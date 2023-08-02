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Бухгалтер_налоговый консультант

Правило при продаже жилья, о котором забывают даже налоговые 🙄

Правило «90 дней» при определении единственного жилья.
69

Очень часто задумавшись об улучшении жилищных условий семья выставляет на продажу квартиру. При этом одновременно смотрит себе новое жильё.

Увидев подходящую квартиру, на радости покупают новое жилье🏠, не продав старую квартиру.

Затем находится покупатель и старое жилье продается.

И что же теперь, на момент продажи старой квартиры это уже не единственное жилье получается? И для избежания налога минимальный срок владения 5 лет?

Спешу обрадовать 🙂

В НК РФ ст.217.1 п.3 пп.4 есть правило “90 дней” при определении единственного жилья.

Как показывает практика, даже ИФНС о нём не знает и приходится прям показывать данный пункт 😣.

Правило звучит так ⏬

При проверке единственного жилья не будут учитывать жилье, которое купили в течение 90 дней до продажи того объекта, по которому нужно считать налог. 

Важно! владельцам недвижимости надо успеть зарегистрировать все переходы права собственности в течение трех месяцев. Согласно п.2 ст.81 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом.

Данное правило применимо, только к жилым помещениям.

Если есть вопросы по минимизации налога с продажи имущества, я на связи⤵

мой телеграм-канал https://t.me/vychet_naloga_rf

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно здесь.

69
Бухгалтер_налоговый консультант

Бухгалтер_налоговый консультант

налоговый консультант в Самозанятая

6 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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