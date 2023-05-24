Как аптека Авиценна судилась с налоговой из-за дробления и выиграла спор. Интересная история

Аптека Авиценна выиграла спор с налоговой инспекцией в 2018г. о дроблении бизнеса. Дело № А19-6999/2017. Расскажу про это интересное дело подробнее.

Аптека Авиценна выиграла спор с налоговой инспекцией в 2018г. о дроблении бизнеса. Дело № А19-6999/2017. Чем интересен данный спор?

Во-первых, налогоплательщик совершил ошибки, типичные для дробления бизнеса.

Во-вторых, аптека предоставила суду очень грамотное экономическое обоснование дробления бизнеса и, благодаря этому, выиграла спор.

Предлагаю изучить материалы дела с двумя целями:

Не допускать ошибок.

Взять на вооружение успешный опыт.

Сначала об ошибках. Как делать не надо.

ООО «Аптека Авиценна» работала с нехорошим поставщиком ООО «Партнёр-Т» до 2014г. В 2014г. отношения с Патрнёр-Т были прекращены. Вы спросите: почему же Партнёр-Т нехороший? А потому, что на его расчётный счёт поступали деньги от очень разных видов деятельности: торговля строительными материалами, простынями, конфорками, переключателями, стиральными машинами, услуг автокранов и т.д. и т.п. С расчётного счёта Партнёр-Т деньги перечислялись на карты физических лиц, которые не являлись сотрудниками Партнёр-Т. В 2014г. Партнёр-Т прекратил деятельность путём реорганизации. Но налоговики не смогли доказать неблагонадёжность данного ООО. Да и отношения с подобными компаниями ушли в прошлое. Так что оставим эту часть дела без внимания.

Налоговая проверяла 2012-2014гг. В 2011г. 71 работник Аптеки Авиценна перешёл работать в Партнёр-Т. А затем в 2014г. после расторжения договора с Партнёр-Т, 78 сотрудников было трудоустроено в ООО Аптека Авиценна, в ООО Аптека Авиценна-Иркутск и в ООО Авиценн.

Это может говорить о взаимозависимости Авиценны и Партнёр-Т, что само по себе не является криминалом.

ООО Партнёр-Т оказывало консультационные услуги для Аптеки Авиценна, услуги по оформлению торговых залов, уборке помещений. Налоговая утверждала, что документы ООО Патрнёр-Т не раскрывают порядок учёта рабочего времени и объёмов оказанных услуг. Можно предположить, что отсутствовали табели учёта рабочего времени, а их лучше составлять. На основании этого налоговики требовали убрать из вычетов по НДС суммы, принятые от Партнёра-Т, а также убрать расходы, учтённые аптекой при расчёте налога на прибыль.

ООО Аптека Авиценна, ООО Аптека Авиценна-Иркутск и ООО Авиценна были зарегистрированы по одному адресу: Байкальская, 126/1. ООО Авиценна арендовала помещение на Байкальской у взаимозависимого лица, родственницы учредителя. Несколько аптек также арендовали помещение у лиц, взаимозависимых с Аптекой Авиценна.

Аптека Авиценна была зарегистрирована в 1993г., применяло общую систему налогообложения, платило НДС. Аптека Авиценна-Иркутск и Просто Авиценна применяли УСН по различным услугам и ЕНВД по розничной торговле. У Аптеки Авиценна в 2012-2014гг.. было 23 аптеки. После 2014г. осталось всего 6. Остальные были переданы Аптеке Авиценна-Иркутск и просто Авиценне.

Налоговая собрала следующие доказательства в свою пользу. Аптека Авиценна передала 2-м новым ООО оборудование, товар, штат сотрудников. У всех 3-х лиц имелись все признаки взаимозависимости: одни и те же поставщики, одни товарные знаки, дисконтные карты, подарочные сертификаты, один сайт avicenna.irk.ru. Компьютеры были соединены в 1 сеть, имели 1 IP-адрес и т.д. и т.п. Торговые залы были оформлены единообразно, вывески одинаковые. Налоговой удалось всё это доказать. А судебная практика по подобным делам сложилась не в пользу налогоплательщиков.

По итогу налоговая утверждала, что бизнес раздробили с целью применения льготных налоговых режимов в Аптеке Авиценна-Иркутск и ООО Авиценна.

Напомним, они применяли ЕНВД и УСН, для применения которых есть ограничения, в частности, для применения УСН- по объёму выручки. Налоговая требовала объединить выручку всех аптек сети и доначислить с оборота НДС и налог на прибыль, то есть, пересчитать налоги по общей системе.

Что предоставила аптека в свою защиту? Переходим к успешному опыту

Пользование торговым знаком Аптека Авиценна осуществлялось на основании возмездных лицензионных договоров. Целью использования 1 сайта является получение наибольшего дохода, экономия расходов по созданию и эксплуатации сайта.

Факт оказания услуг Партнёр-Т для Авиценны был подтверждён свидетельскими показаниями сотрудников Авиценны. Не весь штат сотрудников Партнёра-Т был сформирован из бывших сотрудников Авиценны.

При заключении договора с Партнёр-Т Авиценна имела реальную экономическую цель: перевод неквалифицированного персонала, увеличение продаж непрофильного товара, снижение собственных издержек, связанных с продажей такого товара, улучшение управляемости персонала. Достижение указанных целей позволило получить аптеке дополнительный экономический эффект.

Данное обстоятельство подтвердили служебной запиской финансового директора Аптеки Авиценна с экономическим обоснованием и расчётами, справкой о размере выручки от продажи непрофильных товаров. Думается, эти документы были самыми важными в деле!

Аптека Авиценна предоставляла пользование сайтом всем аптекам на основании лицензионного договора о предоставлении права пользования сайтом. Договор-возмездный.

Налогоплательщик утверждал, что все ООО являются самостоятельными субъектами предпринимательской деятельности, хотя и взаимозависимыми.

Аптека пояснила, что создание новых компаний имеет деловые цели: подготовку аптечного бизнеса к продаже (по частям), необходимость улучшения управления бизнесом, что связано в том числе и с ухудшением состояния здоровья учредителя. К моменту рассмотрения дела ООО Авиценна была продана другому участнику.

Аптека Авиценна-Иркутск и Авиценна были зарегистрированы в разное время и разными лицами (директора разные).