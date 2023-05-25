Как можно заработать миллиарды и не платить налоги. Законно

Осторожно, горячий контент!
Как можно заработать миллиарды и при этом по закону не платить налоги?
Вариантов даже несколько, не один. И каждому подойдет свой личный, потому что у каждого есть свои особенности ведения бизнеса.
Сейчас я опишу Вам способ по оказанию образовательных услуг, который по НК не облагается НДС.
Итак, предел упрощёнки в 2023 году 200 млн руб.
Что я бы посоветовала людям, которые занимаются именно образовательными услугами: записывают курсы, дают домашние задания и занимаются конкретно в РФ образовательными услугами?
Я бы рекомендовала вам открыть АНО. Это некоммерческая организация, которая занимается образовательными услугами.
Согласно статьи 149 НК, подпункт 14 пункт 2 — такие услуги не облагаются НДС.
Причём образовательными услугами, в данном случае, принято считать программы общей образовательной направленности, образовательные программы профессионального обучения и подготовки по определённым профессиям, программы воспитательного процесса.
Обратите внимание на этот факт. Но, главное — обратите внимание на дополнительные образовательные услуги, соответствующие тем, что указаны в лицензии. Эти дополнительные услуги как раз подходят большинству блогеров.
Мне известны блогеры, которые оформили АНО и получили образовательную лицензию. Они выдают дипломы государственного образца по итогу прохождению курса.
Слушатели курсов дополнительно 13% НДФЛ могут получить вычетом. Это является дополнительным стимулом для привлечения на курс.
Вы не платите НДС 20%, потому что освобождены по налоговому кодексу.
Тонкостей работы с АНО существует немало — здесь нужен опыт и работа профи. Но, если ваш бухгалтер никогда не сталкивался с этим, то не повторяйте, опасно.
Лучше обращайтесь к профессионалам.
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