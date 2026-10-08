Взносы ИП за 2027 год: сколько платить и как уменьшить налог

Фиксированные взносы: платить нужно даже без дохода

За полный 2027 год фиксированные взносы ИП за себя составляют 61 154 рубля. Срок уплаты — не позднее 28 декабря 2027 года.

В эту сумму входят взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Отдельно перечислять каждую часть не нужно: платёж поступает на единый налоговый счёт.

По общему правилу обязанность платить взносы сохраняется, даже если предприниматель не ведёт деятельность и ничего не заработал. Отсутствие выручки само по себе не освобождает от платежа.

Если ИП зарегистрировался или прекратил деятельность в течение года, фиксированную сумму рассчитывают пропорционально периоду, когда он имел статус предпринимателя.