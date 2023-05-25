Как можно заработать миллиарды и не платить налоги. Законно

Рассказываю о том, как выгодно и законно продавать образовательные услуги, занимаясь блогингом и не платить НДС.

Осторожно, горячий контент!

Как можно заработать миллиарды и при этом по закону не платить налоги?

Вариантов даже несколько, не один. И каждому подойдет свой личный, потому что у каждого есть свои особенности ведения бизнеса.

Сейчас я опишу Вам способ по оказанию образовательных услуг, который по НК не облагается НДС.

Итак, предел упрощёнки в 2023 году 200 млн руб.

Что я бы посоветовала людям, которые занимаются именно образовательными услугами: записывают курсы, дают домашние задания и занимаются конкретно в РФ образовательными услугами?

Я бы рекомендовала вам открыть АНО. Это некоммерческая организация, которая занимается образовательными услугами.

Согласно статьи 149 НК, подпункт 14 пункт 2 — такие услуги не облагаются НДС.

Причём образовательными услугами, в данном случае, принято считать программы общей образовательной направленности, образовательные программы профессионального обучения и подготовки по определённым профессиям, программы воспитательного процесса.

Обратите внимание на этот факт. Но, главное — обратите внимание на дополнительные образовательные услуги, соответствующие тем, что указаны в лицензии. Эти дополнительные услуги как раз подходят большинству блогеров.

Мне известны блогеры, которые оформили АНО и получили образовательную лицензию. Они выдают дипломы государственного образца по итогу прохождению курса.

Слушатели курсов дополнительно 13% НДФЛ могут получить вычетом. Это является дополнительным стимулом для привлечения на курс.

Вы не платите НДС 20%, потому что освобождены по налоговому кодексу.

Тонкостей работы с АНО существует немало — здесь нужен опыт и работа профи. Но, если ваш бухгалтер никогда не сталкивался с этим, то не повторяйте, опасно.

Лучше обращайтесь к профессионалам.