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Учет в торговле

Учет товаров в рознице. Как в бухгалтерской программе сделать реализацию в розницу

Товары в рознице могут учитываться по покупным и продажным ценам. Разберем подробнее. Расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 сделать реализацию в розницу.
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Учет товаров в рознице. Как в бухгалтерской программе сделать реализацию в розницу

Товары — это имущество предприятия предназначенное для перепродажи. Другими словами то, что предприятие покупает и перепродает. Продавать товары может оптом (другим организациям и ИП для последующей перепродажи) или в розницу физическим лицам.

Учет товаров ведется на счете 41 «Товары». Счет активный. По дебету отражается поступление товаров, по кредиту списание их стоимости при реализации.

Учет товаров в рознице может осуществляться двумя способами: по покупным ценам и продажным ценам.

Предприятие выбирает один из этих способов и закрепляет его в своей учетной политике.

Реализация товаров осуществляется с использованием счета 90 "Продажи".

Учет по покупным ценам

При учете данным способом товары учитываются на счете 41 по ценам приобретения. В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 при данном способе учета используется счет 41.02.

Дт 41.02 Кт 60 — поступили товары от поставщика по покупным ценам.

Дт 19 Кт 60 — начислен НДС по товарам.

Дт 90.02 Кт 41.02 — списана покупная стоимость товаров при их реализации.

Дт 50 Кт 90.01 — отражается продажная стоимость товаров с НДС.

Дт 90.03 Кт 68 — начислен НДС при реализации товаров.

Учет по продажным ценам

В этом случае используется счет 42 «Торговая наценка». Счет пассивный.

При этом способе продажная цена товара формируется следующим образом. Например, получен товар стоимостью 1000 рублей. Наценка 5%, то есть продажная цена товара 1050 руб. Если предприятие реализует товары с НДС, то к наценке нужно прибавить НДС от продажной стоимости, т.е. 1050 * 20% = 210 руб.

Сумма наценки с НДС будет 260 руб. (из них 50 руб. наценка + 210 руб. НДС).

В конце месяца наценка по проданным товарам сторнируется.

В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 товары по продажным ценам учитываются на счете 41.11.

Дт 41.11 Кт 60 — поступили товары от поставщика по покупным ценам.

Дт 19 Кт 60 — начислен НДС по товарам.

Дт 41.11 Кт 42 — начислена торговая наценка.

Дт 90.02 Кт 41.11 — списана продажная стоимость товаров при их реализации.

Дт 50 Кт 90.01 — отражается продажная стоимость товаров с НДС.

Дт 90.03 Кт 68 — начислен НДС при реализации товаров.

Дт 90.02 Кт 42 — сторнируется торговая наценка по проданным товарам.

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Комментарии

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