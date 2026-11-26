Итоги оборотно-сальдовой ведомости сошлись, но это не повод считать учет проверенным. Ведомость может быть «ровной» и при этом содержать операции, отнесенные не на тот счет, не к тому контрагенту или не за тот период. Ниже — порядок проверки в 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0: от общего отчета к расчетам с сотрудниками (счет 70) и покупателями (счет 62).
Начните с общей картины
Откройте «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость», выберите организацию и период, сформируйте отчет. Перед анализом еще раз проверьте, что период и организация выбраны верно: иначе можно потратить время на разбор чужих или не тех данных.
Затем сравните итоги по дебету и кредиту на начало периода, обороты за период и итоги на конец периода. Они должны совпадать, поскольку каждая операция отражается двойной записью.
Но совпадение показывает лишь отсутствие арифметического перекоса. Если бухгалтер выбрал не тот счет или привязал оплату к другому покупателю, итоги останутся равными, а учет будет искажен. Поэтому после сверки итогов переходите к содержанию остатков.
Выделите подозрительные остатки
Просмотрите ведомость и отметьте суммы, происхождение которых вы не можете объяснить. Например:
задолженность, которая давно не менялась;
остаток по расчетам, которые должны быть завершены;
сумма, появившаяся после проведения документов задним числом.
Такой остаток еще не ошибка, а повод заглянуть в расшифровку. Не применяйте к разным счетам одно правило вроде «сальдо тут быть не должно»: ориентируйтесь на назначение счета и дату отчета.
Учитывайте, какой период вы закрываете
Частая причина ложных тревог — ожидание нулей там, где они появятся позже. По счетам 90 и 91 в течение года остатки на субсчетах нормальны, а окончательно они закрываются при реформации баланса по итогам года. Поэтому сначала определите, что должно быть сделано на выбранную дату — закрытие месяца или закрытие года, — и только потом оценивайте результат.
Счет 70: сверяем расчеты с сотрудниками
Откройте «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», выберите счет 70, нужные период и организацию, включите детализацию по сотрудникам.
Для каждого человека посмотрите остаток на начало, начисления, удержания, выплаты и остаток на конец. Задача не в том, чтобы получить нули, а в том, чтобы понимать, почему по сотруднику числится именно такая сумма.
Если сумма вызывает вопрос, откройте расшифровку и перейдите в карточку счета. Проверьте, к какому периоду относится операция, какой документ ее сформировал и верно ли указан сотрудник. Исправлять что-либо стоит только после того, как причина найдена.
Счет 62: сверяем расчеты с покупателями
Сформируйте тот же отчет по счету 62. Сначала посмотрите его целиком, затем настройте группировку по субсчетам, контрагентам и договорам. Если нужен один покупатель, задайте отбор.
Общий остаток по 62 счету может скрывать разные по смыслу суммы: долг за отгруженное и полученные авансы. Их нужно оценивать отдельно. Для каждой суммы выясните покупателя, договор, субсчет и документ, из-за которого она возникла. Если покупатель, по вашим данным, уже рассчитался, а долг в отчете остался, ищите причину в привязке оплаты к договору или документу расчетов.
Единая схема поиска причины
Для любого счета используйте одну цепочку:
Найдите сумму, которая вызывает вопрос.
Определите счет и аналитику: сотрудник, контрагент, договор.
Откройте расшифровку.
Просмотрите проводки в карточке счета.
Перейдите к документу, который создал запись.
Каждый шаг отвечает на более узкий вопрос, и поиск не превращается в просмотр всей базы.
Краткий чек-лист
Проверьте организацию и период. Сверьте итоги общей ОСВ. Разберите необычные остатки с учетом назначения счета и этапа закрытия. По 70 счету посмотрите расчеты по сотрудникам, по 62 — по покупателям и договорам. Все непонятные суммы доведите до документа.
Хорошая проверка заканчивается не нулями в отчете, а пониманием того, какие реальные операции стоят за каждым остатком.
Посмотрите видео
Все описанные шаги — на экране 1С: формирование общей ведомости, анализ счетов 70 и 62, расшифровка сумм до документов. Посмотрите видеоразбор, чтобы повторить настройки отчетов в своей базе.