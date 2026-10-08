Взносы ИП за 2027 год: сколько платить и как уменьшить налог

Страховые взносы ИП 2027 — это 61 154 рубля фиксированной части и дополнительный платёж, если годовой доход превысит 300 000 рублей. Но считать взносы только расходом было бы неправильно: на УСН и патенте они помогают снизить налоговую нагрузку.
Разберём, сколько предпринимателю нужно заложить в бюджет, когда перечислить деньги и какие нюансы учитывать при уменьшении налога.
Фиксированные взносы: платить нужно даже без дохода
За полный 2027 год фиксированные взносы ИП за себя составляют 61 154 рубля. Срок уплаты — не позднее 28 декабря 2027 года.
В эту сумму входят взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Отдельно перечислять каждую часть не нужно: платёж поступает на единый налоговый счёт.
По общему правилу обязанность платить взносы сохраняется, даже если предприниматель не ведёт деятельность и ничего не заработал. Отсутствие выручки само по себе не освобождает от платежа.
Если ИП зарегистрировался или прекратил деятельность в течение года, фиксированную сумму рассчитывают пропорционально периоду, когда он имел статус предпринимателя.
Дополнительный 1%: считать нужно только с превышения
Если доход для расчёта взносов превышает 300 000 рублей, появляется дополнительный платёж:
Дополнительные взносы = (Доход за год − 300 000 рублей) × 1%.
Например, при доходе 800 000 рублей взнос рассчитывают не со всех 800 000, а только с 500 000 рублей.
У дополнительного платежа есть верхняя граница: за 2027 год он не может превышать 342 923 рубля. Это ограничение относится именно к дополнительным взносам, а не к общей сумме вместе с фиксированной частью.
Срок уплаты по общему правилу — 1 июля следующего года. Для взносов за 2027 год это 1 июля 2028 года. Поскольку дата приходится на субботу, срок переносится на ближайший рабочий день — 3 июля 2028 года.
Пример: сколько заплатит ИП Мармеладкин
ИП Мармеладкин М.М. работает без сотрудников на УСН «Доходы». За 2027 год его доход составил 800 000 рублей.
Расчёт будет таким:
Фиксированные взносы — 61 154 рубля.
Доход сверх установленного порога — 500 000 рублей.
Дополнительный взнос — 500 000 × 1% = 5 000 рублей.
Всего взносов за 2027 год — 66 154 рубля.
При этом у двух частей разные сроки. Фиксированные взносы нужно перечислить до 28 декабря 2027 года, а дополнительные — до 3 июля 2028 года.
УСН «Доходы»: взносы уменьшают налог
Для ИП на УСН «Доходы» взносы за себя могут уменьшать как авансовые платежи, так и налог по итогам года.
Если предприниматель работает без сотрудников, ограничения в 50% нет. Налог можно уменьшить вплоть до нуля.
Если у ИП есть работники, действует ограничение: налог или авансовый платёж можно уменьшить не более чем на 50%.
Важно: для уменьшения налога на личные взносы ИП не обязательно сначала перечислять их в бюджет. В этом случае учитываются взносы, подлежащие уплате по установленным правилам. Но обязанность заплатить сами взносы в срок никуда не исчезает.
Что получается у Мармеладкина
Продолжим пример. Допустим, предприниматель применяет ставку УСН 6%.
До уменьшения налог за год составит:
800 000 × 6% = 48 000 рублей.
Фиксированные взносы за 2027 год — 61 154 рубля. Их уже достаточно, чтобы уменьшить годовой налог до нуля.
Однако это не означает, что предприниматель получит разницу между взносами и налогом обратно. Вычет позволяет снизить налог, но не превращает превышение взносов над налогом в сумму к возврату.
Патент: без уведомления уменьшения не будет
Стоимость патента тоже можно уменьшить на страховые взносы.
Для предпринимателей без работников возможно уменьшение до нуля. При наличии работников действует ограничение в 50%.
Главное отличие от УСН — порядок оформления. Чтобы воспользоваться уменьшением, нужно направить в ИФНС уведомление об уменьшении суммы налога по ПСН на страховые взносы.
Не стоит рассчитывать, что налоговая автоматически пересчитает стоимость патента. Даже если предприниматель перечислил взносы, уведомление всё равно необходимо.
УСН «Доходы минус расходы»: другой механизм
При этом объекте налогообложения взносы не вычитают непосредственно из рассчитанного налога. Их учитывают в расходах по правилам УСН.
Разница существенная:
На УСН «Доходы» взносы уменьшают сам налог.
На УСН «Доходы минус расходы» они уменьшают налоговую базу.
Поэтому одинаковая сумма взносов не означает одинаковую налоговую экономию на разных объектах УСН.
В каком году учитывать взносы
Для уменьшения налога на УСН «Доходы» и ПСН важно различать фиксированную часть и дополнительный 1%.
Фиксированные взносы за 2027 год учитывают при уменьшении налога за 2027 год.
Дополнительные взносы с доходов за 2027 год можно использовать для уменьшения налога за 2027 или 2028 год. Одну и ту же сумму нельзя учесть дважды.
Выбор периода имеет практический смысл. Например, у Мармеладкина налог за 2027 год уже обнулён фиксированными взносами. Дополнительные 5 000 рублей не дадут дальнейшего уменьшения налога за этот год, поэтому их можно оставить для уменьшения налога за 2028 год.
Что проверить перед расчётом
Чтобы не ошибиться, предпринимателю стоит последовательно ответить на четыре вопроса:
Был ли он зарегистрирован как ИП весь год?
Превысил ли доход для расчёта взносов 300 000 рублей?
Какой налоговый режим он применяет и есть ли работники?
В каком году выгоднее учесть дополнительный 1%?
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