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Бухгалтерский учет

Бухгалтерские проводки на торговом предприятии. Особенности учета

Как и любое другое предприятие, торговое предприятие должно вести бухгалтерский учет своих операций. В зависимости от того, какая торговля: оптовая или розничная осуществляется предприятием проводки могут различаться.
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Бухгалтерские проводки на торговом предприятии. Особенности учета
фото freepik.com

Товары учитываются на счете 41 «Товары». Счет предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи.

Поступление товаров на склад предприятия от поставщика отражается проводкой:

Дт 41 Кт 60.

Далее товары реализуются и здесь уже проводки будут различаться. При оптовой торговле делаются следующие проводки:

Дт 90 Кт 41 — списан товар при его реализации по покупной стоимости.

Дт 62 Кт 90 — отражается продажа товара покупателю.

Дт 90 Кт 68 — начислен НДС по реализации (если предприятие начисляет НДС).

Дт 51 Кт 62 — поступила оплата за товар от покупателя.

В розничной торговле может быть два способа учета товаров по покупной и по продажной стоимости. Второй вариант предусматривает использование счета 42 «Торговая наценка».

Кроме покупки и продажи товаров у торгового предприятия могут быть и другие операции, связанные с его деятельностью: начисление зарплаты, уплата налогов, списание материалов на хоз. нужды, амортизация ОС и другие.

Расходы торгового предприятия обычно отражаются на счета 44 «Расходы на продажу». Проводки с этим счетом могут быть следующими:

Дт 44 Кт 70 — начислена зарплата работникам торгового предприятия.

Дт 44 Кт 69 — начислены взносы.

Дт 44 Кт 10 — списаны материалы на хоз. нужды.

Дт 44 Кт 02 — начислена амортизация основных средств.

Дт 44 Кт 71 — списаны подотчетные суммы.

Дт 44 Кт 60 — отражены различные услуги (аренда, коммунальные платежи, интернет, телефон и т.д.).

В конце месяца счет 44 закрывается и все расходы списываются на счет 90 «Продажи» проводкой: Дт 90 Кт 44.

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Комментарии

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