Бухгалтерские проводки. Распределение общепроизводственных расходов на счете 25

О том, как ведется бухгалтерский учет общепроизводственных затрат и как производится распределение общепроизводственных расходов, расскажу в этой статье.

Общепроизводственные расходы предприятия учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы».

Данный счет является активным и предназначен для отражения затрат по основной деятельности предприятия, если их нет возможности распределить по видам продукции, работ или услуг.

Например, предприятие производит два вида мебели столы и стулья. Оба вида мебели производятся одними и теми же рабочими, которые получают фиксированную зарплату. В этом случае очень трудно определить какая часть зарплаты будет относиться к столам, а какая к стульям. Поэтому обычно такие затраты учитываются на счете 25.

Аналогично, если для производства нескольких видов продукции используются одинаковые основные средства. В этом случае амортизация этих основных средств будет учитываться на 25 счете и только затем распределяться между видами продукции.

При этом материальные расходы связанные с производством чаще всего можно отнести на тот или иной вид продукции. Поэтому данные расходы будут учитываться на счете 20 «Основное производство», на 25 счете будут отражаться только те материалы, которые нет возможности отнести на производство того или иного вида продукции.

По дебету счета отражаются все затраты, по кредиту списание затрат при закрытии счета.

Счет 25 закрывается в конце каждого месяца

Выбор базы распределения общепроизводственных расходов зависит от специфики деятельности предприятия. В качестве базы могут быть определены такие показатели как объем выпуска, среднесписочная численность персонала, оплата труда, материальные затраты, выручка, прямые затраты и другие.

Например, если деятельность организации является трудоемкой (то есть присутствует большая доля ручного труда), то общепроизводственные расходы лучше распределять по видам продукции пропорционально прямым затратам на оплату труда. Если же деятельность организации является материалоемкой (то есть имеется большая доля расходов на сырье и материалы), то косвенные расходы лучше распределять по видам продукции пропорционально прямым материальным затратам. Выбранная база распределения общепроизводственных расходов также должна быть обязательно закреплена в учетной политике предприятия.

В программе 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 можно выбрать следующие базы распределения для общепроизводственных расходов:

«Объем выпуска» (распределение происходит пропорционально объему выпущенной в текущем месяце продукции, выполненных работ и оказанных услуг, выраженному в количественных измерителях).

«Плановая себестоимость выпуска» (распределение выполняется пропорционально плановой себестоимости выпущенной в текущем месяце продукции, выполненных работ и оказанных услуг).

«Оплата труда» (распределение выполняется пропорционально суммам прямых затрат по статьям с видом «Оплата труда»).

«Материальные затраты» (распределение выполняется пропорционально суммам прямых затрат по статьям с видом «Материальные расходы»).

«Выручка» (распределение выполняется по номенклатурным группам пропорционально выручке от реализованной продукции, выполненных работ, услуг).

«Прямые затраты» (распределение выполняется пропорционально суммам прямых затрат, отраженных на счетах 20 и/или 23. Для целей налогового учета из базы распределения исключаются косвенные расходы, отраженные на счетах 20 и 23).

«Отдельные статьи прямых затрат» (распределение происходит пропорционально суммам прямых затрат по статьям, указанным в поле «Список статей затрат»).

«Не распределяется». Автоматическое распределение косвенных расходов не производится.

Пример: На предприятии производят два вида изделия: пальто женское и пальто мужское. Пошивом занимаются одни и те же работники с использованием одного и того же швейного оборудования. Данные расходы учитываются на счете 25 и распределяются между видами продукции пропорционально прямым расходам. За месяц на пошив пальто женское было отпущено 100 м ткани на сумму 20 000 руб., на производство пальто мужское 70 м. на сумму 18 000 руб. Начислена зарплата портным 100 000 руб. (ставка взносов от НС 0,4%). Амортизация оборудования 2 000 руб. Арендная плата и ком. услуги пошивочного цеха 15 000 руб. Для детализации расходов на 20 счете будем использовать два субсчета 1 — пальто женское, 2 — пальто мужское. Дт 20/1 Кт 10 — 20 000 руб. Дт 20/2 Кт 10 — 18 000 руб. Дт 25 Кт 70 — 100 000 руб. Дт 25 Кт 69 — 30 400 руб. (100 000 * 30,4%) Дт 25 Кт 02 — 2 000 руб. Дт 25 Кт 60 — 15 000 руб. Общая сумма расходов на 25 счете: 147 400 руб. Считаем базу распределения расходов: 20000/(20000+18000)=0,53 или 53% 18000/(20000+18000)=0,47 или 47% Распределяем расходы с 25 счета: Дт 20/1 Кт 25 - 78 122 руб. (147400 * 53%). Дт 20/2 Кт 25 - 69 278 руб. (147400 * 47%).

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