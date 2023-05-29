Счет 90 «Продажи» в 1С Бухгалтерия 8. Про структуру и закрытие

Счет 90 «Продажи» предназначен для отражения операций по основной деятельности предприятия. Это может быть продажа товаров, готовой продукции, услуг.
Счет активно-пассивный, по дебету отражаются расходы, по кредиту доходы. Разница между ними дает финансовый результат: прибыль или убыток.
Обратите внимание, что счет 90 «Продажи» всегда закрывается в конце месяца. По итогам месяца сравниваются обороты по счету. Если оборот по кредиту больше, то это означает, что по итогам месяца получена прибыль и она отражается проводкой: Дт 90 Кт 99
Если оборот по дебету больше, то это означает, что по итогам месяца получен убыток и он отражается проводкой: Дт 99 Кт 90
При этом субсчета к счету 90 не закрываются по итогам месяца, они закрываются по итогам года в ходе реформации баланса.
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