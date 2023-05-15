А вы правильно используете «ручник»? Не будь тормозом. Советы от автоинструктора

Большинство водителей неправильно использует стояночный тормоз и даже не задумывается об этом. Меня зовут Юлия, я профессиональный автоинструктор. Более 500 женщин с моей помощью побороли страхи, улучшили свои навыки и теперь садятся за руль с удовольствием. В этой статье давайте разберем когда и как использовать ручник?

Коллеги, небольшая ремарка! Наша редакция решила, что полезные советы от профессионально автоинструктора нам не повредят, а даже наоборот (лично мне точно). Поэтому, мы попросили Юлию — профессионального инструктора периодически писать нам в Трибуну.

Ситуация 1 — Начало движения и стоянка авто

Ручник убережет вас от скатывания, если есть уклон.

В случае с механикой все понятно — защита от досадных ДТП.

В случае автомата — так мы сбережем дорогостоящую коробку.



В положении «Паркинг» машина действительно не скатится благодаря небольшой «защелке», которая не позволяет крутиться шестеренкам. И при парковке на ровной поверхности этой фиксации достаточно, но удерживать вес автомобиля на склоне — не ее задача. Поэтому от избыточной нагрузки коробка может сломаться.

Так как же правильно? Алгоритм легко запомнить — все делаем по направлению движения руки, словно гладим центральный тоннель.

Завели — передача — ручник.

Ручник — паркинг или нейтраль — заглушили.

Ситуация 2 — Временная остановка на долгом светофоре

На механике многие привыкли кидать коробку в нейтраль и подкатываться к светофору. И дергают ручник, когда машина остановится, или просто держат ногу на тормозе. В чем опасность такой привычки?



При торможении главная угроза — авто сзади.

Если нас «поцелуют», а мы на нейтралке, то толкнут нас далеко и надолго. Просто тормозом мы машину не удержим, а от испуга можно вовсе педаль отпустить. В итоге пострадает и задняя, и передняя часть авто. А если толкнет на пешехода? И представлять не хочется

Как правильно? Машина всегда должна быть или на передаче, или на ручнике.

Нельзя допускать моментов, когда коробка в нейтрали, а нога на тормозе. Это вопрос безопасности — вашей и окружающих.



Короткий светофор?

Сцепление+тормоз и первая передача — готовимся к движению. Долго стоять?

Останавливаемся не трогая коробку, ставим ручник, только потом нейтраль и спокойно отдыхаем. Готовы ехать? Сначала передача, затем снимаем с ручника.

Та же самая рекомендация и для водителей авто с АКПП.

Ставить «Паркинг» на долгом светофоре не советую, но это пожалуй тема другого поста.



Ну что? Вы правильно использовали ручник или сегодня день открытий? Делитесь в комментариях, там же отвечу на ваши вопросы.