питание, проживание, трансфер и т.п. - заявить к возврату не получиться.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧЕТА:

  • Вычет дадут только резиденту и только по доходам, налог с которых он платит по ставке 13%.

  • Получить вычет можно, если человек заплатил за лекарства, медуслуги и т.д. себе или близким родственникам:

    — супругу (мужу или жене);

    — своим родителям;

    — детям до 18 лет (если возврат 2020-2021 год), за 2022 год детям до 24 лет (учиться очно).

Человек не сможет получить вычет, если оплатил лечение брата, сестры, родителей своего супруга или других людей.

Супруги могут распределить вычет на лечение между собой в любых пропорциях, но в пределах лимита.

  • Человек имеет право на вычет, только если лечился в России. За платное лечение за границей получить вычет в сумме расходов не получится.

  • У медицинских организаций или ИП, которым человек заплатил за медуслуги, должна быть лицензия на медицинскую деятельность.

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВОЗВРАТА НАЛОГА📝:

  • декларация 3-НДФЛ;

  • справка об оплате медицинских услуг, берем ёё в медучреждении. В ней организация сама определяет какой вид лечения вам был оказан согласно утвержденному перечню:

    код 1 — недорогостоящее лечение,

    код 2 — дорогостоящее лечение;

    И всё! Чеки, договора, лицензию можно не прикладывать! Данная справка их заменяет.

  • документы, подтверждающие родство, если возвращаете за родителей, детей, супруга;

  • если ребенок старше 18 лет, то справка о том, что он студент очного отделения;

  • если лечились в санатории, то справка об оплате именно медуслуг, так же с кодом лечения;

  • если был ДМС, то договор ДМС, чеки об оплате (лучше справка об оплате), полюс ДМС, если в договоре не прописана лицензия, то копия лицензии;

  • на покупку лекарств: рецепт на бланке №107-1/у (либо выписка из стационара) и чеки из аптеки, в которых видно наименование лекарств.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 🙃

С 2024 года размер социального вычета увеличиться со 120 000 рублей до 150 000 рублей.

В 2023 году подаем декларации за 2020, 2021, 2022 годы. Поэтому если у вас были расходы на платное лечение и был отчислен в бюджет налог в размере 13%, смело можете его вернуть💸

Желаю вам и вашей семье здоровья!

Ваш налоговый консультант Елена Дементьева.

Бухгалтер_налоговый консультант

Бухгалтер_налоговый консультант

налоговый консультант в Самозанятая

3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип nlukina
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