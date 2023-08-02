Правило при продаже жилья, о котором забывают даже налоговые 🙄

Очень часто задумавшись об улучшении жилищных условий семья выставляет на продажу квартиру. При этом одновременно смотрит себе новое жильё.
Увидев подходящую квартиру, на радости покупают новое жилье🏠, не продав старую квартиру.
Затем находится покупатель и старое жилье продается.
И что же теперь, на момент продажи старой квартиры это уже не единственное жилье получается? И для избежания налога минимальный срок владения 5 лет?
Спешу обрадовать 🙂
В НК РФ ст.217.1 п.3 пп.4 есть правило “90 дней” при определении единственного жилья.
Как показывает практика, даже ИФНС о нём не знает и приходится прям показывать данный пункт 😣.
Правило звучит так ⏬
При проверке единственного жилья не будут учитывать жилье, которое купили в течение 90 дней до продажи того объекта, по которому нужно считать налог.
Важно! владельцам недвижимости надо успеть зарегистрировать все переходы права собственности в течение трех месяцев. Согласно п.2 ст.81 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное не установлено законом.
Данное правило применимо, только к жилым помещениям.
Если есть вопросы по минимизации налога с продажи имущества, я на связи⤵
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