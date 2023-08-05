Авансовый отчет: проводки. Как отразить авансовый отчет

Авансовый отчет оформляется по унифицированной форме АО-1 или по форме, принятой организацией. Денежные средства могут выдаваться подотчетному лицу не только из кассы, но и перечисляться на банковские карты.

Подотчетные средства — это деньги, выдаваемые сотрудникам для хозяйственных нужд, командировочных расходов и других исполнений поручений предприятия. Перечень лиц, которые могут получать средства в подотчет отражаются в отдельном приказе руководителя предприятия.

Чтобы получить подотчетные средства необходим приказ от имени руководителя предприятия. Формат документа является произвольным, но должен содержать следующие реквизиты:

Ф.И.О. подотчетного лица;

регистрационный номер документа;

сумма выдаваемых денег;

срок выдачи наличных денег; назначение (не обязательно);

подпись директора и дата.

Также в качестве основания для получения денег можно использовать заявление работника.

Новые требования к оформлению подотчетных сумм не устанавливают конкретный срок, в течение которого сотруднику надо подать отчет о потраченных деньгах. Он должен быть указан в приказе работодателя.

Если срок возврата не установлен, сотрудник должен сдать отчет в тот же день, в который их получил (письмо ФНС от 24.01.2005 № 04-1-02/704).

Что касается командировочных расходов, то сотрудник обязан отчитаться по ним в течение 3 рабочих дней со дня возвращения.

Также ранее запрещалось выдавать деньги, если сотрудник не предоставил отчет о ранее полученных суммах. С 19 августа 2017 года денежные средства можно выдать, даже если работником не погашена задолженность по ранее выданным денежным средствам.

Организациям и ИП важно соблюдать порядок ведения кассовых операций. За нарушение этого порядка грозит штраф (ч. 1 ст. 15.1 КоАП):

для организации — от 40 000 руб. до 50 000 руб.;

для ее должностных лиц и ИП — от 4000 руб. до 5000 руб.

Авансовый отчет оформляется по унифицированной форме АО-1 или по форме, принятой организацией.

Денежные средства могут выдаваться подотчетному лицу не только из кассы, но и перечисляться на банковские карты.

Проводки: Дт 71 Кт 50, 51 — выданы денежные средства подотчетному лицу из кассы или перечислением на карту. Дт 10 Кт 71 — подотчетное лицо приобрело материалы. Дт 60.02 Кт 71 — подотчетное лицо оплатило услуги сторонних организаций. Дт 20-44 Кт 71 — отражены командировочные расходы. Дт 19 Кт 71 — НДС по подотчетным суммам. Дт 50, 51 Кт 71 — возврат перерасхода. Дт 71 Кт 50, 51 — выданы денежные средства если подотчетное лицо отчиталось на большую сумму.

Пример: Подотчетному лицу выдано из кассы 500 руб. на приобретение канцтоваров. В этот же день подотчетное лицо приобрело 2 пачки бумаги по 150 руб. без НДС и предоставило авансовый отчет с приложением чека магазина. Оставшаяся сумма была возвращена в кассу Дт 71 Кт 50 — 500 руб. Дт 10 Кт 71 — 300 руб. Дт 50 Кт 71 — 200 руб. В программе начиная с версии 3.0.81 добавлена возможность ввода Платежного поручения на основании Авансового отчета для перевода средств подотчетному лицу и в поступлении на расчетный счет добавлена возможность отражать возврат безналичных денежных средств от подотчетного лица.

Как отразить авансовый отчет в 1С Бухгалтерия 8 смотрите в видео