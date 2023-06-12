Учет себестоимости продукции: как отражать затраты и расчеты. Бухгалтерские проводки

Себестоимость ─ это общая стоимость тех ресурсов, которые были потрачены на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг. Расскажу, как отражать затраты и расчеты себестоимости продукции. Учет себестоимости продукции в 1С Бухгалтерия 8 ред.3.0.

Себестоимость ─ это общая стоимость тех ресурсов, которые были потрачены на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг.

Для отражения затрат и расчета себестоимости продукции Планом счетов предусмотрены такие счета учета:

20 ─ «Основное производство» ─ для отражения затрат, которые непосредственно связаны с изготовлением продукции, выполнением работ, оказанием услуг (прямые затраты)

23 ─ «Вспомогательное производство» ─ для отражения затрат по продукции, работам, услугам, которые не характерны для данной организации, но необходимы для выпуска основной продукции. Например, изготовление комплектующих для основного производства, ремонт оборудования

25 ─ «Общепроизводственные расходы (ОПР)». На этом счете отражаются затраты, которые связаны с работой всего производства, без привязки к конкретной продукции. Например, отопление здания цеха, зарплата начальника подразделения и отчисления на нее

26 ─ «Общехозяйственные расходы (ОХР)» ─ для отражения затрат, не связанных с производственным процессом. Сюда относятся расходы на управленцев: зарплата, содержание зданий, канцтовары, покупные услуги

28 ─ «Брак в производстве». Этот счет используется для отражения информации о величине выпущенного брака и затрат на его исправление

29 ─ «Обслуживающие производства и хозяйства». На счете показываются затраты непрофильных производств. Например, общежития, дома отдыха, санатории, бани, прачечные, детские сады

По смыслу от вышеперечисленных отличается счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». На данном счете отражается движение выпущенных полуфабрикатов (ПФ): по дебету поступление (выпуск из производства), а по кредиту ─ использование.

Виды себестоимости продукции

Сокращенная (производственная) себестоимость ─ это все затраты, которые непосредственно связаны с изготовлением продукции (материалы, зарплата, взносы в фонды, энергия) плюс общепроизводственные расходы.

Полная себестоимость продукции в бухгалтерском учете — это сокращенная себестоимость плюс управленческие расходы.

Бухгалтерские проводки по учету себестоимости:

Дт 20-29 Кт 10 — списаны материалы.

Дт 20-29 Кт 70 — начислена зарплата.

Дт 20-29 Кт 69 — начислены взносы по зарплате.

Дт 20-29 Кт 02 — начислена амортизация основных средств.

Дт 20-29 Кт 60 — отражены различные услуги поставщиков.

Дт 20-29 Кт 71 — списаны командировочные расходы.

Пример

Предприятие занимается выпуском одного вида продукции (стол). На производство столов было затрачено материалов на сумму 100 000 руб. Начислена зарплата рабочим 50 000 руб. (ставка взносов от несчастных случаев 0,4%). Амортизация ОС 4 000 руб. В конце месяца все столы (в количестве 100 шт.) были закончены и оприходованы на склад. Составить бухгалтерские проводки, рассчитать себестоимость одного стола. Дт 20 Кт 10 — 100 000 руб. (списаны материалы на производство продукции). Дт 20 Кт 70 — 50 000 руб. (начислена зарплата за производство продукции). Дт 20 Кт 69 — 15 200 руб. (начислены взносы по зарплате, 50 000 руб.*30,4%). Дт 20 Кт 02 — 4 000 руб. (начислена амортизация ОС). Дт 43 Кт 20 — 169 200 руб. (оприходованы столы на склад, собираем все суммы по Дт 20 счета). Определим себестоимость одного стола 169 200/100 = 1 692 руб.

Учет себестоимости продукции в 1С Бухгалтерия 8 ред.3.0

В программе учет себестоимости продукции можно вести по плановой или фактической себестоимости. Плановая стоимость — это предполагаемая себестоимость продукции.

Выбрать нужный вариант учета можно в учетной политике.

При учете по плановой стоимости при оприходовании продукции на склад, в документ «Отчет производства за смену» необходимо указать плановую стоимость продукции. А при закрытии месяца программа сравнит фактическую себестоимость (реальные затраты которые получились за месяц) с запланированными и выявит отклонение.

При втором способе учета в документе «Отчет производства за смену» указывается только количество выпущенной продукции без стоимости. А фактическая себестоимость продукции рассчитывается при закрытии месяца.

Подробнее про учет себестоимости продукции в 1С Бухгалтерия 8 ред.3.0 смотрите в видео: