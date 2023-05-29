Как не разориться из-за «лежачего полицейского»? И сохранить свою машину, а также позвоночник

Наверняка вы хоть раз жестко подпрыгивали на искусственной неровности, что сопровождалось стуком, неприятным откликом в теле и столь же неприятным комментарием от мужа.
Правда кроме нравоучений о том, что надо было тормозить и что подвеска очень дорогая, больше объяснений не следует. И на занятиях я часто встречаю женщин, которые буквально восприняли этот совет и тормозят либо перед лежачим, либо уже на нем.
Тормозить, разумеется нужно, но делать это нужно правильно.
Сначала нужно вспомнить о таком явлении, как баланс.
В спокойном состоянии вес автомобиля распределен равномерно. Если мы ускоряем, замедляем или поворачиваем авто, то вес соответственно начинает «гулять».
При торможении центр тяжести уходит вперед. Автомобиль словно «клюет носом» и мы нагружаем переднюю часть ходовой системы. Грубо говоря, уменьшаем ход подвески.
А теперь добавим в это уравнение искусственную неровность.
И получается, что нагруженной из-за торможения подвеске нужно еще отработать и саму неровность. Для нее это уже избыточная нагрузка. Машина словно спотыкается о «лежачий» и происходит удар. В результате достается не только подвеске, но и тормозной системе. А это все очень дорого.
Исключить неровность мы не можем, и в нашем уравнении лишнее - это нагруженная мордашка. Вот эту нагрузку нам с вами и надо исключить!
Как правильно тормозить перед неровностью?
Вариант № 1 — Универсальный.
Тормозим перед лежачим и заранее отпускаем тормоз, чтобы вернуть баланс и разгрузить подвеску. Вы это почувствуете даже телом. Сначала будет наклон вперед, а затем вас слегка откинет назад.
Отпустить тормоз нужно хотя бы за пару метров до нервности. Чем раньше, тем лучше. Но даже если вы поздно заметили неровность и пришлось резко тормозить, такой алгоритм поможет минимизировать последствия.
Вариант № 2 — Идеальный.
Вы увидели неровность издалека. Отпускаем газ и тормозим двигателем до комфортной для проезда скорости. В таком случае мы вообще не раскачиваем машину и проедем очень плавно.
А какую педаль нажимать при проезде лежачего?
Зависит от ситуации. Если мы все сделали правильно и центр тяжести на месте, то можем перекатиться просто по инерции или слегка нажимать на педаль газа.
Если неровность на спуске или нам нужно остановиться, а лежачий оказался на нашем тормозном пути, то играем педалью тормоза. Приотпускаем педаль перед неровностью, сохраняем легкий нажим на педаль при проезде и продолжаем торможение после проезда при необходимости.
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