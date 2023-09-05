Бывает справка о доходах 2-НДФЛ приводит к занижению суммы к возврату

Как правило при заполнении декларации на возврат налога в личном кабинете, мало кто смотрит свою справку о доходах 2-НДФЛ. Ведь всё же автоматически подгружается🙄

А вот зря!

Расскажу как порой теряется сумма к возврату по имущественному вычету из за «заполнения автоматом».

Пример ниже⏬

Работодатель исчислил налог с зарплаты больше, чем перевёл в бюджет.

❓Что тогда получается в декларации❓

Налогооблагаемая база для целей имущественного вычета отражается в декларации больше, чем по факту должна быть 😣 958 820,02 руб.,а по факту налог вернули тот который был перечислен в бюджет 123 711 руб.▶делаем математическое действие▶ находим верную налогооблагаемую базу, а равна она 951 623, 08 руб.

Результат: в данном примере потеря 936 рублей (124647 руб. — 123711 руб.).

В следующем году автоматически посчитается переходящий остаток имущественного вычета неверно.

Налоговая не исправит вашу ошибку! Вы же не больше просите, а наоборот меньше.

✅Автоматически — это удобно, но не всегда правильно!

Будьте внимательны🙂возвращайте максимум, платите минимум💸

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