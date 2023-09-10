Учет материалов при УСН. Бухгалтерские проводки и отражение в КУДиР

Материалы — это имущество предприятие, которое используется для производства или хозяйственной деятельности.

В бухгалтерском учете материалы регулируются ФСБУ 5/2019 «Запасы». Для учета материалов предназначен счет 10 с одноименным названием, на котором открываются различные субсчета по разным видам материалов.

Поступление материалов отражается по дебету счета 10. На этом же счете отражаются все расходы, связанные с приобретением материалов. Предприятия на УСН не выделяют НДС отдельно и учитывают его в составе расходов на приобретение материальных ценностей.

Пример:

Поступили материалы на сумму 1 200 руб. включая НДС 20%, также была оплачена доставка материалов на сумму 590 руб., включая НДС 20%

Бухгалтерские проводки по данному примеру будут следующие:

Дт 10 Кт 60 — 1 200 руб. (на общую стоимость материалов, включая НДС).

Дт 10 Кт 60 — 590 руб. (на сумму доставки, включая НДС).

Списание материалов при УСН доходы минус расходы осуществляется по методу ФИФО.

Налоговый учет материалов при УСН доходы минус расходы

Для целей налогового учета материалы будут отражены в расходах при соблюдении двух условий:

материалы оплачены и оприходованы, налоговый учет материалов в соответствии с п. 2 статьи 346.16 НК ведется в порядке, установленном п. 5 статьи 254 НК РФ.

В КУДиР материалы с НДС отражаются двумя строчками:

стоимость материалов по документам поставщика без НДС (пп.5 п. 1 статьи 346.16),

НДС, предъявленные поставщиком по приобретенным материалам (пп.8 п. 1 статьи 346.16) .

Обе записи отражаются в налоговом учете одновременно, при выполнении всех условий по отражению материальных расходов, указанных выше.

Рассмотрим пример: 28.01 приобретено 100 ед. материалов по цене 120 руб. включая НДС 20%. 29.01 было оплачено 50% материалов. 30.01 списано на производство 70 ед. 31.01 оплачена оставшаяся часть материалов. Остатка материалов данного вида на складе нет. Проводки в бухгалтерском учете: 28.01 Дт 10 Кт 60 — 12 000 руб. 29.01 Дт 60 Кт 51 — 6 000 руб. 30.01 Дт 26 Кт 10 — 8 400 руб. 31.01 Дт 60 Кт 51 — 6 000 руб. Отражение в КУДиР: 29.01 5000 руб. и 1000 руб. НДС (двумя строчками). 31.01 5000 руб. и 1000 руб. НДС (двумя строчками).

Таким образом для целей бухгалтерского учета материалы в расходы попадают 30.01 и только на 70%, а в налоговом учете на всю сумму 29.01 и 31.01

Как ведется учет материалов при УСН в 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0 смотрите в видео: