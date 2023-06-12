Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип profbuhgalt
profbuhgalt
Бухгалтерский учет

Учет себестоимости продукции: как отражать затраты и расчеты. Бухгалтерские проводки

Себестоимость ─ это общая стоимость тех ресурсов, которые были потрачены на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг. Расскажу, как отражать затраты и расчеты себестоимости продукции. Учет себестоимости продукции в 1С Бухгалтерия 8 ред.3.0.
51
Учет себестоимости продукции: как отражать затраты и расчеты. Бухгалтерские проводки

Себестоимость ─ это общая стоимость тех ресурсов, которые были потрачены на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг.

Для отражения затрат и расчета себестоимости продукции Планом счетов предусмотрены такие счета учета:

20 ─ «Основное производство» ─ для отражения затрат, которые непосредственно связаны с изготовлением продукции, выполнением работ, оказанием услуг (прямые затраты)

23 ─ «Вспомогательное производство» ─ для отражения затрат по продукции, работам, услугам, которые не характерны для данной организации, но необходимы для выпуска основной продукции. Например, изготовление комплектующих для основного производства, ремонт оборудования

25 ─ «Общепроизводственные расходы (ОПР)». На этом счете отражаются затраты, которые связаны с работой всего производства, без привязки к конкретной продукции. Например, отопление здания цеха, зарплата начальника подразделения и отчисления на нее

26 ─ «Общехозяйственные расходы (ОХР)» ─ для отражения затрат, не связанных с производственным процессом. Сюда относятся расходы на управленцев: зарплата, содержание зданий, канцтовары, покупные услуги

28 ─ «Брак в производстве». Этот счет используется для отражения информации о величине выпущенного брака и затрат на его исправление

29 ─ «Обслуживающие производства и хозяйства». На счете показываются затраты непрофильных производств. Например, общежития, дома отдыха, санатории, бани, прачечные, детские сады

По смыслу от вышеперечисленных отличается счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». На данном счете отражается движение выпущенных полуфабрикатов (ПФ): по дебету поступление (выпуск из производства), а по кредиту ─ использование.

Виды себестоимости продукции

Сокращенная (производственная) себестоимость ─ это все затраты, которые непосредственно связаны с изготовлением продукции (материалы, зарплата, взносы в фонды, энергия) плюс общепроизводственные расходы.

Полная себестоимость продукции в бухгалтерском учете — это сокращенная себестоимость плюс управленческие расходы.

Бухгалтерские проводки по учету себестоимости:

Дт 20-29 Кт 10 — списаны материалы.

Дт 20-29 Кт 70 — начислена зарплата.

Дт 20-29 Кт 69 — начислены взносы по зарплате.

Дт 20-29 Кт 02 — начислена амортизация основных средств.

Дт 20-29 Кт 60 — отражены различные услуги поставщиков.

Дт 20-29 Кт 71 — списаны командировочные расходы.

Пример

Предприятие занимается выпуском одного вида продукции (стол). На производство столов было затрачено материалов на сумму 100 000 руб. Начислена зарплата рабочим 50 000 руб. (ставка взносов от несчастных случаев 0,4%). Амортизация ОС 4 000 руб. В конце месяца все столы (в количестве 100 шт.) были закончены и оприходованы на склад. Составить бухгалтерские проводки, рассчитать себестоимость одного стола.

Дт 20 Кт 10 — 100 000 руб. (списаны материалы на производство продукции).

Дт 20 Кт 70 — 50 000 руб. (начислена зарплата за производство продукции).

Дт 20 Кт 69 — 15 200 руб. (начислены взносы по зарплате, 50 000 руб.*30,4%).

Дт 20 Кт 02 — 4 000 руб. (начислена амортизация ОС).

Дт 43 Кт 20 — 169 200 руб. (оприходованы столы на склад, собираем все суммы по Дт 20 счета).

Определим себестоимость одного стола 169 200/100 = 1 692 руб.

Учет себестоимости продукции в 1С Бухгалтерия 8 ред.3.0

В программе учет себестоимости продукции можно вести по плановой или фактической себестоимости. Плановая стоимость — это предполагаемая себестоимость продукции.

Выбрать нужный вариант учета можно в учетной политике.

При учете по плановой стоимости при оприходовании продукции на склад, в документ «Отчет производства за смену» необходимо указать плановую стоимость продукции. А при закрытии месяца программа сравнит фактическую себестоимость (реальные затраты которые получились за месяц) с запланированными и выявит отклонение.

При втором способе учета в документе «Отчет производства за смену» указывается только количество выпущенной продукции без стоимости. А фактическая себестоимость продукции рассчитывается при закрытии месяца.

