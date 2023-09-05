Бывает справка о доходах 2-НДФЛ приводит к занижению суммы к возврату

Как правило при заполнении декларации на возврат налога в личном кабинете, мало кто смотрит свою справку о доходах 2-НДФЛ. Ведь всё же автоматически подгружается🙄
А вот зря!
Расскажу как порой теряется сумма к возврату по имущественному вычету из за «заполнения автоматом».
Пример ниже⏬
Работодатель исчислил налог с зарплаты больше, чем перевёл в бюджет.
❓Что тогда получается в декларации❓
Налогооблагаемая база для целей имущественного вычета отражается в декларации больше, чем по факту должна быть 😣 958 820,02 руб.,а по факту налог вернули тот который был перечислен в бюджет 123 711 руб.▶делаем математическое действие▶ находим верную налогооблагаемую базу, а равна она 951 623, 08 руб.
Результат: в данном примере потеря 936 рублей (124647 руб. — 123711 руб.).
В следующем году автоматически посчитается переходящий остаток имущественного вычета неверно.
Налоговая не исправит вашу ошибку! Вы же не больше просите, а наоборот меньше.
✅Автоматически — это удобно, но не всегда правильно!
Будьте внимательны🙂возвращайте максимум, платите минимум💸
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