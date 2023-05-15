Согласование платежей в 1С Бухгалтерия 8

Согласование платежей — это важный элемент управления финансами в компании. Эта процедура позволяет контролировать расходы, обеспечивая прозрачность и ответственность на всех уровнях.

Основные этапы согласования платежей

Создание заявки на платеж. Первоначальный этап начинается с формирования заявки на оплату. В заявке указывается сумма, получатель и обоснование для платежа. Проверка и утверждение. После создания заявка отправляется на проверку ответственным лицам. Это могут быть менеджеры, бухгалтеры или финансовый директор. На этом этапе проверяется корректность данных и необходимость платежа. Резолюция и утверждение. После проверки заявка проходит этап резолюции, где ответственное лицо принимает решение: утвердить или отклонить платеж. В случае утверждения заявка поступает на выполнение. Исполнение платежа. На заключительном этапе, после получения всех необходимых согласований, производится сам платеж. В 1С это автоматизируется, что позволяет ускорить процесс и уменьшить вероятность ошибок.

Начиная с версии 3.0.159, в программе 1С Бухгалтерия 8 реализована функция согласования платежей непосредственно внутри системы. Теперь сотрудники, отвечающие за согласование, могут отмечать подготовленные платежные поручения как через электронный реестр в программе, так и с использованием распечатанных документов. Для удобства анализа платежи классифицируются по приоритету следующим образом:

Исполнительные платежи Выплата заработной платы Налоговые платежи Платежи за товары и услуги, а также другие виды выплат

Каждое платежное поручение теперь содержит статус "Согласовано" и информацию о том, кем было произведено согласование. После этого согласованные платежные поручения автоматически отправляются в банк.

Чтобы начать использовать функцию согласования платежей, необходимо выполнить настройку в разделе функциональности программы. Для простого интерфейса перейдите по пути: Меню → Настройки → Функциональность → Банк и касса.

Если вы используете полный интерфейс, настройка осуществляется через меню: Главное → Настройки → Функциональность → Банк и касса.

В случае, если согласующий не работает в программе, необходимо распечатать реестр платежей и передать его для согласования. Полученные от согласующего данные следует внести обратно в систему.

Если согласующий использует программу, просто уведомите его о готовности платежей, и он сможет приступить к их согласованию непосредственно в 1С Бухгалтерия 8.

Посмотреть и согласовать платежи можно в разделе Банк и касса - Согласование платежей (раздел Деньги для простого интерфейса).

По кнопке “Отправить в банк” можно отправить в банк платежные поручения, будут выгружаться только платежи со статусом “Согласовано”.

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