Подробнее про учет себестоимости продукции в 1С Бухгалтерия 8 ред.3.0 смотрите в видео:

Подписывайтесь на наш телеграм.
profbuhgalt

profbuhgalt

Азбуха

14 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    США атакует Binance и Coinbase, а Тим Кук хочет сделать всех нас очкариками

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Минфин хочет отменить налоговые льготы по зарубежным бумагам, ЦБ вновь сделал незаконной продажу ценных бумаг на иностранных брокерских счетах, а депутаты в РФ обсуждают доступ в интернет по паспортам.

    15
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Дебиторская задолженность

    Снижение дебиторской задолженности. Чек-лист с шаблонами

    Дебиторская задолженность — больная тема для бизнеса даже в устойчивой экономической ситуации. Во время нестабильности долговые обязательства и вовсе постоянно грозят обернуться катастрофой. Мы узнали у бизнес-консультанта и эксперта по постановке и внедрению управленческого учёта, как снизить дебиторскую задолженность покупателей.

    Снижение дебиторской задолженности. Чек-лист с шаблонами
    51
    Логотип Наймикс
    Наймикс
    Товарный знак

    Товарные знаки для самозанятых в 2023 году

    С 29 июня 2023 года у самозанятых появится возможность регистрировать товарные знаки. Это позволит начинающим предпринимателям успешнее развивать свое дело. Разбираемся, что такое товарный знак, для чего он нужен, как его зарегистрировать, и сколько это стоит.

    Товарные знаки для самозанятых в 2023 году
    238
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Инвестиции в недвижимость: фонды Арендный бизнес 7 и Рентный доход от Сбера и ВТБ

    После расформирования ЗПИФ ПНК у многих инвесторов стали возникать мысли, чем его заменить, ну и, собственно, у меня тоже. Вариантов немного, а с такой же доходностью вообще нет, к сожалению, ничего.

    Инвестиции в недвижимость: фонды Арендный бизнес 7 и Рентный доход от Сбера и ВТБ
    14
    Логотип profbuhgalt
    profbuhgalt
    Бухгалтерский учет

    Учет себестоимости продукции: как отражать затраты и расчеты. Бухгалтерские проводки

    Себестоимость ─ это общая стоимость тех ресурсов, которые были потрачены на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг. Расскажу, как отражать затраты и расчеты себестоимости продукции. Учет себестоимости продукции в 1С Бухгалтерия 8 ред.3.0.

    Учет себестоимости продукции: как отражать затраты и расчеты. Бухгалтерские проводки
    51
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НДФЛ

    Две квартиры, проданных одновременно, не считаются единственным жильем для НДФЛ. Письмо Минфина

    Рассматривается вопрос о возможности применения сокращенного срока владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при регистрации перехода права собственности на жилье в один день

    26
    Логотип pravopom.com
    pravopom.com
    Маркетплейсы

    Что приносит в суд Вайлдберриз? И чем заканчиваются суды?

    Приветствую друзья, сегодня расскажем о том что представители Вайлдберриз приносят в суд на судебные заседания по отмене штрафов и удержаний. Подробностями поделился ведущий юрист Александр Тарасенко в подкасте.

    72
    Логотип Наталья Сорочик
    Наталья Сорочик
    Психология для бухгалтера

    Мотивация или самодисциплина. Что поможет достигать целей

    📢«Повышайте уровень мотивации!» — кричат нам чуть ли не из каждого утюга. И, казалось бы, все логично. На какое-то действие себя нужно мотивировать. Но, давайте посмотрим чуть шире. Что так же немаловажно при выполнении важных дел? Конечно дисциплина.

    Мотивация или самодисциплина. Что поможет достигать целей
    2
    328
    Логотип Наталья Сорочик
    Наталья Сорочик
    Психология для бухгалтера

    Как победить прокрастинацию, справиться с выгоранием и проработать страхи

    Давайте знакомиться: меня зовут Наталья, я психолог. Планирую рассказывать вам как уберечься от выгорания, прокрастинации, страхов, и буду делиться знаниями, которые помогут в развитии самодисциплины.

    Как победить прокрастинацию, справиться с выгоранием и проработать страхи
    3
    288
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Обзор судебной практики

    Решение отменить, налог — возвратить. Практика Тринадцатого арбитражного апелляционного суда

    Тринадцатый ААС отменил решение суда первой инстанции по делу о возврате излишне уплаченных налогов и принял новый судебный акт о частичном удовлетворении требований заявителя.

    168
    Читать еще