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Бухгалтер_налоговый консультант
Имущественный вычет

Срок владения квартирой не обнуляется, если...

Определяем минимальный срок владения квартирой, полученной взамен снесенной.
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Срок владения квартирой не обнуляется, если...

Если квартира была получена по программе реновации жилищного фонда в городе Москве, то ⏬

1️⃣Согласно п.2 ст.217.1 НКминимальный срок владения новой квартирой, полученной по программе реновации, считается с даты владения старой квартирой (которую снесли).

Следовательно, в целях избежания уплаты налога с дохода от продажи квартиры, общий минимальный срок владения (снесенной квартиры + полученной взамен):

  • 3 года — если на момент продажи это у вас единственное жилье

  • 5 лет — если жилье на момент продажи не единственное

2️⃣Если срок владения оказался меньше минимального.

Согласно абз.11 пп.2 п.2 ст.220 НК, полученный доход от продажи квартиры, полученной взамен снесенной, можно уменьшить на документально подтвержденные расходы на покупку снесенной квартиры.

Нет расходов на покупку (например снесенная квартира была приватизирована), то полученный доход от продажи квартиры, полученной взамен снесенной, можно уменьшить на 1 000 000 рублей (п.2 ст.220 НК).

❌Будьте внимательны, информация выше ⬆ , относиться только к программе реновации в городе Москве, другие программы, к сожалению, под данную льготу не попадают.

Бухгалтер_налоговый консультант

Бухгалтер_налоговый консультант

налоговый консультант в Самозанятая

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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