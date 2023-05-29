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Счет 90 «Продажи» в 1С Бухгалтерия 8. Про структуру и закрытие

Счет 90 «Продажи» предназначен для отражения операций по основной деятельности предприятия. Это может быть продажа товаров, готовой продукции, услуг. Как быть, если оборот по дебету больше? Подробнее смотрите в видео.
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Счет 90 «Продажи» предназначен для отражения операций по основной деятельности предприятия. Это может быть продажа товаров, готовой продукции, услуг. 

Счет активно-пассивный, по дебету отражаются расходы, по кредиту доходы. Разница между ними дает финансовый результат: прибыль или убыток. 

Обратите внимание, что счет 90 «Продажи» всегда закрывается в конце месяца. По итогам месяца сравниваются обороты по счету. Если оборот по кредиту больше, то это означает, что по итогам месяца получена прибыль и она отражается проводкой: Дт 90 Кт 99 

Если оборот по дебету больше, то это означает, что по итогам месяца получен убыток и он отражается проводкой: Дт 99 Кт 90 

При этом субсчета к счету 90 не закрываются по итогам месяца, они закрываются по итогам года в ходе реформации баланса. 

Подробнее смотрите в видео.

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Азбуха

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Qugo
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