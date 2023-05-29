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Елена Лучинина
Личный бренд

Товарный знак. Как проверить, можно ли зарегистрировать бренд в Роспатенте?

Чтобы стать владельцем собственного товарного знака, мало придумать наименование. Нужно, чтобы оно соответствовало нормам закона и было уникальным. Разберемся, как проверить обозначение на возможность регистрации.
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Товарный знак. Как проверить, можно ли зарегистрировать бренд в Роспатенте?

Разберемся, как проверить обозначение на возможность регистрации.

Для чего нужна проверка

У Роспатента есть ряд требований к товарным знакам. Знак должен: 

  • Быть уникальным.

Таких же или похожих знаков не должно быть зарегистрировано для вашей сферы деятельности.

  • Обладать различительной способностью.

Или быть узнаваемым. К примеру, если вы захотите назвать свой цветочный магазин «Просто цветы», Роспатент не пропустит такое название. А вот «Все пучком» — пропустит. Это реально существующий бренд.

  • Не вводить в заблуждение

Например, относительно места происхождения: нельзя будет зарегистрировать наименование «Астраханский арбуз», если на самом деле производство находится в Ростове.

  • Соответствовать моральным нормам и законам РФ

Роспатент не пропустит наименование, которое содержит ненормативную лексику и отсылки к ней, порочит чью-либо честь или оскорбляет чувства верующих. Например, в регистрации было отказано товарным знакам «Ёби-доёби» и «Матерь бложья».

Количество зарегистрированных товарных знаков постоянно растет. По данным Роспатента в 2022 году было зарегистрировано на 10 277 больше наименований, чем в 2021.

В таких условиях почти невозможно быть уверенным, что выбранный вариант никто не занял.

Статистика Роспатента по регистрации товарных знаков за 2018-2022 гг.

Подача заявки без предварительной проверкинеоправданный риск. Если окажется, что знак нельзя зарегистрировать, вы 

  • потеряете время — в среднем экспертиза занимает от 6 месяцев;

  • потеряете деньги — экспертиза начинается после оплаты госпошлины. В случае отказа пошлина не возвращается;

  • останетесь без товарного знака и не сможете законно защитить бизнес от копирования конкурентами.

Чтобы товарный знак соответствовал всем требованиям и успешно прошел регистрацию, его нужно качественно проверить перед подачей заявки в Роспатент.

Что нужно сделать перед проверкой

Любой товарный знак регистрируется для определенного перечня товаров или услуг. Все они разделены на 45 классов так, чтобы максимально разграничить разнообразные сферы. 

Перечень носит название МКТУ — Международная классификация товаров и услуг.

Прежде, чем проверять обозначение, необходимо выбрать для него классы МКТУ — в которых вы работаете сейчас и в которых планируете начать работать в ближайшие 3-5 лет.

Производите молоко? Это 29 класс. Если в дополнение планируете его продажу — добавляется 35.

Сходные наименования могут быть зарегистрированы в разных классах и не конкурировать при этом.

Когда сфера деятельности определена, можно приступать к проверке. Ее можно провести 3 способами

  • при помощи бесплатных онлайн-ресурсов;

  • по официальным реестрам товарных знаков и заявок ФИПС;

  • при помощи патентных бюро и специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

Разберем плюсы и минусы каждого.

Бесплатная онлайн-проверка

Самый простой и очевидный вариант — обратиться к открытым источникам.

В интернете много бесплатных ресурсов. С их помощью можно  проверить наименование всего за несколько минут.  При этом не придется оплачивать пошлины или комиссию сайту.

При очевидных преимуществах такой способ имеет серьезные недостатки:

Во-первых, проверить бесплатно можно только название. За поиск по базе логотипов и комбинированных обозначений придется доплатить.

Во-вторых, поиск ведется только среди зарегистрированных знаков. Поданные в Роспатент заявки не учитываются. Это значит, что есть вероятность отправить на регистрацию знак, который уже занял кто-то другой. 

В-третьих, нет анализа результатов. Вы не получите ни разъяснений, ни рекомендаций.

Воспользоваться онлайн-проверкой товарного знака стоит только в двух случаях: 

  • если вы предварительно проверяете название и после планируете проводить более глубокий анализ;

  • если вы на 101% уверены, что ваше обозначение уникально. 

В противном случае есть шанс подать в Роспатент заявку на уже существующий бренд.

Поиск по базам ФИПС

ФИПС — Федеральный институт промышленной собственности. Это подразделение Роспатента, которое занимается проверкой поданных заявок и их дальнейшей подготовкой к регистрации. 

Организация ведет перечень готовых и поданных на регистрацию товарных знаков. Проверка через ее реестры более надежна, так как повышает шансы исключить все сходные обозначения.

Здесь тоже есть недостатки: 

Во-первых, придется внести госпошлину от 4 130 до 47 200 рублей. Чем больше классов МКТУ — тем выше размер пошлины.

Во-вторых, результаты придется расшифровывать самостоятельно. Ведомство не дает никаких комментариев по результатам. А без специфических знаний оценить шансы на регистрацию непросто. 

Использовать проверку по базам ФИПС стоит в том случае, если вы сможете самостоятельно сделать корректные выводы и оценить патентопригодность обозначения.

Экспертная проверка 

Самый надежный способ проверить товарный знак перед подачей заявки — обратиться к специалисту.

Некоторые патентные бюро бесплатно проводят поиск и выдают заявителю экспертное заключение. В нем подробно расписываются все подводные камни и возможности их обойти.

Даже если вы планируете регистрировать знак самостоятельно, можно обратиться к профессионалам. 

Такая проверка исключает минусы первых двух методов: 

  • Поиск будет проведен по действующим знакам и поданным заявкам;

  • Вы получите отчет с результатами и сможете реально оценить возможности; 

  • Эксперт может дать важные комментарии и рекомендации по доработке знака. 

Если вы планируете стать владельцем собственного бренда, отнеситесь к процессу проверки с большой внимательностью. Исключив все похожие наименования, вы повысите свои шансы на успешную регистрацию.

Каким бы исключительным ни казалось выбранное обозначение, всегда есть вероятность, что аналогичное уже было подано в Роспатент кем-то другим. Отсутствие качественной проверки приведет к отказу ведомства, потере времени и денег.

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Елена Лучинина

Елена Лучинина

Директор

5 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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