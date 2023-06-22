Продажа квартиры. Частое заблуждение — налога не будет

Продал имущество дешевле, чем купил новое, что с налогом?

Незнание закона не освобождает от ответственности.

Именно так мне хочется начать этот пост.

Часто люди, продавая квартиру ранее минимального срока владения, покупают в этом же календарном году новую квартиру по стоимости дороже.

При этом считают или им кто то подсказал: «декларация не нужна, налога не возникнет, так как нет прибыли». И тем более это улучшение жилищных условий!

И действительно, кажется: продал за 5 млн.руб., купил за 7 млн.руб. — еще пришлось и добавить денег.

НО! Улучшение жилищных условий срабатывает только для семей с двумя и более детей при условии соблюдения пяти условий ст. 217.1 НК.

Для остальных случаем такого понятия нет. Продал объект ранее минимального срока владения, будь добр отчитаться, подав декларацию и уплатив налог, в случае его возникновения.

Запоминаем «новый объект не имеет прямого отношения к проданному».

Как же можно минимизировать налог от продажи квартиры, если льгота для семей с двумя детьми не ваш случай?

Если проданная квартира ранее была куплена или например получена в наследство/дарение и остались документы, подтверждающие покупку (так же наследодателем/дарителем), то применяем эти расходы. Плюс если были расходы в виде уплаченных процентов по ипотеке.

Пример: продали квартиру за 5 млн.руб, расходы на покупку составили 3 млн.руб., следовательно: 5 млн.руб.— 3 млн.руб. = 2 млн.руб. * 13% = 260 тыс.рублей к уплате.

Хм, многовато 🤨

И вот тут то может помочь купленная квартира (либо ту которую мы ранее купили, либо наша новая). Если вы ранее не использовали свое право на имущественный вычет при покупке квартиры, то самое время им воспользоваться. 🤗

Тот же пример: 5 млн.руб. — 3 млн.руб. = 2 млн.руб. — имущественный вычет на покупку 2 млн.руб. = 0 руб.

Ура! к уплате 0 рублей, но декларацию подаем и всё что указали в декларации подтверждаем документами.

Если проданная квартира ранее не была куплена, а например получена путем приватизации, то применяем вычет на продажу 1 млн.руб. Пример: продали за 5 млн.руб, вычет на продажу 1 млн.руб., следовательно: 5 млн.руб.— 1 млн.руб. = 4 млн.руб. * 13% = 520 тыс.руб. к уплате НО, мы же купили новую квартиру, а следовательно: 5 млн.руб. — 1 млн.руб. = 4 млн.руб. — имущественный вычет на покупку 2 млн.руб. = 2 млн.руб. *13% = 260 тыс.руб. к уплате.

⏫ Вот только такими способами может помочь покупка новой квартиры.

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