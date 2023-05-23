Кому нужно зарегистрировать личный бренд? Зачем, кому нужно и что дает?

Поговорим о личных брендах и о том, кому стоит получить на них права. В чем разница между личным и обычным брендом? Кому нужно зарегистрировать личный бренд? И что он дает? Читайте в статье.

Если 10 лет назад бренды в ассоциировались в основном с компаниями, то сегодня бренд может иметь человеческое лицо. Товарные знаки регистрируют предприниматели, дающие бизнесу или продукту собственное имя. Например, в честь Б. Ю. Александрова названные глазированные сырки.

Личный бренд — инструмент для продвижения и развития бизнеса. Он помогает выделяться среди конкурентов и повышать стоимость товаров и услуг.

В чем разница между личным и обычным брендом?

Юридически между личным брендом и брендом компании нет никакой разницы. И то, и другое — товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте. С их помощью предприниматели получают узнаваемость и защищают собственные права.

На практике разница в том, что личный бренд — это имя и фамилия человека, который стоит во главе бизнеса и представляет его.

Ошибочно думать, что личный бренд нужен только медийным личностям. Его может развивать любой бизнесмен: копирайтер, программист, фотограф, кондитер и др.

Личный бренд не значит, что предприниматель несет всю работу на собственных плечах.

Представьте, вы — успешный дизайнер одежды. Аудитория полюбила ваши костюмы и платья, заказы приходят один за другим. На их качественное выполнение вам просто не хватит времени. Потребуется помощь закройщиков, швей, мастеров по наладке оборудования.

Перестанет ли после этого личный бренд быть личным? Нет. Владелец может иметь крупное производство и команду помощников. Своим именем в названии он показывает, что имеет непосредственное отношение к товару и отвечает за качество.

Известные примеры личных брендов: Евгений Касперский — программист, живой синоним информационной безопасности;

Артемий Лебедев — дизайнер;

Александра Митрошина — коуч и блогер;

Вадим Галыгин — актер и телеведущий.



Кому нужно зарегистрировать личный бренд?

Получить права на личный бренд может любой предприниматель. Так товары и услуги будут прочно ассоциироваться с именем правообладателя.

Кому это необходимо в первую очередь?

самозанятым — с июня 2023 года товарный знак смогут регистрировать граждане без статуса ИП. Если вы относитесь к этой группе, личный бренд поможет вам продвигаться как специалисту и привлекать новых клиентов;

людям творческих профессий: писателям, фотографам, дизайнерам, художникам и т. д. — так вы закрепите свои права на имя или псевдоним и повысите свою узнаваемость;

специалистам, которые хотят выделиться в своей сфере деятельности — так вы повысите свою ценность как эксперта на рынке труда;

блогерам — личный бренд поможет вам увеличить охваты, получить признание подписчиков и повысить доходы от блога.

Что дает личный бренд?

Первое и основное преимущество зарегистрированного бренда — защита прав владельца. Никто не сможет предоставлять товары и услуги под наименованием без разрешения правообладателя. А если попытается — рискует получить претензию и требование компенсации до 5 млн.

Есть и другие преимущества:

узнаваемость — бренд запоминается, а значит — покупатели смогут узнать его среди других предложений и совершить покупку;

доверие аудитории — доверять человеку проще, чем названию или компании. Предприниматель «подписывается» своей фамилией, то есть лично отвечает за качество продукции или услуги;

дополнительный заработок — товарный знак можно «сдавать в аренду» в невостребованных классах МКТУ по лицензионному договору;

развитие бизнеса по франшизе.

Какой личный бренд не получится зарегистрировать?

Во-первых, Роспатент проверяет товарный знак на соответствие многим критериям. Один из них — уникальность. Эксперт не одобрит регистрацию, если найдет такой же или похожий товарный знак.

Во-вторых, наименование должно иметь различительную способность. Вряд ли получится зарегистрировать личный бренд, если вы обладатель распространенной фамилии. Потребуется доработка наименования.

В-третьих, не удастся получить права обозначение, если оно схоже с именем известной личности или идентично ему. Роспатент не пропустит Александра Пушкина или Фёдора Шаляпина, даже если это настоящее имя заявителя.

В-четвертых, бренд не должен вводить аудиторию в заблуждение. То есть имя заявителя и наименование должны совпадать.

История из практики К нам обратилась клиентка, чтобы зарегистрировать фамилию как товарный знак. Наименование оказалось свободным в нужных нам классах товаров и услуг. Но на финальном этапе пришел предварительный отказ — фамилия заявительницы и регистрируемый знак не совпадают. Как объяснил Роспатент, это может вводить потребителей в заблуждение. Нужно направить доказательства, что заявительница имеет отношение к этой фамилии. Знак, который хотела зарегистрировать наша клиентка, – это ее фамилия в замужестве. Бывший муж при этом был не против регистрации фамилии в Роспатенте. Мы направили в ведомство ответ и приложили нужные документы. Эксперты приняли информацию к сведению, и знак зарегистрировали.

Чаще регистрацию в Роспатенте проходят сочетание имени и фамилии. Если фамилия достаточно распространенная, то имя добавит ей различительной способности.

С 28 июня ожидается рост количества личных брендов, так как право регистрировать товарные знаки получат граждане без статуса юрлица. Если вы планируете зарегистрировать собственное обозначение, заняться этим лучше сейчас, пока оно никем не занято. Личный бренд поможет вам усилить репутацию и активно развивать бизнес.