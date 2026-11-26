Начните с общей картины

Откройте «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость», выберите организацию и период, сформируйте отчет. Перед анализом еще раз проверьте, что период и организация выбраны верно: иначе можно потратить время на разбор чужих или не тех данных.

Затем сравните итоги по дебету и кредиту на начало периода, обороты за период и итоги на конец периода. Они должны совпадать, поскольку каждая операция отражается двойной записью.

Но совпадение показывает лишь отсутствие арифметического перекоса. Если бухгалтер выбрал не тот счет или привязал оплату к другому покупателю, итоги останутся равными, а учет будет искажен. Поэтому после сверки итогов переходите к содержанию остатков.